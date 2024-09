JMGO se prepara para dominar la proyección láser con la óptica triple láser MALC™ 2.0 en la IFA 2024

Estableciendo nuevos estándares en la industria de proyectores con brillo, contraste y reproducción a color épicos, logrados al mismo tiempo

BERLÍN, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- JMGO, un pionero en tecnología óptica presentará su sistema de óptica triple láser MALC™ (Microstructure Adaptive Laser Control) 2.0 desarrollado internamente en la IFA 2024 en Berlín. Esta innovación está diseñada para redefinir la proyección a láser, superando el desafío persistente de la industria de lograr alto brillo, contraste y color simultáneamente.

La tecnología láser es reconocida por ofrecer brillo y color inigualables en sistemas LED y basados en lámparas. Sin embargo, el equilibrio entre brillo, contraste y color ha sido un obstáculo significativo para los proyectores láser, así como para los láseres/LED híbridos. En general, aumentar el brillo reduce el contraste y sobresatura los colores, mientras que priorizar el color generalmente resulta en brillo más bajo, comprometiendo la experiencia general de visualización.

La óptica triple láser MALC™ 2.0 de JMGO rompe esta barrera, permitiendo que los proyectores de la serie N1S ofrezcan hasta 3.500 lúmenes ANSI de brillo, mientras mantienen simultáneamente una impresionante relación de contraste FOFO de 1.600:1 y cubren el 110% de BT.2020 con una precisión de color Δ<1. Esto significa que los espectadores pueden disfrutar de imágenes realistas con un brillo brillante, un contraste profundo y una reproducción precisa del color, sin comprometer la calidad de la imagen.

Incorporando nueve tecnologías patentadas, el motor láser MALC™ 2.0 también mejora la uniformidad del brillo, reduce las manchas láser y mejora la eficiencia óptica, todo mientras reduce significativamente los costos de producción. Estas innovaciones se detallarán durante la rueda de prensa del 7 de septiembre a las 2:00 p.m.

"La óptica triple láser MALC™ 2.0 representa nuestro impulso incansable para superar los desafíos más difíciles de la industria", dijo Forrest Li, director ejecutivo de JMGO. "Como líderes en proyección láser, siempre estamos a la vanguardia de los avances en investigación y desarrollo, estableciendo nuevos estándares al ofrecer experiencias de visualización premium sin comprometer la calidad de imagen".

En el stand H20-104, Messe Berlin, JMGO también presentará sus nuevos proyectores operados MALC™ 2.0., incluido el principal proyector, N1S Ultimate 4K. Los asistentes pueden experimentar estas innovaciones revolucionarias de fuente directa y participar en actividades interactivas como el 120S Color Challenge y Space of Imagination, diseñados para demostrar las fortalezas únicas de MALC™ 2.0.

Acerca de JMGO

Desde 2011, JMGO mantiene su compromiso de ofrecer experiencias inmersivas de pantalla grande con portabilidad y versatilidad. Al integrar el diseño funcional y entretenimiento de alta calidad, JMGO se esfuerza por construir un ecosistema de entretenimiento en el hogar todo en uno, el primero en el sector, que abarque terminales, contenido, plataforma y software para un mercado global.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdb29a3c-a102-4c96-8d94-ac18b29370a0

Yiming Zhan yiming@museperse.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.