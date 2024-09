Integrated Power Services Memperoleh Aset Perniagaan ABB Industrial Services

Pemerolehan Menambah Pusat Servis Motor Elektrik, Penjana, Mekanikal, Peralatan Suis dan Pemutus Litar kepada Rangkaian Amerika Utara IPS yang Berkembang

GREENVILLE, Carolina Selatan, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrated Power Services (IPS), peneraju Amerika Utara dalam menservis, kejuruteraan dan pengilangan semula sistem pengurusan elektrik, mekanikal dan kuasa telah memuktamadkan pemerolehan perniagaan ABB Industrial Services, berkuat kuasa pada 31 Ogos 2024. Dengan lokasi di Arizona, Indiana, Carolina Utara, Alberta dan Ontario, ABB Industrial Services menyediakan keupayaan pembaikan dan servis medan berkualiti tinggi untuk motor elektrik sehingga 50,000 HP dan peralatan suis voltan rendah dan sederhana daripada 480V sehingga 15kV. Pusat servis ini juga melakukan pembaikan peralatan berputar pam, pemampat, peniup, bearing, kotak gear dan alur pemacu perlombongan OHV.



"Pemerolehan ini akan membenarkan IPS menambah lokasi di mana pelanggan telah menggesa kami untuk menawarkan perkhidmatan" kata John Zuleger, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif IPS. “Lima lokasi ini akan meningkatkan keupayaan kami dalam perkhidmatan perindustrian yang boleh diperbaharui, perlombongan tembaga dan perkhidmatan perindustrian selepas pasaran pengurusan kuasa. Selain itu, IPS kini akan menjadi rumah kepada 115 pekerja yang berbakat tambahan dan teknologi dan kepakaran legasi daripada warisan General Electric dan ABB bagi tapak yang baru diperoleh ini.”

Pemerolehan ABB Industrial Services berikutan pemerolehan IPS bagi perniagaan pembaikan hidrogenerator dan pengubah ABB pada bulan Jun 2022. Lima pusat perkhidmatan industri motor elektrik, penjana, mekanikal, peralatan suis dan pemutus litar ABB adalah sebahagian daripada pemerolehan General Electric Industrial Solutions oleh ABB pada bulan Jun 2018.

“IPS telah berkembang kepada 88 lokasi, berkhidmat untuk Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Eropah dan Caribbean,” kata Zuleger. “IPS berhasrat untuk menjadi sumber tunggal, penasihat yang dipercayai untuk cabaran infrastruktur kritikal pelanggan kami. Dengan tawaran perkhidmatan yang merangkumi daripada penjanaan kuasa dan proses perindustrian, kepada pencawang dan penghantaran, kepada keseimbangan elektrik loji dan motor elektrik, IPS menyampaikan rangkaian perkhidmatan terluas dan mampu menyelesaikan masalah yang hanya dapat dicapai oleh beberapa pembekal. Kami komited untuk merevolusikan kebolehpercayaan, sambil kami memajukan visi dan keupayaan kami untuk bertindak balas, memikirkan semula dan menyelesaikan cabaran kebolehpercayaan terbesar pelanggan kami.”

Perihal Integrated Power Services (IPS)

Integrated Power Services (IPS) ialah pembekal terkemuka perkhidmatan, kejuruteraan dan pembuatan semula untuk sistem pengurusan elektrik, mekanikal dan kuasa. Dengan tumpuan pada kepakaran khusus industri dan rangkaian keupayaan yang komprehensif, IPS menyokong infrastruktur kritikal merentas pelbagai pelanggan. Beribu pejabat di Greenville, Carolina Selatan, IPS mengendalikan rangkaian terbesar dalam industri, dengan pusat perkhidmatan dan pengedaran, pejabat lapangan dan gudang yang terletak secara strategik di seluruh Amerika Utara, United Kingdom dan Caribbean. Setiap lokasi IPS dilengkapi untuk bertindak balas, memikirkan semula dan menyelesaikan cabaran yang kompleks, menawarkan akses kepada kumpulan bakat global yang luas dan sumber untuk penyelesaian sumber tunggal yang lancar. Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati www.ips.us.

