איתיחאד (Ittihad ) מודיעה על תוצאותיה הכספיות למחצית שנת 2024

צמיחה יציבה וחוסן כלכלי

Ittihad International Investment LLC ("איתיחאד"; "החברה"), הקונגלומרט התעשייתי המוביל באיחוד האמירויות, מודיע היום על תוצאותיו הכספיות למחצית שנת 2024.

דגשים פיננסיים – רבעון ראשון 2024 בהשוואה לרבעון ראשון 2023

*הכנסות הקבוצה בסך 1.6 מיליארד דולר (6.0 מיליארד דירהם) לעומת 1.5 מיליארד דולר (5.4 מיליארד דירהם)

* EBITDA מתואם של הקבוצה* של 73.6 מיליון דולר (270.4 מיליון דירהם) לעומת 67.9 מיליון דולר (249.4 מיליון דירהאם)

*מינוף מואץ לקראת יעד מינוף לטווח קצר, עם מינוף חוב ברוטו של פי 5.0 בחציון הראשון של 2024 (ירידה מפי 5.3 ליום 31 בדצמבר 2023), ומינוף נטו מתואם* פי 3.0 נכון למחצית הראשונה של שנת 2024, ירידה מפי 3.4 ליום 31 בדצמבר 2023.

*תזרים מזומנים חופשי חיובי למחצית הראשונה של 2024 של 49.4 מיליון דולר לאחר מימון הוצאות הוניות בסך 17.0 מיליון דולר, מתוכם 10.6 מיליון דולר שימשו להוצאות צמיחה והיתרה להוצאות תחזוקה.

*מאזן חזק יותר עם מזומנים נטו ושווי מזומנים של 146.8 מיליון דולר, ומלאים סחירים (RMI) של 135.4 מיליון דולר נכון למחצית 2024.

*ב-15 ביולי 2024 השלימהIttihad בהצלחה הקשה של 100 מיליון דולר על תעודות הסוקוק המקוריות שלה בסך 350 מיליון דולר. ההכנסות מההנפקה החדשה נוצלו למימון מחדש של חוב קיים, ובכך האריכו את פרופיל פירעון החוב של החברה והגבירו את גמישותה הפיננסית.

דגשים תפעוליים

*ייצור מוצרי צריכה (CGM): התאוששות בשולי ה-EBITDA הביאה לעלייה של 11.4% במחצית הראשונה של 2024 בהשוואה למחצית הראשונה של 2023 ולעלייה של 33% בהשוואה למחצית השנייה של 2023 (34.3 מיליון דולר לעומת 25.8 מיליון דולר). שיפור זה נבע מתמהיל חיובי של נפחי מחירים ושיפור הדרגתי בתנאי השוק, כאשר רמות המלאי, במיוחד בנייר ובכימיקלים, הפכו מאוזנות יותר לאחר התיקונים המשמעותיים בחציון השני של 2023. עם זאת, למרות הצמיחה המשמעותית ב-EBITDA, התאוששות השוליים עדיין הוגבלה חלקית על ידי עלייה בעלויות השילוח בשווקים גלובליים מסוימים עקב מתחים גיאופוליטיים באזור הים האדום. ככל שבעיות אלה נרגעות, קיים פוטנציאל לשיפור נוסף בשולי הרווח.

*ייצור תשתיות וחומרי בניין (IBMM): מחוזקת על ידי יסודות שוק חזקים וביקוש חזק המונע על ידי המעבר לאנרגיה, כמו גם השקעות מתמשכות בפיתוח תשתיות ונדל"ן ברחבי האזור, החברה בנתה בהצלחה על צמיחה של 74% ב- EBITDA שהושגה במחצית הראשונה של 2023 בהשוואה למחצית הראשונה של 2022. התחזית החיובית למגזר זה נמשכה, עם צמיחה נוספת של 10% בחציון הראשון של 2024 לעומת המחצית הראשונה של 2023 והגיעה ל-22.8 מיליון דולר, לעומת 20.7 מיליון דולר.

*הפעילות המסחרית החלה במתקן מחזור הנחושת שזה עתה הוקם. יוזמה אסטרטגית זו נועדה לשפר את שולי הרווח והיעילות התפעולית של החברה. מתקן הייצור תואם את מחויבותה של Ittihad לקיימות על ידי הגדלת השימוש בחומרים ממוחזרים בייצור מוטות הנחושת שלה, תורם לסביבה ירוקה יותר ובו זמנית מניע צמיחה פיננסית.

