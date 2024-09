オロン (Olon) が成長路線を継続し、新たな買収を発表

医薬品有効成分 (API) の製造と開発における大手化学医薬品グループであり、持株会社P&Rの一部門であるオロンが、成長路線を継続し、新たな事業を発表:ヒューベファーマイタリア (HuvePharma Italia Srl) とガレッシオ (Garessio) (イタリア、クーネオ) の施設を買収し、総生産能力を大幅に増強へ

ミラノ発, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本買収計画には、ヒューベファーマイタリアの完全な業務統合とガレッシオ工場の生産能力を復活させ、新しいビジネスチャンスの開発を通じてフル生産能力を実現する計画が含まれている。 この最新の買収により、グループは現在イタリアだけで9つの製造工場を所有し、総対応能力は3,250立方メートルとなる。 存在感、製造ネットワークの規模、導入量の観点から、同社は規模と生産能力の点で国内および欧州のシーンで最も重要な産業プレーヤーの1つとして浮上している。

ガレッシオ (クーネオ、ピエモンテ州) に工場を持つヒューベファーマイタリアは、医薬品用有効成分および高度な中間体の開発、工業化、化学合成による生産、マーケティングを行っている。

同社とその拠点は、医薬品化学品市場で定評のあるプレーヤーであり、APIの開発と生産、および新技術の導入と採用の追跡において豊富な経験を持つ。 その一例として、生産ラインの半分が完全に自動化されているガレッシオ工場は、近年、高度な光酸化技術とナノ粒子の製造を通じて重要な抗マラリア製品の生産を開発した。

この拠点はサノフィ (Sanofi) が所有していたもので、2016年からはヒューベファーマEOOD (Huvepharma EOOD) グループの一部であるヒューベファーマイタリアが所有している。

オロンの拡大戦略

設立以来、オロングループは、買収を通じて、内部および外部の両方で、グローバル市場での成長、統合、拡大の戦略を追求してきた。

買収した企業の専門知識は、時として、同社の提供内容を充実させ、競争力を高めてきた。 この戦略を完全に継続し、生産能力を拡大し、それによって有効成分のグローバル市場での存在感を高めるという具体的な目的を掲げて、オロンは ヒューベファーマイタリアを買収した。

本取引の目的は、最も戦略的な分野に重点を置き、製品提供を強化および拡大することである。 ヒューベファーマイタリアの買収は、生産能力の拡大という点で、さらに大きな前進となる。 本計画では、施設、労働力、製品ポートフォリオなど、すべての資産の統合と価値向上が想定されている。

オロングループの最高経営責任者 (CEO) であるパオロ・ツベルティーニ (Paolo Tubertini) は以下のように述べている。「ヒューベファーマイタリアには、適切な特性がすべて備わっていると認識しました。 この買収は、当グループの中期から長期にわたる戦略の実施と事業目標の達成を支援するものです。 当社は、すでに世界12ヵ所の拠点と7ヵ所ある統合・相互接続された研究センターを含むオロンの既存の製造ネットワークとの統合、市場のすべての大手製薬会社を含む当社の統合された顧客ポートフォリオ、そしてパートナーおよびAPIサプライヤーとしての確固たる評判を活用していきます」。

