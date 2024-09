JMGO, IFA 2024에서 MALC™ 2.0 트리플 레이저 옵틱 기술 선보이며 레이저 프로젝션의 선두주자로 부각 전망

뛰어난 밝기와 콘트라스트, 색 재현 기능을 단 한번에 달성함으로써 프로젝터 업계의 새로운 표준을 제시해 나가다

베를린, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 광학 기술을 선도하는 JMGO가 독일 베를린에서 열리는 IFA 2024 무대에서 자체 개발한 MALC™(미세 구조 적응형 레이저 제어) 2.0 트리플 레이저 광학 기술을 선보일 예정이다. 이번에 공개되는 신규 혁신 기술은 고휘도, 명암비, 색상을 동시에 구현해야 하는 업계의 지속적인 과제를 극복함으로써 레이저 프로젝션 분야를 재규정할 전망이다.



레이저 기술은 LED와 램프 기반 시스템 대비 뛰어난 밝기와 색상을 제공하는 것으로 잘 알려져 있다. 하지만 밝기, 명암비, 색상 간의 균형을 잡는 것은 레이저 및 하이브리드 레이저/LED 프로젝터 모든 분야에서 중요한 장애물이었다. 일반적으로 밝기를 높이면 명암비가 감소하고 색상이 과포화되는 반면, 색상을 우선시하면 밝기가 낮아져 전반적인 시청 환경이 저하되는 경우가 많았다.

JMGO가 개발한 MALC™ 2.0 트리플 레이저 옵틱스는 이 같은 한계를 극복함으로써 N1S 시리즈 프로젝터가 최대 3,500 ANSI 루멘의 밝기를 제공하는 동시에 1,600:1 FOFO 명암비의 뛰어난 기능을 유지하면서 Δ<1 색 정확도로 BT.2020의 110%를 커버할 수 있게 지원한다. 이런 기능으로 인해 시청자는 화질 저하 없이 뛰어난 밝기, 깊은 명암비, 정밀한 색 재현으로 생생한 이미지를 즐길 수 있게 되었다.

9개의 특허 기술을 통합한 MALC™ 2.0 레이저 엔진은 밝기 균일성을 높이고 레이저 얼룩의 흔적을 줄이는 한편 광학 효율성 개선과 제작 비용 감소에 큰 도움을 준다. 이 같은 혁신적인 기술 정보는 9월 7일 오후 2시에 열리는 프레스 이벤트를 통해 자세히 소개될 예정이다.

JMGO의 Forrest Li CEO는 "MALC™ 2.0 트리플 레이저 광학 기술은 업계 최대의 난제를 극복하기 위해 부단히 노력하는 우리의 의지를 구현하였다."라고 강조했다. 그는 이어 "레이저 프로젝션 분야의 선두주자인 당사는 언제나 R&D 혁신의 최일선에서 훼손되지 않는 화질을 구현해 프리미엄 시청 경험을 제공함으로써 새로운 기준을 세워 나가고 있다.” 고 덧붙였다.

메세 베를린 (Messe Berlin)의 H20-104 부스 공간에서 JMGO는 주력 제품인 N1S Ultimate 4K를 포함한 새로운 MALC™ 2.0 기반의 프로젝터도 선보이게 된다. 참가자들은 이 같은 획기적인 혁신 기술을 직접 체험하고 MALC™ 2.0이 지닌 특유의 강점을 보여주도록 설계된 120S 컬러 챌린지 (120S Color Challenge)및 스페이스 오브 이매지네이션 (Space of Imagination)과 같은 인터랙티브 활동에 함께 참여하는 기회를 가지게 된다.

JMGO는 지는 2011년부터 휴대성과 다양한 기능을 갖춘 몰입감 넘치는 대형 스크린 시청의 경험을 제공하기 위해 노력해 왔다. 기능적인 디자인과 고품질 엔터테인먼트를 통합한 JMGO는 글로벌 시장을 대상으로 단말기, 콘텐츠, 플랫폼, 소프트웨어를 아우르는 업계 최초의 올인원 홈 엔터테인먼트 생태계 구축을 위해 최선의 노력을 다하고 있다.

