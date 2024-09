El 10 de octubre se celebrará una audiencia pública sobre la propuesta de reclasificación de las aguas de la cuenca del río Yadkin-Pee Dee

La División de Recursos Hídricos del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte celebrará una audiencia pública el 10 de octubre en Salisbury como parte del periodo de comentarios sobre una propuesta de reclasificación de las aguas de la cuenca del río Yadkin-Pee Dee. Además de aceptar comentarios en la audiencia pública, también se aceptarán comentarios por escrito hasta el 14 de octubre. La división está aceptando comentarios públicos sobre una propuesta para reclasificar las aguas de los condados de Rowan, Davie y Davidson como aguas de abastecimiento de agua-IV (WS-IV) de zonas críticas o protegidas (CA o PA) o aguas WS-V, que son aguas superficiales protegidas como suministro de agua para beber, fines culinarios o procesamiento de alimentos. En concreto, la reclasificación propuesta afectaría a las siguientes aguas: partes del río Yadkin, río Yadkin Sur, arroyo Deals, arroyo Second, arroyo Beaverdam, rama Walnut, rama Setman, arroyo Fourth, arroyo Peeler, arroyo Cody, arroyo Dutchman, arroyo Humpy y afluentes asociados. Salisbury-Rowan Utilities solicitó la reclasificación en relación con un plan para trasladar su actual estación de bombeo y toma de agua bruta a un emplazamiento situado 2.100 pies río abajo, en el río Yadkin.. Se espera que la reubicación de la toma permita a la instalación mantener su capacidad de suministro de agua bruta durante y después de las inundaciones. La toma propuesta extraería el agua de un lugar situado más río abajo que la toma actual, por lo que la toma se abastecerá no sólo del río Yadkin, sino también del río Yadkin Sur, del arroyo Deals y de los afluentes asociados. La reclasificación propuesta de estas vías fluviales también daría lugar a cambios en las actuales zonas críticas y protegidas. Si se reclasifica, se aplicarán restricciones en la zona crítica y protegida a los lugares de aplicación terrestre de lodos y residuos, a los nuevos vertederos, a la densidad de desarrollo y a los vertidos de aguas residuales de procesos industriales. No se espera que las prácticas agrícolas se vean afectadas, y no se planifican ni se prevén nuevos vertidos de aguas residuales industriales ni vertederos en la zona crítica redibujada propuesta. La Oficina de Gestión y Presupuesto del Estado certificó el 11 de junio un análisis del impacto normativo. En la audiencia se aceptarán comentarios públicos sobre la reclasificación propuesta y el análisis de impacto normativo asociado. Información de la audiencia pública

Fecha: Jueves, 10 de octubre de 2024, a las 6 p.m.

Ubicación: Rowan-Cabarrus Community College North Campus, Edificio 106, Habitación 101 Dirección: 1333 Jake Alexander Blvd S., Salisbury, NC 28146 Los comentarios sobre la reclasificación propuesta pueden enviarse por correo a: Elizabeth Ward Liebig, DEQ-División de Recursos Hídricos, Sección de Planificación, 1611 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1611. Los comentarios públicos también pueden enviarse por correo electrónico a: elizabeth.liebig@deq.nc.gov. Si necesita más información en español o en otro idioma, llame al 919-707-8604 o envíe un correo electrónico a laura.oleniacz@deq.nc.gov. ###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.