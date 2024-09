Integrated Power Services fait l’acquisition des actifs de l’activité ABB Industrial Services

L’acquisition ajoute des centres de service pour les moteurs électriques, les générateurs, la mécanique, l’appareillage de commutation et les disjoncteurs au réseau croissant d’IPS en Amérique du Nord

GREENVILLE, Caroline du Sud, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrated Power Services (IPS), un leader en Amérique du Nord spécialisé dans l’entretien, l’ingénierie et la remise à neuf de systèmes électriques, mécaniques et de gestion de l’énergie, a finalisé le 31 août 2024 son acquisition de l’activité ABB Industrial Services. Depuis ses installations en Arizona, Indiana, Caroline du Nord, Alberta et Ontario, ABB Industrial Services offre des capacités de réparation et de service sur site de la plus haute qualité pour les moteurs électriques jusqu’à 50 000 HP et les équipements de commutation basse et moyenne tension de 480 V à 15 kV. Ces centres de service assurent également la réparation des équipements rotatifs, y compris les pompes, compresseurs, souffleurs, roulements, boîtes de vitesses et groupes motopropulseurs des véhicules hors route.



« Cette acquisition permettra à IPS d’élargir son offre dans les régions où les clients nous ont demandé des services », a déclaré John Zuleger, Président et PDG d’IPS. « Ces cinq sites renforceront nos capacités dans les domaines des énergies renouvelables, de l’extraction du cuivre et des services industriels après-vente de gestion de l’énergie. De plus, IPS accueillera désormais 115 employés talentueux supplémentaires, ainsi que la technologie et l’expertise issues de l’héritage de General Electric et d’ABB sur ces sites récemment acquis. »

L’acquisition d’ABB Industrial Services fait suite à l’acquisition par IPS de l’activité de réparation d’hydrogénérateurs et de transformateurs d’ABB en juin 2022. Les cinq centres de services industriels d’ABB pour les moteurs électriques, les générateurs, la mécanique, l’appareillage de commutation et les disjoncteurs faisaient partie de l’acquisition de General Electric Industrial Solutions par ABB en juin 2018.

« IPS a développé son activité dans 88 sites, couvrant les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Europe et les Caraïbes », a ajouté John Zuleger. « IPS aspire à devenir la seule référence, le conseiller de confiance auprès de nos clients pour relever les défis qu’ils rencontrent en matière d’infrastructures critiques. Avec une offre de services qui couvre la production d’énergie et les processus industriels, les sous-stations et la transmission, l’équilibre électrique de l’usine et les moteurs électriques, IPS fournit la gamme de services la plus large et peut ainsi résoudre des problèmes que peu de fournisseurs sont capables de traiter. Nous sommes déterminés à révolutionner la fiabilité en faisant progresser notre vision et capacité à relever, repenser et résoudre les plus grands défis de nos clients en matière de fiabilité. »

À propos d’Integrated Power Services (IPS)

Integrated Power Services (IPS) est un leader spécialisé dans l’entretien, l’ingénierie et la remise à neuf de systèmes électriques, mécaniques et de gestion de l’énergie. En privilégiant une expertise propre à l’industrie et une gamme complète de compétences, IPS soutient les infrastructures critiques de clients très variés. Avec son siège à Greenville, en Caroline du Sud, IPS exploite le plus grand réseau du secteur, avec des centres de service et de distribution, des bureaux locaux et des entrepôts stratégiquement situés en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans les Caraïbes. Chaque site IPS est équipé de manière à relever, repenser et résoudre des défis complexes, offrant un accès à une vaste réserve de talents et de ressources à l’échelle mondiale pour des solutions intégrées, provenant d’une source unique. Pour en savoir plus, consultez notre site sur www.ips.us.

Contact médias : Casey Blevins, VP du marketing

pr@ips.us ou 864.451.5617

