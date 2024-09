Hotel Equities y 34th Floor Hospitality unen fuerzas para darle sabor al escenario culinario

ATLANTA, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El propietario, operador y desarrollador hotelero líder, Hotel Equities (HE), y el pionero en alimentos y bebidas innovadoras, 34th Floor Hospitality , unen fuerzas para infundir estadías hoteleras con sabores y experiencias inolvidables. La colaboración revolucionará la trayectoria culinaria para los huéspedes en toda la cartera de HE con integraciones inmediatas en propiedades de nueva construcción en el Caribe y América Latina.



El equipo innovador de 34th Floor Hospitality ofrece una combinación de creatividad, conocimiento del mercado y operaciones centradas en el propietario. Conjuntamente con los mejores operadores de HE y equipos corporativos de alimentos y bebidas, la asociación tiene como objetivo elevar las experiencias gastronómicas aprovechando la trayectoria de diseño de concepto inventivo y desarrollo de marca de 34th Floor, adaptando las ofertas de alimentos y bebidas a las demandas únicas de sus mercados y preferencias de los huéspedes.

"Estamos muy contentos de embarcarnos en esta asociación con 34th Floor Hospitality", dijo Al Smith, presidente de operaciones hoteleras de HE. "El entusiasmo de su equipo por la innovación culinaria mejorará nuestro estilo de vida y las operaciones de alimentos y bebidas, alineándose perfectamente con nuestro compromiso de ofrecer servicios y valor inigualables".

34th Floor Hospitality es conocida por su enfoque empresarial de consultoría, desarrollo de proyectos y gestión completa de proyectos de hospitalidad por parte de terceros, trabajando en proyectos a gran escala en varios mercados globales. Olivier Zardoni, director ejecutivo y fundador de 34th Floor Hospitality, dijo: "La asociación con Hotel Equities nos permite compartir nuestra pasión con una audiencia aún más amplia en su diversa cartera hotelera. La colaboración impulsa nuestro entusiasmo por ofrecer valor y experiencias mejoradas a sus partes interesadas".

La fase inicial de esta colaboración inicia con la integración de estrategias de alimentos y bebidas de 34th Floor Hospitality en propiedades selectas de HE en Norteamérica y su presencia en expansión en la región de CALA.

Joe Reardon, director de desarrollo de HE, enfatizó los resultados más amplios y agregó: "Colaborar con 34th Floor Hospitality mejora nuestra ventaja competitiva en nuevos mercados, así como en los mercados en los que estamos bien establecidos. Es un factor clave para establecer a Hotel Equities como el operador preferido que impulsa la innovación en hospitalidad y experiencias de alimentos y bebidas".

Acerca de Hotel Equities

Hotel Equities (HE) es una firma galardonada de servicio completo de administración, desarrollo y propiedad de hoteles con una cartera de aproximadamente 300 hoteles y resorts en Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina. Fred Cerrone, CHA, es su fundador y presidente del directorio; Brad Rahinsky ejerce como presidente y director ejecutivo. Para más información acerca de Hotel Equities, visite hotelequities.com

Acerca de 34th Floor Hospitality

Fundada en 2014, 34th Floor Hospitality es una empresa de servicio completo de consultoría y gestión de alimentos y bebidas. Desde diseño y desarrollo de conceptos, suscripción financiera, capacitación y aperturas a supervisión diaria y gestión operativa, su equipo de expertos lidera estratégica y tácticamente numerosos proyectos para clientes de todo el mundo, incluidas marcas líderes como TopGolf, Pebblebrook Hotel Trust y MGM International. MSC Cruceros y Hilton Worldwide. Con más de 100 años de experiencia combinada trabajando para los hoteles, chefs, empresas de restaurantes y establecimientos de entretenimiento más prestigiosos, 34th Floor aporta una experiencia única para crear soluciones innovadoras y empresariales para cualquier activo de hospitalidad.

Contacto de Medios

Sommer L. Shiver

Vicepresidente de desarrollo de la marca y comunicaciones

sshiver@hotelequities.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/609143d3-ede3-4f46-a24a-8304c72903ba

