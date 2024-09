Integrated Power Services adquiere activos de la división de ABB Industrial Services

La adquisición agrega centros de servicio de motor eléctrico, generador, mecánico, aparamenta y disyuntor a la creciente red norteamericana de IPS

GREENVILLE, Carolina del Sur, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrated Power Services (IPS), un líder norteamericano en servicios, ingeniería y remanufactura de sistemas eléctricos, mecánicos y gestión energética, concluyó la adquisición de la división de servicios industriales de ABB, con fecha efectiva 31 de agosto de 2024. Con ubicaciones en Arizona, Indiana, Carolina del Norte, Alberta y Ontario, ABB Industrial Services ofrece capacidades de reparación y servicio de campo de la más alta calidad para motores eléctricos de hasta 50.000 CV y equipos de aparamenta de baja y media tensión de 480 V a 15 kV. Estos centros de servicio también realizan la reparación de equipos rotativos de bombas, compresores, sopladores, cojinetes, cajas de engranajes y transmisiones de minería OHV.



"Esta adquisición permitirá que IPS agregue locales donde los clientes nos han pedido que ofrezcamos servicios", dijo John Zuleger, presidente y director ejecutivo de IPS. "Estos cinco locales mejorarán nuestras capacidades en energías renovables, minería de cobre y servicios industriales de posventa de gestión energética. Además, IPS ahora será el hogar de 115 empleados talentosos adicionales, y la tecnología de legado y experiencia de General Electric y la herencia de ABB de estos sitios recién adquiridos".

La adquisición de ABB Industrial Services sigue a la adquisición por parte de IPS de la unidad de reparación de hidrogeneradores y transformadores de ABB en junio de 2022. Los cinco centros de servicio industrial de motores eléctricos, generadores, mecánicos, aparamenta y disyuntores de ABB formaron parte de una adquisición de General Electric Industrial Solutions por parte de ABB en junio de 2018.

"IPS se expandió a 88 locales, sirviendo a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa y el Caribe", dijo Zuleger. "IPS aspira a convertirse en la única fuente y asesor de confianza para los desafíos de infraestructura crítica de nuestros clientes. Con ofertas de servicios que abarcan desde generación de energía y procesos industriales, a subestaciones y transmisión, hasta balance eléctrico de planta y motores eléctricos, IPS ofrece la más amplia gama de servicios y es capaz de solucionar problemas como pocos proveedores lo pueden hacer. Nos comprometemos a revolucionar la confiabilidad, mientras avanzamos nuestra visión y capacidad de responder, replantear y resolver los mayores desafíos de confiabilidad de nuestros clientes".

Acerca de Integrated Power Services (IPS)

Integrated Power Services (IPS) es un proveedor líder de servicios, ingeniería y remanufactura para sistemas eléctricos, mecánicos y de gestión energética. Con un enfoque en experiencia específica del sector y una variedad completa de capacidades, IPS ofrece soporte a infraestructura crítica para una amplia gama de clientes. Con sede en Greenville, Carolina del Sur, IPS opera la red más grande en el sector, con centros de servicio y distribución, oficinas de campo y almacenes estratégicamente ubicados en América del Norte, Reino Unido y el Caribe. Cada ubicación de IPS está equipada para responder, repensar y resolver desafíos complejos, ofreciendo acceso a un extenso grupo global de talentos y recursos para soluciones integrales de una sola fuente. Para más información, visite www.ips.us.