*שירותים עסקיים:. ה-EBITDA צמח ב-8% בחציון הראשון של 2024 לעומת התקופה המקבילה ב-2023 (20.9 מיליון דולר לעומת 19.4 מיליון דולר). גידול זה נבע בעיקר מהבטחת חוזים ארוכי טווח חדשים בתחום התשתיות, תפעול ותחזוקה של רשת הביוב, בסך כולל של 64 מיליון דולר.

*בריאות ואחרים: מגזר הבריאות מנווט בשוק תחרותי יותר ויותר, מה שמוביל ללחצים על שולי הרווח באופן רוחבי. עם זאת, החברה מסתגלת אסטרטגית לנוף מאתגר זה על ידי העברת המיקוד ממכירות ציוד הון למודל הכנסות בר קיימא יותר המתמקד בחומרים מתכלים חוזרים בתחום הבריאות. מעבר זה לא רק תואם את דרישות התעשייה המתפתחות, אלא גם משפר את יציבות תזרים המזומנים באמצעות מחזורי מזומנים קצרים יותר, ומבטיח מודל עסקי עמיד יותר בעתיד.

*כחלק מהמחויבות המתמשכת שלנו לא רק להשגת ביצועים פיננסיים חזקים אלא גם לתרומה חיובית לסביבה ולחברה, החברה רשמה התקדמות משמעותית ביישום תוכנית ה-ESG שלה. פרטים נוספים על יוזמה חשובה זו יסופקו בדו"ח הקיימות הראשון שלנו, שאמור להתפרסם בשבועות הקרובים

מבט כללי

*צמיחה אורגנית וקיימות יישארו תחומי המיקוד העיקריים בחמש השנים הבאות.

*לחברה יעד מינוף לטווח קצר של פי 2.5-3.0 (בניכוי יתרות בנקאיות ומזומנים ו-RMI) והיא ממוקדת בעמידה ביעד מינוף זה בטווח הקצר-בינוני.

* Ittihad ממוצבת היטב לניצול הזדמנויות מיזוגים ורכישות אסטרטגיות וממוצבת אסטרטגית לזרז את תוכניות ההשקעה שלה תוך בחינת אפיקים נוספים לגיוס הון.

* הערה לגבי התאמות:

"EBITDA מתואם" מוגדר כרווח (הפסד) נקי לשנה/תקופה מפעילות מתמשכת בתוספת עלויות מימון, מס, פחת, הפחתות ושינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים

"Adjusted net leverage" is defined as gross debt minus cash balances and readily מלאי סחיר (RMI) ל-EBITDA מתואם

עאמר כקיש (Amer Kakish), מנכ"ל Ittihad, אמר:

"אני גאה בצמיחה ובחוסן המתמשכים של החברה שלנו בעודנו ממשיכים לנווט בסביבה עסקית דינמית. הביצועים שלנו משקפים לא רק את חוזק מעמדנו בשוק במגזרי מפתח, אלא גם את מחויבותנו לניצול הזדמנויות חדשות המניבות ערך לטווח ארוך עבור בעלי העניין שלנו.

אנו נשארים ממוקדים בהשגת תשואות גבוהות יותר באמצעות הרחבות וחדשנות, תוך שמירה על משמעת פיננסית קפדנית. על ידי איזון הצמיחה עם בסיס פיננסי חזק, אנו מבטיחים שהחברה שלנו ממוצבת היטב לנצל הזדמנויות עתידיות, וליצור ערך מתמשך לבעלי המניות ולשותפים שלנו".

סקירה

החברה השיגה הכנסות שיא ו-EBITDA מתואם של 11.0 מיליארד דירהם ו-530.6 מיליון דירהם בהתאמה לתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ב-30 ביוני 2024, למרות התמודדות עם אתגרים מאקרו-כלכליים, כולל סכסוכים גיאופוליטיים ששיבשו שרשראות אספקה. הצלחה זו הונעה על ידי התאוששות בשולי הרווח של CGM, הנתמכת על ידי תמהיל חיובי של נפח מחירים ועלויות תשומה נמוכות יותר, כמו גם EBITDA בר קיימא במגזרי IBMM ושירותים עסקיים, הודות ליסודות שוק חזקים ועמדת שוק איתנה.

