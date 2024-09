Olon Meneruskan Laluan Pertumbuhannya dan Mengumumkan Pemerolehan Baharu

Olon, kumpulan kimia-farmaseutikal terkemuka dalam pengeluaran dan pembangunan bahan farmaseutikal aktif (API) dan sebahagian daripada syarikat induk P&R, meneruskan laluan pertumbuhannya dan mengumumkan usaha baharu: ia akan memperoleh HuvePharma Italia Srl dan tapaknya di Garessio (Cuneo, Itali) dengan peningkatan ketara dalam jumlah kapasiti pengeluarannya

MILAN, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pelan pemerolehan itu melibatkan penyepaduan operasi lengkap Huvepharma Italia Srl dan rancangan untuk menghidupkan semula potensi pengeluaran kilang Garessio dan melalui pembangunan peluang perniagaan baharu, membawanya kepada kapasiti pengeluaran penuh. Dengan pemerolehan terbaru ini, Kumpulan kini mempunyai sejumlah sembilan kilang pembuatan di Itali sahaja dan jumlah kapasiti tindak balas sebanyak 3,250 meter padu. Dari segi kehadiran, tahap rangkaian pengilangan dan volum terpasang, ia muncul sebagai salah satu pemain industri terpenting di kancah negara dan Eropah mengikut saiz dan potensi pengeluaran.

Huvepharma Italia Srl, dengan kilangnya di Garessio (Cuneo, Piedmont) beroperasi dalam pembangunan, perindustrian, pengeluaran melalui sintesis kimia dan pemasaran bahan aktif untuk kegunaan farmaseutikal serta perantaraan lanjutan.

Syarikat dan tapaknya ialah pemain yang mantap dalam pasaran bahan kimia farmaseutikal dengan pengalaman luas dalam pembangunan dan pengeluaran API serta dalam menjejaki pengenalan dan penggunaan teknologi baharu. Sebagai contoh, kilang Garessio, dengan separuh daripada barisan pengeluarannya yang telah diautomasikan sepenuhnya, dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah membangunkan pengeluaran produk antimalaria yang penting melalui teknologi pengoksidaan foto termaju dan pembuatan zarah nano.

Tapak ini dimiliki oleh Sanofi dan sejak 2016 oleh Huvepharma Italia Srl, sebahagian daripada kumpulan Huvepharma EOOD.

STRATEGI PENGEMBANGAN OLON

Sejak penubuhannya, Olon Group telah meneruskan strategi pertumbuhan, penyatuan dan pengembangan di pasaran global secara dalaman dan luaran melalui pemerolehan.

Kepakaran syarikat yang diperoleh telah dari semasa ke semasa memperkayakan tawaran syarikat, sekali gus meningkatkan daya saingnya. Dalam kesinambungan penuh dengan strategi ini dan dengan objektif khusus untuk mengembangkan potensi pengeluarannya dan sekali gus kehadirannya dalam pasaran global untuk bahan aktif, Olon telah memperoleh Huvepharma Italia.

Matlamat urus niaga tersebut adalah untuk mengukuhkan dan meluaskan penawaran produk dengan tumpuan pada kawasan yang paling strategik. Pemerolehan Huvepharma Italia merupakan satu langkah ke hadapan yang ketara dari segi pertumbuhan kapasiti. Pelan ini membayangkan penyepaduan dan penilai secara keseluruhannya bagi semua aset: kemudahan, tenaga kerja dan portfolio produk.

“Kami mengiktiraf semua ciri yang betul dalam Huvepharma Italia,” komen Paolo Tubertini, Ketua Pegawai Eksekutif Olon Group. “Pemerolehan itu menyokong pelaksanaan strategi jangka sederhana hingga panjang Kumpulan dan pencapaian objektif perniagaan kami. Kami akan manfaatkan penyepaduan dengan rangkaian pembuatan sedia ada Olon, yang sudah merangkumi 12 tapak di seluruh dunia dan 7 pusat penyelidikan bersepadu dan saling berkaitan, dengan portfolio pelanggan kami yang disatukan, yang merangkumi semua syarikat farmaseutikal utama di pasaran serta reputasi kukuh kami sebagai rakan kongsi dan pembekal API.”

www.olonspa.com

Hubungan akhbar:

Sabrina Spina

sspina@olonspa.it – telefon mudah alih 338.6674289

