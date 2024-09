Qianhai Alcançou Resultados Tangíveis em Inovação Institucional no Terceiro Aniversário do Plano Qianhai

SHENZHEN, China, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em setembro de 2021, foi lançado o Plano para Aprofundar Abrangentemente a Reforma e a Abertura da Zona de Cooperação da Indústria de Serviços Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (Plano Qianhai) para delinear o desenvolvimento futuro de Qianhai. Nos últimos três anos, Qianhai, um centro de abertura de alto nível, vem avançando com reformas e inovações e entregando resultados tangíveis, observado recentemente pela Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone.



Por meio de reformas e abertura, Qianhai pretende se tornar um novo propulsor para a criação da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) e da Zona de Demonstração Piloto de Shenzhen. A inovação institucional é uma das características distintas de Qianhai. Até o momento a Qianhai vem estabelecendo gradativamente o "Modelo Qianhai” para a inovação institucional em áreas principais, tais como a facilitação do investimento e do comércio, abertura financeira e inovação, e inovação jurídica.

Uma série de medidas inovadoras foram estabelecidas, como o sistema de confirmação administrativa para registro de empresas, licença integrada, sistema de registro de suspensão para empresas e a Estação de Serviços Eletrônicos Qianhai Hong Kong-Macau. As estatísticas mais recentes indicam que Qianhai lançou 241 novas conquistas de inovação institucional desde 2021, elevando o total para 835, com 36 delas sendo promovidas em todo o país, totalizando 94. De acordo com o índice de inovação institucional das zonas-piloto de livre comércio da China divulgado pela Universidade Sun Yat-sen, Qianhai ficou em primeiro lugar durante três anos consecutivos.

As inovações no campo financeiro são vistas como uma das inovações institucionais com as características mais típicas de Qianhai. Nos últimos anos, uma série de políticas de inovação financeira foram implementadas aqui, cobrindo aspectos como financiamento para a subsistência das pessoas, interconectividade do mercado financeiro, desenvolvimento de indústrias financeiras modernas, facilitação do comércio e investimento transfronteiriços, e reforço da cooperação na regulação financeira.

"A atmosfera profunda das empresas financeiras em Qianhai nos permite buscar oportunidades de cooperação e alcançar o sucesso ganha-ganha", disse Pan Rui, Presidente do Grupo WeLab na China. "Com a implementação bem-sucedida de vários casos de inovação financeira, Qianhai tornou-se um destino preferido para os residentes e empresas de Hong Kong que vão para o norte. Um número crescente de residentes e empresas de Hong Kong se reuniu em Shenzhen para o desenvolvimento. Mais talentos financeiros de Hong Kong optaram por ficar em Qianhai, contribuindo para o seu desenvolvimento futuro", ele acrescentou.

"A nova política de Empréstimo Empresarial de Hong Kong fornece um novo canal de financiamento transfronteiriço para pequenas e microempresas (PMEs) como a nossa para buscar desenvolvimento em Qianhai. Anteriormente, os registros operacionais e de crédito da sede em Hong Kong não podiam ser usados para apoiar nossa filial de Qianhai na solicitação de empréstimos bancários. A implementação da política de Empréstimo Empresarial de Hong Kong e a cooperação de investigação de crédito transfronteiriço de Shenzhen-Hong Kong, abriu novos canais para empréstimos bancários", disse You Zunni, chefe da Gangshun (Shenzhen) International Trade Co., Ltd.

LAiPIC também é um dos beneficiários das inovações institucionais em Qianhai. Em resposta ao Plano de Ação de Regresso a Casa de Qianhai, a empresa trouxe seu escritório de volta para Qianhai em 2019. No entanto, o LAiPIC encontrou algumas dificuldades no caminho de volta para casa. Na ocasião, empresas digitais e criativas como o LAiPIC não podiam ser listadas na indústria cultural ou na indústria tecnológica. Como resultado, a empresa não tinha direito a qualquer forma de suporte de políticas. Para resolver este problema, as autoridades relevantes em Qianhai realizaram pesquisas no local da empresa e formularam de forma inovadora uma ampla gama de políticas para as indústrias digitais e criativas.

"Diante da rápida evolução da indústria, o LAiPIC não poderia estar onde está hoje sem o valioso apoio ou a divulgação oportuna das políticas de apoio", disse Quan Xinghui, cofundador do LAiPIC. Quando a empresa encontrou um gargalo durante seu rápido desenvolvimento, a implementação rápida e eficiente dessas políticas permitiu que ela estabelecesse uma referência, avançando significativamente o crescimento da indústria.

As conquistas de inovação institucional de Qianhai nas principais áreas como direito, finanças e assuntos governamentais demonstraram suas vantagens na inovação institucional. Essa inovação não apenas ajuda Qianhai a acelerar o aprofundamento abrangente das suas reformas, mas também fornece um novo impulso para Qianhai avançar na imersão abrangente nas reformas na Grande Área da Baía e até mesmo na China. "Qianhai tem vantagens políticas incomparáveis, e esperamos que as empresas em Qianhai continuem a se beneficiar disso e abraçar maiores oportunidades", disse Pan Rui durante a entrevista.

Fonte: The Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

Contato: Ms. Meng, Tel.: 86-10-63074558

