JMGO מתכוונת לבלוט בתחום ההקרנה מבוססת הלייזר ב-IFA 2024 עם MALC™ 2.0 Triple Laser Optics

JMGO, חלוצה בטכנולוגיה אופטית, תציג במסגרת תערוכת IFA 2024 בברלין את טכנולוגיית MALC™ (Microstructure Adaptive Laser Control) 2.0 Triple Laser Optics. חידוש זה אמור להגדיר מחדש את ההקרנה באמצעות לייזר מכיוון הוא מתגבר על האתגר המתמשך בתעשייה להשגת בהירות, ניגודיות וצבע באיכות גבוהה בו-זמנית.



טכנולוגיית הלייזר ידועה כמספקת בהירות וצבע ללא תחרות בעת שימוש במערכות LED ובמערכות מבוססות מנורה. עם זאת, הפשרה בין בהירות, ניגודיות וצבע היא מכשול משמעותי עבור מקרני לייזר וגם עבור מקרני לייזר/LED היברידיים. בדרך כלל, הגדלת הבהירות מפחיתה את הניגודיות וגורמת לרוויה רבה מדי של הצבעים, בעוד שהעדפת הצבע גורמת לעתים קרובות לבהירות נמוכה יותר, ופוגע בחוויית הצפייה הכוללת.

טכנולוגיית MALC™ 2.0 Triple Laser Optics של JMGO שוברת את המחסום הזה, ומאפשרת למקרנים מסדרת N1S לספק בהירות של עד 3,500 אנסי לומנס ובו זמנית לשמור על יחס ניגודיות מרשים של 1,600:1 FOFO ותמיכה של 110% במרחב הצבעים BT.2020 עם דיוק צבע ברמת Delta E<1. המשמעות היא שהצופים יכולים ליהנות מתמונות מציאותיות עם בהירות מצוינת, ניגודיות עמוקה ושחזור צבע מדויק - ללא כל פשרות באיכות התמונה.

מנוע הלייזר MALC™ 2.0, המשלב תשע טכנולוגיות מוגנות בפטנט, משפר גם את אחידות הבהירות, מפחית כתמי לייזר ומשפר את היעילות האופטית - כל זאת תוך הפחתה משמעותית בעלויות הייצור. חידושים אלה יפורטו באירוע העיתונאים שיתקיים ב-7 בספטמבר בשעה 14:00.

" MALC™ 2.0 Triple Laser Opticsמגלמת את הדחיפה הבלתי פוסקת שלנו להתגבר על האתגרים הקשים ביותר בתעשייה", אמר פורסט לי (Forrest Li), מנכ"ל JMGO. "כחברה מובילה בתעשיית מקרני הלייזר, אנחנו תמיד בחזית בפריצות דרך בהיבט של מחקר ופיתוח, ואנו מציבים סטנדרטים חדשים על ידי אספקת חוויות צפייה מובחרות עם איכות תמונה ללא פשרות".

בביתן H20-104, מסה ברלין, JMGO תשיק גם את מקרני MALC™ 2.0 החדשים שלה, כולל מוצר הדגל N1S Ultimate 4K. המשתתפים יכולים לחוות חידושים פורצי דרך אלה ממקור ראשון ולהשתתף בפעילויות אינטראקטיביות כמו אתגר הצבע של 120S ומרחב הדמיון, שנועדו להציג את החוזקות הייחודיות של MALC™ 2.0.

אודות JMGO

מאז שנת 2011, JMGO מחויבת לספק חוויות ממכרות של מסך גדול עם ניידות ורב-תכליתיות. תוך שילוב של עיצוב פונקציונלי ובידור באיכות גבוהה, JMGO שואפת לבנות מערכת אקולוגית של בידור ביתי All-in-One הראשונה בתעשייה הכוללת מסוף, תוכן, פלטפורמה ותוכנה לשוק גלובלי.

