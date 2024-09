JMGO เตรียมยกระดับการฉายภาพแบบเลเซอร์ด้วย MALC™ 2.0 เทคโนโลยีเลเซอร์สามเลนส์ที่งาน IFA 2024

พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมโปรเจคเตอร์ ด้วยความสว่าง คอนทราสต์ และการถ่ายทอดสีที่เหนือชั้น โดยสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ในคราวเดียว

เบอร์ลิน, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- JMGO ผู้นำด้านเทคโนโลยีออปติค จะเปิดตัวเทคโนโลยี MALC™ (Microstructure Adaptive Laser Control) 2.0 ระบบเลเซอร์สามเลนส์ที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท ในงาน IFA 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน นวัตกรรมนี้ถูกตั้งเป้ามาเพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับการฉายภาพด้วยเลเซอร์ โดยเอาชนะความท้าทายที่มีมาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการฉายภาพ กล่าวคือการทำให้มีความสว่าง คอนทราสต์ และสีที่อยู่ในระดับสูงได้สำเร็จในคราวเดียวกัน



เทคโนโลยีเลเซอร์เป็นที่รู้จักกันดีว่าให้ความสว่างและสีที่เหนือกว่าระบบที่ใช้ LED และหลอดไฟ อย่างไรก็ตาม การต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างความสว่าง คอนทราสต์ และสี ถือเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับทั้งโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์และแบบไฮบริดที่ใช้เลเซอร์/LED โดยทั่วไป การเพิ่มความสว่างจะลดคอนทราสต์และทำให้สีเพี้ยนจากความเป็นจริง ขณะที่การให้ความสำคัญกับสีนั้นจะส่งผลให้ความสว่างลดลงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้ประสบการณ์การรับชมโดยรวมด้อยลง

เทคโนโลยี MALC™ 2.0 Triple Laser Optics ของ JMGO ก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ได้ โดยทำให้โปรเจ็กเตอร์ในซีรีส์ N1S สามารถให้ความสว่างได้สูงสุดถึง 3,500 ANSI lumens ขณะเดียวกันยังคงรักษาอัตราคอนทราสต์แบบ FOFO ที่น่าประทับใจที่ 1,600:1 และครอบคลุมมาตรฐาน BT.2020 ได้ถึง 110% ด้วยความแม่นยำของสีที่ Δ<1 ซึ่งหมายความว่าผู้ชมจะได้รับชมภาพที่สมจริงด้วยความสว่างที่โดดเด่น คอนทราสต์ที่ลึก และการถ่ายทอดสีที่แม่นยำ โดยไม่ลดทอนคุณภาพของภาพแต่อย่างใด

เครื่องเลเซอร์ MALC™ 2.0 ซึ่งรวมเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไว้ 9 รายการ ยังช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของความสว่าง ลดการเกิดจุดเลเซอร์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการมองเห็นให้ดีขึ้น โดยทั้งหมดนี้ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงอย่างมาก รายละเอียดของนวัตกรรมเหล่านี้จะนำเสนอในงานแถลงข่าววันที่ 7 กันยายน เวลา 14:00 น.

"MALC™ 2.0 Triple Laser Optics แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของเราในการเอาชนะความท้าทายที่ยากที่สุดในอุตสาหกรรม" Forrest Li ประธานกรรมการบริหารของ JMGO กล่าว "ในฐานะผู้นำด้านการฉายภาพด้วยเลเซอร์ พวกเราได้อยู่ระดับแนวหน้าของความก้าวหน้าทางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ด้วยการมอบประสบการณ์การรับชมระดับพรีเมียมพร้อมกับภาพที่มีคุณภาพไร้ที่ติมาเสมอ"

ที่บูธ H20-104 ของงาน Messe Berlin บริษัท JMGO จะเปิดตัวโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี MALC™ 2.0 รวมถึงรุ่นเรือธงอย่าง N1S Ultimate 4K ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเหล่านี้ด้วยตนเอง และได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงโต้ตอบ เช่น 120S Color Challenge และ Space of Imagination ซึ่งออกแบบมาเพื่อแสดงจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยี MALC™ 2.0

เกี่ยวกับ JMGO

นับตั้งแต่ปี 2011 ทาง JMGO มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์จอภาพขนาดใหญ่ที่สมจริง พร้อมความสะดวกในการพกพาและความอเนกประสงค์ JMGO มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศความบันเทิงภายในบ้านแบบครบวงจรเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์ปลายทาง เนื้อหา แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์สำหรับตลาดทั่วโลก ด้วยการผสานการออกแบบที่ใช้งานได้จริงและความบันเทิงคุณภาพสูง

สามารถดูรูปประกอบของประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdb29a3c-a102-4c96-8d94-ac18b29370a0

Yiming Zhan yiming@museperse.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.