JMGO Bersedia untuk Menjaguhi Unjuran Laser dengan MALC™ 2.0 Triple Laser Optics di IFA 2024

Menetapkan piawaian baharu untuk industri projektor dengan kecerahan, kontras dan reproduksi warna epik—dicapai serentak

BERLIN, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- JMGO, perintis dalam teknologi optik, akan mempamerkan MALC™ (Kawalan Laser Penyesuai Mikrostruktur) 2.0 Triple Laser Optics yang dibangunkan secara dalaman di IFA 2024 di Berlin. Inovasi ini ditetapkan untuk mentakrifkan semula unjuran laser dengan mengatasi cabaran berterusan industri untuk mencapai kecerahan, kontras dan kesan warna tinggi secara serentak.



Teknologi laser terkenal kerana memberikan kecerahan dan warna yang tiada tandingan ke atas sistem berasaskan lampu dan LED. Walau bagaimanapun, pertukaran antara kecerahan, kontras dan warna telah menjadi halangan yang signifikan bagi kedua-dua projektor laser dan laser hibrid/LED. Lazimnya, peningkatan kecerahan mengurangkan kontras dan melebihkan tepu warna, manakala mengutamakan warna selalunya menghasilkan kecerahan yang lebih rendah yang menjejaskan keseluruhan pengalaman tontonan.

MALC™ 2.0 Triple Laser Optics JMGO memecahkan halangan ini yang membolehkan projektor Siri N1S memberikan sehingga 3,500 ANSI lumen kecerahan sambil mengekalkan nisbah kontras FOFO 1,600:1 yang mengagumkan dan meliputi 110% BT.2020 dengan ketepatan warna Δ<1. Ini bermakna penonton boleh menikmati imejan seperti hidup dengan kecerahan yang cemerlang, kontras yang mendalam dan penghasilan semula warna yang tepat—tanpa sebarang penjejasan dalam kualiti gambar.

Menggabungkan sembilan teknologi yang dipatenkan, enjin laser MALC™ 2.0 juga meningkatkan keseragaman kecerahan, mengurangkan bintik laser dan meningkatkan kecekapan optik—semuanya sambil mengurangkan kos pengeluaran dengan ketara. Inovasi ini akan diperincikan semasa acara akhbar pada 7 September jam 2:00 PTG.

"MALC™ 2.0 Triple Laser Optics merangkumi usaha tanpa henti kami untuk mengatasi cabaran paling sukar dalam industri," kata Forrest Li, Ketua Pegawai Eksekutif JMGO. "Sebagai jaguh unjuran laser, kami sentiasa berada di barisan hadapan dalam penemuan R&D yang menetapkan piawaian baharu dengan menyampaikan pengalaman tontonan premium dengan kualiti gambar tidak terjejas."

Di reruai H20-104, Messe Berlin, JMGO juga akan memperkenalkan projektor berkuasa MALC™ 2.0 baharunya, termasuk andalan N1S Ultimate 4K. Para hadirin boleh mengalami inovasi perintis ini secara langsung dan mengambil bahagian dalam aktiviti interaktif seperti Cabaran Warna 120S dan Ruang Imaginasi, yang direka untuk mempamerkan kekuatan unik MALC™ 2.0.

Perihal JMGO

Sejak 2011, JMGO komited untuk menyampaikan pengalaman skrin besar yang mengasyikkan dengan ciri mudah alih dan serba boleh. Mengintegrasikan reka bentuk berfungsi dan hiburan berkualiti tinggi, JMGO berusaha untuk membina ekosistem hiburan rumah semua-dalam-satu pertama dalam industri yang merangkumi terminal, kandungan, platform dan perisian untuk pasaran global.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdb29a3c-a102-4c96-8d94-ac18b29370a0

Yiming Zhan yiming@museperse.com