היכולת שלנו לייצר הכנסות חוזרות לטווח ארוך, למשוך לקוחות חדשים ולגוון את המכירות שלנו ברחבי העולם מבלי להסתמך במידה רבה על שוק יחיד אפשרה לנו לנווט בתנאי שוק מאתגרים ולעמוד בעקביות ביעדים הפיננסיים שלנו.

ההכנסות גדלו ב-561.4 מיליון דירהם, או ב-10.3%, ל-6.0 מיליארד דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, לעומת 5.4 מיליארד דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל עלייה במחירי הסחורות, כולל נייר, נחושת וכימיקלים.

ה-EBITDA המתואם גדל ב-21.0 מיליון דירהם, או ב-8.4%, ל-270.4 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 מ-249.4 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל התאוששות ה-EBITDA בעסקי הכימיקלים והנייר כתוצאה ממחירים גבוהים יותר של מוצרים מוגמרים.

ביצועים סגמנטליים

ייצור מוצרי צריכה (CGM)

CGM כוללת שלושה קווי מוצרים: נייר הדפסה וכתיבה, רקמות וכימיקלים המשמשים בדטרגנטים ומוצרי טיפוח אישי. אופי המוצרים שהחברה מייצרת הם מוצרים חיוניים הנעים במהירות, מה שמאפשר לשולי הרווח של מוצרי הצריכה שלה להישאר עמידים יחסית בתקופות שפל כלכלי. בששת החודשים שהסתיימו ב־30 ביוני 2024, שלושת מוצרי הצריכה של החברה היוו [15] אחוזים מהכנסות החברה ו־46.5% מה־EBITDA המתואם שלה.

ההכנסות קטנו ב-96.3 מיליון דירהם, או ב-9.7%, ל-899.7 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, לעומת 996.0 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל מחירים נמוכים יותר של נייר ורקמות שנבעו ממחיר עיסה נמוך יותר.

ה-EBITDA המתואם גדל ב-12.9 מיליון דירהם, או ב-11.4%, ל-125.8 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 מ-113.0 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל גידול בהיקפי המכירות כתוצאה מהתאוששות בביקוש ממגזרים במורד הזרם של כימיקלים לאחר תקופה של צמצום מלאי ותיקון משמעותי במחירי חומרי הגלם בשנת 2023.

ייצור תשתיות וחומרי בניין

חטיבת IBMM כוללת שלושה קווי מוצרים: מוטות נחושת מזוקקים, מוטות פלדה ומלט. עסקי הנחושת נהנים מתחזית חיובית בשל ביקוש חזק המונע על ידי אימוץ גובר של מקורות אנרגיה חלופיים וכלי רכב חשמליים, בהתאם למגמות העולמיות המעדיפות יוזמות מעבר אנרגיה. באופן דומה, מגזר חומרי הבניין הכולל חווה זינוק במכירות ושולי רווח משופרים, המונעים על ידי השקעות משמעותיות בתשתית ופעילות בנייה מוגברת בשוקי מפתח כמו איחוד האמירויות וערב הסעודית. בששת החודשים שהסתיימו ב־30 ביוני 2024, IBMM היוותה 77.5% מהכנסות החברה ו־31% מה־EBITDA המתואם שלה.

ההכנסות גדלו ב-626.2 מיליון דירהם, או ב-15.6%, ל-4,647.5 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 מ-4,021.3 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל מחיר וביקוש גבוהים יותר לנחושת, מלט ופלדה משווקים גלובליים ואזוריים בגלל דחיפה חזקה למעבר אנרגיה, פרויקטים של דיגיטציה, נדל"ן ותשתיות.

ה-EBITDA המתואם גדל ב-7.6 מיליון דירהם, או ב-10.0%, ל-83.8 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 מ-76.2 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל נפח מכירות גבוה יותר בעסקי הנחושת והפלדה, ולאחר מכן שיפור בשולי הרווח בכל עסקי החטיבה.

