شركة Elite Rentals Dubai لتأجير السيارات تكشف النقاب عن يخت Lamborghini في خطوة تؤذن بحقبة جديدة في مجال تأجير اليخوت في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أصبحت شركة Elite Rentals Dubai حالياً الشركة الحصرية في مجال تأجير اليخوت مع إعلانها عن وصول يخت "لامبورغيني" (Lamborghini Yacht) إلى دبي لأول مرة في تاريخ تأجير اليخوت لأغراض الترفيه والإبحار. ونفخر جداً بالإعلان بأننا شركة تأجير اليخوت الوحيدة في دبي التي توفر تجربة الاستمتاع باليخوت الفاخرة. نحن متشوّقون للترحيب بكم على متن هذا اليخت وتحقيق حلمكم!

وقد أعرب Kristan De Graaf ، المؤسس المشارك لشركة Elite Rentals Dubai، عن حماسته لهذه التجربة قائلاً: "إن الشعور بالقدرة على توفير خدمات راقية واستثنائية لعملائنا يساعدنا على الاستمرار في المضي قدماً. ونحن نفخر بامتلاك يخت Lamborghini الحصري، ويسرّنا للغاية أن نكون أول شركة في دبي تقدم هذه التجربة الفريدة للعملاء".

من جانبه، قال Julian De Graaf ، وهو أحد المؤسسين المشاركين في شركة Elite Rentals Dubai: "سيساهم يخت Lamborghini الخاص بنا في تحويل عالم تأجير اليخوت في دبي. وستتحوّل هذه التجربة الراقية الجديدة إلى معيار للباحثين عن الإثارة".

توسيع نطاق خدماتنا

لا تقتصر خدمات شركة Elite Rentals Dubai على توفير يخت Lamborghini لعملائها فحسب، بل نعمل أيضاً على توسيع نطاق خدماتنا في مجال تأجير اليخوت في دبي. إذ نقدم حالياً مجموعة من العروض لجميع أنواع الفعاليات في مكان واحد، ونعمل على تزويدكم بكل ما قد تحتاجون إليه، سواء أردتم رحلة بحرية رومانسية أو تمضية وقت ممتع مع العائلة أو استضافة فعالية فاخرة لشركتكم. يمكنكم اختيار ما تفضلونه من أسطولنا الواسع من اليخوت التي تلائم جميع المناسبات.

لماذا يتعيّن عليكم اختيارنا؟

الحصرية في تأجير اليخوت

يمكننا القول بكل فخر أننا الشركة الوحيدة التي تملك يخت Lamborghini في دبي لتقديم الخدمات المترفة التي لم تشهدها مياه دبي من قبل.

أسطول رائع

نملك مجموعة واسعة من اليخوت الفاخرة التي تلائم جميع المناسبات وتتضمن وسائل راحة متطورة ومتميزة.

خدمات مميزة

نحن نحرص على تقديم تجربة لا تُنسى ونهتم باحتياجات عملائنا، من الوجبات الفاخرة ووسائل الراحة المتميزة وغيرها من الخدمات.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهات الاتصال:

العلاقات الإعلامية:

info@dubaiyachtbooking.com

Phone: +971 50 425 8131

https:// dubaiyachtbooking.com

نتولى أيضاً توفير خدمة تأجير السيارات الفاخرة في دبي .

برج مارينا مون، الرصيف 7 - مارينا بروميناد - دبي مارينا - الإمارات العربية المتحدة

