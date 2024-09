Alianza Estratégica de Colaboración entre Global Radio Systems y WISeSAT.Space subsidiaria del Grupo WISeKey International Holding

Algeciras, España; Ginebra, Suiza – 4 de septiembre de 2024: WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey" o "Compañía") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), líder global en ciberseguridad, identidad digital e innovaciones en Internet de las Cosas (IoT), anunció hoy que a través de su filial WISeSAT.Space ("WISeSAT"), ha firmado una alianza estratégica con Global Radio Systems para el desarrollo de soluciones innovadoras y la integración de tecnologías avanzadas para mejorar la conectividad en comunicaciones de radio ciberseguras en entornos críticos como emergencias, seguridad y defensa.



Con sede en España y operaciones en más de 15 países, Global Radio Systems ofrece servicios de radiocomunicación profesional segura, incluyendo conexión/habla local e internacional, soporte remoto, alertas de emergencia, ubicación y estado en tiempo real, etc., a una amplia gama de clientes.

Innovación y Seguridad en la Comunicación por Radio

La colaboración entre Global Radio Systems y WISeSAT, presentada durante el evento APBA Journey of Innovation, se centrará en la creación de soluciones innovadoras que combinen las tecnologías avanzadas de WISeKey y Global Radio Systems. Esta sinergia permitirá ofrecer servicios y productos de vanguardia que mejoren la seguridad y la eficiencia en sectores clave. Los beneficios de esta alianza se extenderán a servicios esenciales, incluyendo las fuerzas armadas, cuerpos de policía, bomberos y otras organizaciones que operan en condiciones extremas y requieren comunicaciones confiables y seguras.

Conectividad con Tecnología Satelital de Órbita Baja

El acuerdo contempla el uso de la constelación de satélites de órbita baja WISeSAT para asegurar una conectividad robusta y continua, incluso en los entornos más desafiantes. Estas tecnologías permitirán una mayor flexibilidad y alcance en operaciones de emergencia, seguridad y defensa, proporcionando un apoyo esencial para la toma de decisiones en tiempo real.

Compromiso con la Excelencia y la Innovación

"Esta alianza representa un paso significativo en nuestro compromiso de liderar la innovación en comunicaciones de radio seguras", dijo Pedro Roldán, CEO de Global Radio Systems. "Al unir nuestras fuerzas con WISeSAT, estamos preparados para ofrecer soluciones únicas que satisfagan las necesidades más exigentes de nuestros clientes en sectores críticos."

Carlos Moreno, VP de Alianzas Corporativas y Colaboraciones de WISeSAT.Space, añadió: "Estamos entusiasmados de trabajar junto a Global Radio Systems para desarrollar tecnologías que no solo revolucionen el mercado, sino que también brinden un servicio crucial a aquellos que dependen de comunicaciones seguras en sus operaciones diarias."

Sobre WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder global en ciberseguridad, identidad digital y plataforma de soluciones IoT. Opera como una sociedad holding con sede en Suiza a través de varias subsidiarias operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su portafolio tecnológico. Las subsidiarias incluyen (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), que se enfoca en productos de semiconductores, PKI y tecnología post-cuántica, (ii) WISeKey SA que se especializa en soluciones RoT y PKI para autenticación segura e identificación en IoT, Blockchain e IA, (iii) WISeSat AG que se centra en tecnología espacial para comunicación segura por satélite, específicamente para aplicaciones IoT, (iv) WISe.ART Corp que se enfoca en NFTs de blockchain confiables y opera el mercado WISe.ART para transacciones seguras de NFT, y (v) SEALCOIN AG que se enfoca en internet físico descentralizado con tecnología DePIN y alberga el desarrollo de la plataforma SEALCOIN.

Cada subsidiaria contribuye a la misión de WISeKey de asegurar el internet, mientras se enfocan en sus respectivas áreas de investigación y experiencia. Sus tecnologías se integran perfectamente en la plataforma integral de WISeKey. WISeKey asegura ecosistemas de identidad digital para individuos y objetos utilizando tecnologías Blockchain, IA e IoT. Con más de 1.6 mil millones de microchips desplegados en varios sectores de IoT, WISeKey desempeña un papel vital en la seguridad del Internet de Todo. Los semiconductores de la compañía generan valiosos Big Data que, al ser analizados con IA, permiten la prevención predictiva de fallos en equipos. Confiado por la Raíz de Confianza criptográfica OISTE/WISeKey, WISeKey proporciona autenticación segura e identificación para aplicaciones IoT, Blockchain e IA. La Raíz de Confianza de WISeKey garantiza la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas.

Para más información sobre la dirección estratégica de WISeKey y sus subsidiarias, visite www.wisekey.com.

Sobre Global Radio System

Con más de 25 años de experiencia en el campo de las comunicaciones en entornos de seguridad y emergencias, el equipo promotor de Global Radio System, S.L lanzó la empresa en 2018 como Operador de Radiocomunicaciones Profesionales. Con sede en Sevilla (España), ha desarrollado una solución innovadora con un modelo de negocio disruptivo en el campo de las radiocomunicaciones, adaptado a entornos de seguridad y emergencias y a todo tipo de sectores de actividad, lo que permite a sus clientes impulsar las comunicaciones, hablar a nivel local e internacional, ofrecer soporte remoto, alertas de emergencia con sus operadores, controlar la ubicación y el estado en tiempo real, y muchas más aplicaciones. Con un crecimiento muy significativo en los últimos 3 años, está presente en más de 15 países de Europa, África y América Latina, contando entre sus clientes con ministerios de defensa, cuerpos de policía, empresas de seguridad privada, bomberos, control de aduanas, transporte sanitario y el entorno industrial.

