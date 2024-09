JMGO Berupaya Memimpin Ranah Proyeksi Laser dengan MALC™ 2.0 Triple Laser Optics di IFA 2024

Menetapkan standar baru untuk industri proyektor dengan kecerahan, kontras, dan reproduksi warna luar biasa—semua ini diwujudkan sekaligus

BERLIN, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- JMGO, perintis di ranah teknologi optik, akan memamerkan MALC™ (Microstructure Adaptive Laser Control) 2.0 Triple Laser Optics yang dikembangkan secara internal di IFA 2024 di Berlin. Inovasi ini digadang-gadang akan merombak ranah proyeksi laser dengan mengatasi tantangan membandel di industri ini yakni mewujudkan kecerahan, kontras, dan warna berkualitas tinggi secara bersamaan.



Teknologi laser terkenal mampu menghadirkan kecerahan dan warna tak tertandingi jika dibandingkan dengan sistem berbasis LED dan lampu. Namun demikian, kompromi antara kecerahan, kontras, dan warna selama ini telah menjadi rintangan besar, baik bagi proyektor laser maupun proyektor laser/LED hibrida. Biasanya, meningkatkan kecerahan akan mengurangi kontras dan menyaturasi warna secara berlebihan, sedangkan memprioritaskan warna sering kali akan menurunkan kecerahan, sehingga memperburuk pengalaman penayangan secara keseluruhan.

MALC™ 2.0 Triple Laser Optics besutan JMGO mendobrak penghalang ini, sehingga memungkinkan proyektor N1S Series untuk menghasilkan kecerahan hingga 3.500 ANSI lumen sekaligus mempertahankan rasio kontras luar biasa 1.600:1 FOFO dan mencakup 110% BT.2020 dengan keakuratan warna Δ<1. Ini artinya penonton dapat menikmati gambar yang tampak nyata dengan kecerahan luar biasa, kontras dalam, dan reproduksi warna presisi—tanpa mengorbankan kualitas gambar sama sekali.

Memadukan sembilan teknologi berhak paten, mesin laser MALC™ 2.0 juga menyempurnakan keseragaman kecerahan, mengurangi bintik laser, dan meningkatkan efisiensi optik—semuanya itu dicapai sembari menurunkan biaya produksi secara signifikan. Semua inovasi ini akan diterangkan selama acara pers pada tanggal 7 September pukul 14.00.

"MALC™ 2.0 Triple Laser Optics melambangkan pergulatan tanpa henti kami untuk melampaui tantangan terkuat di industri ini," ujar Forrest Li, CEO JMGO. "Sebagai pemimpin di ranah proyeksi laser, kami selalu menjadi yang terdepan dalam inovasi Litbang, menetapkan standar baru dengan menghadirkan pengalaman penayangan premium dengan kualitas gambar yang sempurna."

Di stan H20-104, Messe Berlin, JMGO juga akan melakukan peluncuran perdana proyektor-proyektor baru yang dilengkapi teknologi MALC™ 2.0, termasuk proyektor unggulan mereka N1S Ultimate 4K. Para hadirin dapat merasakan inovasi terobosan mengesankan ini secara langsung dan berpartisipasi dalam beragam aktivitas interaktif seperti 120S Color Challenge dan Space of Imagination, yang dirancang untuk memamerkan keunggulan unik MALC™ 2.0.

Sejak 2011, JMGO telah berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman layar lebar imersif dengan portabilitas dan fleksibilitas. Memadukan desain fungsional dan hiburan berkualitas tinggi, JMGO berupaya membangun ekosistem hiburan rumah serbabisa pertama di industri yang mencakup terminal, konten, platform, dan perangkat lunak untuk pasar global.