שירותים עסקיים

חטיבת השירותים העסקיים של החברה מספקת: רכש, תחזוקה ותפעול ארוכי טווח של מחלקות רדיולוגיה בבתי חולים בבעלות ממשלתית; שירותי תפעול ואחזקה לרשתות תשתית, מכוני טיהור שפכים, רשת שפכים ומתקני טיהור שפכים; וניקיון עירוני ואיסוף פסולת עירונית. בששת החודשים שהסתיימו ב־30 ביוני 2024, שירותים עסקיים היוו [5.6] אחוזים מהכנסות החברה ו־28.4% מה־EBITDA המתואם שלה.

ההכנסות גדלו ב-41.2 מיליון דירהם, או ב-13.9%, ל-336.7 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, לעומת 295.5 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל גידול בהזמנות עבודה ובחוזי O&M בכל עסקי החטיבה.

ה-EBITDA המתואם גדל ב-5.7 מיליון דירהם, או ב-8.0%, ל-76.8 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, לעומת 71.1 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל פעילות ניקיון וניהול פסולת עירונית שהוקמה לאחרונה ב-KSA וגידול בהזמנות עבודה בתפעול ותחזוקה של רשת ביוב ועסקי גינון.

שירותי בריאות ואחרים

החטיבה כוללת שירותי בריאות, ניהול קרנות, לוגיסטיקה ותחבורה ושירותי עיצוב פנים למגזר הממשלתי והפרטי. לעסקים אלה, בהתאם לחטיבת השירותים העסקיים שלנו, יש דרישות נכסים מינימליות והם פועלים במגזרים עם סיכויי צמיחה מבטיחים. בששת החודשים שהסתיימו ב־30 ביוני 2024, שירותי בריאות ואחרים היוו [1.9] אחוזים מהכנסות החברה ו־1%- מה־EBITDA המתואם שלה.

ההכנסות קטנו ב-7.9 מיליון דירהם, או ב-6.7%, ל-111.4 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, לעומת 119.4 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל התרככות בביקוש לציוד מעבדה רפואית, חדרי ניתוח, מיטות אשפוז וריהוט משרדי.

ה-EBITDA המתואם הופחת להפסד של 2.8 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 לעומת רווח של 3.9 מיליון דירהם בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, בעיקר בשל ביקוש חלש יותר לציוד רפואי ומעבדה.

מבט כללי

Ittihad צופה כי הצמיחה ב-EBITDA משנה לשנה תישמר במהלך 2024. יתר על כן, ניתן לצפות לשיפור נוסף בשולי הרווח במגזר מוצרי הצריכה ברגע שהמתחים הגיאופוליטיים יירגעו ואילוצי הספנות בים האדום ייפתרו.

מבחינה תפעולית, Ittihad צופה התייעלות נוספת בשרשרת הערך הנובעת בעיקר מהגדלת הקיבולת במפעל מחזור הנחושת, והגידול בהכנסות מחוזים נוספים בפעילות הניקיון ואיסוף האשפה העירונית בערב הסעודית.

במבט קדימה, המיקוד העיקרי של החברה בחמש השנים הקרובות יהיה על צמיחה אורגנית וקיימות. ההתרחבות לסעודיה תישאר בעדיפות מרכזית, לצד השקעות מתמשכות בפיתוח ההון האנושי וקידום תוכנית ה-ESG שלנו.

אודות Ittihad

איתיחאד Ittihad הוא עסק בבעלות פרטית שנוסד בשנת 2008 ובסיסו באיחוד האמירויות הערביות, עם השקעות באיחוד האמירויות, ערב הסעודית ומצרים. החברה מייצאת מוצרים ושירותים ליותר מ-50 מדינות ברחבי העולם. יש לה צוות מוכשר של יותר מ -8,000 חברים מלמעלה מ -57 לאומים עם מומחיות כלל-מגזרית ומחויבות למצוינות תפעולית.

מאז 2015, Ittihad נוקטת אסטרטגיה של השקעה בעסקים בעלי עמדות מקומיות מובילות באיחוד האמירויות הערביות ובמועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ (GCC), כמו גם פוטנציאל יצוא בינלאומי חזק. החברה מתמקדת בהשקעות לטווח ארוך, כולן מובנות לייצוא עסקי-עסקי (B2B) ונועדו ללכוד את הצעת הערך הייחודית המוצעת על ידי איחוד האמירויות הערביות והאזור.

Ittihad מחויבת להניע יצירת עושר באמצעות נכסים המאזנים רווחיות עם קיימות ומייצרים תוצאות חיוביות לבעלי עניין, לחברה ולכדור הארץ.

