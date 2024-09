ZRG تستحوذ على Linked4HR وتعين Hicham Hachkal عضواً منتدباً لاستشارات توظيف التنفيذيين المؤقتين والموارد البشرية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا

نيويورك ودبي, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة ZRG عن استحواذها على شركة Linked4HR Solutions لخدمات التعيينات التنفيذية المؤقتة واستشارات الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتعيين Hicham Hachkal عضواً منتدباً لاستشارات توظيف التنفيذيين المؤقتين والموارد البشرية.



يملك Hicham Hachkal خبرة عريضة كمدير تنفيذي للموارد البشرية؛ إذ يتمتع بمسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 25 عاماً شهدت تقلده مناصب قيادية في بيئات متنوعة متعددة الجنسيات. وقد أصبح، بفضل خبرته العريضة بجانب خلفيته الأكاديمية، رائداً ذائع الصيت في مجال الموارد البشرية.

استفاد Hicham، بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Linked4HR، من خبرته الواسعة في إدارة خدمات استشارات الموارد البشرية المبتكرة وتوظيف التنفيذيين المؤقتين، حيث بنى من الصفر مؤسسة حديثة ومبتكرة شهدت نموًا هائلاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ساهمت قيادته في هذه المناطق بدور أساسي في تشكيل استراتيجيات موارد بشرية ناجحة وتحقيق نتائج استثنائية لمجموعة كبيرة من العملاء.

قبل ذلك، عمل Hicham مستشاراً تنفيذياً مؤقتاً في شركة Valtus، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال توظيف التنفيذيين المؤقتين، حيث قاد عملية تحويل شركة ناشئة إلى مؤسسة من طراز عالمي. يُعرف معهد الابتكار التكنولوجي ( TII ) بأنه مركز عالمي رائد لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة يتخذ من دولة الإمارات مقراً له ويركز على الأبحاث التطبيقية والتكنولوجيا الرائدة في مجال التشفير والأنظمة الآمنة والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي وأنظمة الروبوتات المستقلة والطاقة الموجهة والأمن الرقمي والمواد المتقدمة، والحوسبة الكمومية.

وقد شهد دوره كنائب رئيس الموارد البشرية في شركة Borr Drilling قيادة مبادرات استراتيجية للموارد البشرية ساهمت في تحقيق نمو كبير على مستوى العالم، بما في ذلك الإدراج الناجح للشركة في البورصة الأمريكية. من خلال المناصب السابقة التي شغلها Hicham في شركة Seadrill وBG Group (وهي الآن جزء من شركة SHELL)، وشركة Schlumberger، أثبت Hicham باستمرار قدرته على إدارة عمليات الموارد البشرية على نطاق واسع، ودفع عجلة التحول في الأعمال، وتعزيز الفعالية التنظيمية في مناطق متعددة.

"من جهته صرّح Larry Hartmann، الرئيس التنفيذي لشركة ZRG، قائلاً: "نحن سعداء بانضمام Hicham Hachkal إلى فريقنا في ZRG. ستضيف خبرته الواسعة وخلفيته التعليمية القوية وسجله الحافل بالنجاحات في قيادة الموارد البشرية وتوظيف التنفيذيين المؤقت قيمة لا تقدر بثمن في الوقت الذي نوسع فيه وجودنا وقدراتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتماشى خبراته القيادية ورؤيته تماماً مع التزامنا بتقديم حلول مواهب عالمية المستوى لعملائنا."

وقد أعرب Hicham Hachkal عن سعادته بالانضمام إلى ZRG Partners قائلاً "يسعدني أن أنضم إلى ZRG Partners. إن خبرتي كقائد في مجال الموارد البشرية في مختلف البلدان والصناعات، بالإضافة إلى رحلتي الناجحة في ريادة الأعمال مع Linked4HR، قد أعدتني لهذا الحقبة المقبلة في مسيرتي. يسعدني أن أنضم لشركة ZRG Partners لكي أصل إلى آفاق جديدة وأواصل تقديم قيمة استثنائية لعملائنا."

حصل Hicham Hachkal على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من معهد Arts et Métiers كما درس دارسات عليا في الموارد البشرية من معهد الدراسات السياسية (Science Po) في باريس. وقد زودته خلفيته التعليمية بفهم قوي للجوانب الاستراتيجية والتشغيلية للموارد البشرية وهو ما طبقه طوال مسيرته المهنية.

نبذة عن ZRG

شركة ZRG هي شركة استشارية عالمية للمواهب تعمل إلى إحداث ثورة في كيفية توظيف الشركات للمواهب وإدارتها. تعمل ZRG على تغيير الطريقة التي يفكر بها العملاء في العثور على أفضل المواهب من خلال نهج قائم على البيانات في البحث التنفيذي والمهني. تجمع منصة Zi الرقمية الخاصة بالشركة بين ذكاء البحث عن المواهب وجمع معلومات متعمقة عن المرشحين وتحسينات عمليات التعيين لتقديم عمليات بحث عن الموظفين التنفيذيين بسرعة أكبر وبنتائج أفضل ثبت نجاحها.

وبدعم من شركة استثمارات الأسهم الخاصة RFE Investment Partners ، تُعد ZRG واحدة من أسرع الشركات نموًا في مجال البحث عن الموظفين، حيث تقدم مجموعة كاملة من حلول البحث عن المواهب المحتفظ بها والمواهب عند الطلب والاستشارات والحلول الاستشارية في جميع أنحاء الأمريكتين وآسيا وأوروبا وأستراليا.

جهة الاتصال : John Mooney, Over the Moon PR, (908) 720-6057, john@overthemoonpr.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.