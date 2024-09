Olon 繼續保持增長勢頭並宣布新的收購項目

Olon 是生產和開發活性藥物成分(API)的頂尖化學製藥集團,並屬於控股公司 P&R。Olon 繼續保持增長勢頭,並宣布了一項新的計劃,將會收購 HuvePharma Italia Srl 及其位於意大利庫內奧加雷西奧(Garessio, Cuneo, Italy)的工廠,以大幅提高總產能

米蘭, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 此項收購需要對 Huvepharma Italia Srl 全面進行營運整合,以及恢復加雷西奧工廠生產潛力的計劃,並透過發掘新商機,使其達到滿載負荷生產。 加上此次收購,集團目前單是在意大利就擁有 9 間製造工廠,總反應產能達到 3,250 立方米。 就其影響力、製造網絡範圍和安裝量而言,集團在規模和生產潛力方面成為意大利國內和歐洲最重要的行業龍頭之一。

Huvepharma Italia Srl(工廠位於皮埃蒙特大區庫內奧加雷西奧)從事活性藥物成分以及高級中間體的開發、工業化、化學合成生產和市場推廣業務。

該公司及其工廠是醫藥化學品市場的知名企業,在活性藥物成分的開發和生產以及追蹤引進和採用新技術等方面擁有豐富經驗。 例如,加雷西奧工廠有一半的生產線實現了全自動生產,近年來採用先進的光氧化技術和製造納米顆粒,成功開發並生產一種重要的抗瘧疾產品。

此工廠原本由 Sanofi 擁有,自 2016 年起歸 Huvepharma Italia Srl 所有,後者屬於 Huvepharma EOOD 集團旗下。

OLON 的擴張策略

自成立以來,Olon Group 透過收購方式,一直在全球市場上推行增長、鞏固和擴張的策略。

憑著所收購公司的專業知識,Olon 的產品日益豐富,競爭力得以提高。 Olon 為了繼續全面實施這策略,並本著擴大生產潛力、繼而增加在活性成分全球市場的影響力之具體目標,收購了 Huvepharma Italia。

此次交易旨在強化和擴大產品組合,重點關注最具策略性的領域, 收購 Huvepharma Italia 對於公司產能擴充是重要一步。 此計劃涉及對所有資產進行全面整合和提升,包括設施、勞動力和產品組合。

Olon Group 行政總裁 Paolo Tubertini 表示:「我們認為 Huvepharma Italia 具備所有合適的特徵, 此次收購有助集團實現中長期策略和商業目標。 我們將充分整合 Olon 現有製造網絡(本身包含全球 12 個工廠和 7 個互聯一體化的研究中心),善用既有穩定的客戶群(包括市場上所有主要的製藥公司),發揮我們作為優秀合作夥伴和活性藥物成分供應商的良好聲譽。」

www.olonspa.com

傳媒聯絡人:

Sabrina Spina

sspina@olonspa.it – 手提電話 338.6674289

