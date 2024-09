Déclaration du directeur national des Métallos, Marty Warren, suite à la décision du NPD de mettre fin à l'Accord de confiance et d'approvisionnement avec le gouvernement libéral

TORONTO, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Aujourd'hui, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de mettre fin à l'Accord de confiance et d'approvisionnement conclu avec le gouvernement libéral. Cette entente a apporté des bénéfices réels aux travailleuses et travailleurs, et le Syndicat des Métallos a soutenu ces politiques à chaque étape du processus. Ensemble, nous avons remporté d'importantes victoires, comme les soins dentaires, la législation anti-scab, une loi sur les emplois durables qui fait la promotion d'emplois décents et propres et qui inclut les travailleuses et les travailleurs dans la lutte pour un avenir durable, ainsi que des étapes cruciales vers un régime national d'assurance-médicaments.



Mais tout en allant de l'avant, nous devons rester vigilants. Pierre Poilievre et les conservateurs représentent une menace sérieuse pour les progrès que nous avons réalisés. Ses plans de coupes budgétaires importantes démantèleront les services essentiels dont dépendent les familles canadiennes, laissant les travailleuses et les travailleurs vulnérables, alors que les entreprises les plus riches prospèrent. Nous avons déjà vu ce scénario, et il s'est toujours fait au détriment des travailleurs.

Le NPD a été un partenaire important des syndicats, défendant le droit des travailleuses et des travailleurs d'être représentés sur le lieu de travail et comprenant qu'un syndicat est la voie vers une voix réelle sur le lieu de travail, un meilleur avenir pour les familles et des communautés plus fortes. Le Syndicat des Métallos continuera de soutenir le NPD et les parlementaires progressistes qui accordent la priorité aux besoins des travailleuses et travailleurs et de leurs familles partout au Canada.

Nous sommes déterminés à demander des comptes à ce gouvernement et aux gouvernements futurs et à protéger les gains historiques durement acquis au cours des deux dernières années. Nous sommes unis contre les risques que le programme des politiciens conservateurs fait peser sur les familles canadiennes, sur notre filet de sécurité sociale et sur les progrès pour lesquels nous nous sommes battus.

Le Syndicat des Métallos continuera de se tenir debout pour le futur des travailleuses et travailleurs. Ensemble, nous résisterons aux dangereuses coupes conservatrices et nous nous battrons pour un pays où chaque personne bénéficie du soutien et des possibilités qu'elle mérite. »

Pour plus d’information :

François Soucy, Service des communications, Syndicat des Métallos, 873-355-2841, fsoucy@usw.ca

Shannon Devine, Service des communications, Syndicat des Métallos, 416-894-7118, sdevine@usw.ca

