PHILIPPINES, September 4 - Press Release

September 4, 2024 STATEMENT OF SEN. WIN GATCHALIAN ON ARREST OF ALICE GUO Nagpapasalamat kami sa Indonesian authorities at sa NBI sa kanilang mabilis na pagkilos sa paghuli kay Guo Hua Ping (aka Alice Guo) at sa kanyang mga kasama. Dahil nahuli na siya, dapat managot siya sa mga kasong isinampa laban sa kanya kagaya ng human trafficking, money laundering, quo warranto, paglabag sa utos ng Senado, at iba pa. Importante na siya mismo ang managot dito sa ating bansa. Pagkatapos siyang ma-process ng NBI at BI, dapat din dalhin siya sa Senado dahil ang Senado lamang ang may outstanding arrest order laban sa kanya. Dapat din niyang sabihin kung sinu-sino ang kanyang mga kasama sa mga criminal activities niya sa Bamban at kung sinu-sino ang mga tumutulong sa kanya sa gobyerno. Gusto namin ng eksaktong mga pangalan para masampahan din ng kaso ang mga iyon.

