Bitget, TON Tabanlı Popüler Dokun-Kazan Oyunu Hamster Kombat'ı (HMSTR) Spot İşlemlerde Listeleyecek

İstanbul, Türkiye, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lider kripto para borsası ve Web3 şirketi Bitget , Hamster Kombat'ın (HMSTR) Meme ve TON Ekosistemi Alanlarında 26 Eylül 2024 tarihinde işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Bu listeleme, Bitget'in kullanıcılarına HMSTR'ye erişim sağlama konusundaki sürekli desteğiyle birlikte hızla büyüyen alanda tokenin Dokun-Kazan (Tap-2-Earn) ekonomisini güçlendiriyor. Bitget'in kapsamlı dijital varlık portföyüne en son eklenen isimlerden biri olan HMSTR, çok çeşitli trader ve yatırımcılardan büyük ilgi gördü.



Hamster Kombat, oyuncuları oyun ve kripto borsası yönetiminin benzersiz bir karışımına sürükleyen yenilikçi bir dokun-kazan oyunu. Bu oyunda katılımcılar, kurgusal bir hamster dünyasında bir kripto borsasını genişletmekle görevli bir CEO rolünü üstleniyorlar. Oyuncular altın bir coine dokunarak coin kazanıyor ve ardından kazançlarını borsalarını yükseltmek için yeniden yatırıyor. Oyunun interaktif oynanış ve kripto simülasyonu kombinasyonu, eğlenceyi kripto işlemlerinin karmaşıklığıyla harmanlayarak yeni bir deneyim sunuyor.

Bitget, bu listelemeden önce Hamster Future Coin'leri (HMSTRBG) tanıtarak kullanıcılara Piyasa Öncesi platformu aracılığıyla Hamster Kombat ekosistemine katılma fırsatı sunmuştu. Bu girişim, kullanıcıların HMSTRBG tokenleriyle işlem yapmalarına olanak tanıyarak, resmi lansmanından önce HMSTR varlığı üzerinde erken fiyatlandırma gücü sağladı. Bitget, erken erişim sağlayarak kullanıcılarının HMSTR'nin daha geniş çapta piyasaya sürülmesinden önce potansiyel fiyat hareketlerinden yararlanarak kendilerini piyasada stratejik olarak konumlandırmalarını mümkün kıldı.

Bitget'in HMSTRBG'yi Piyasa Öncesi ve şimdi de spot işlemler için İlk Listelemelerde platformuna entegre etme yaklaşımı, kriptoda erken erişimin önemini vurguluyor. HMSTRBG, HMSTR listelemesinin öncüsü olarak hizmet ederek traderların piyasa öncesi aşamada varlıkla etkileşime geçmesine olanak tanıdı. Bu, Bitget'i HMSTR işlemleri için birincil piyasa olarak belirleyen kullanıcılara kolay ve öncelikli erişimi geliştirdi.

Bitget'teki hizmetlerin ve varlıkların sürekli genişlemesi, platformun düşük hacimli, yüksek beklentili tokenlere erişim sağlamadaki liderliğini gözler önüne seriyor. Yaklaşan HMSTR listelemesi, Bitget'in kripto alanındaki yenilikçi projeleri, özellikle de oyun ve merkeziyetsiz finans gibi gelişmekte olan trendlerle kesişenleri desteklemeye yönelik devam eden çabalarını vurguluyor. HMSTR piyasaya girmeye hazırlanırken, Bitget kullanıcıları bu benzersiz varlığı keşfetmek ve gelecekteki büyümesinden potansiyel olarak yararlanmak üzere heyecan verici fırsatlar bekleyebilirler.

HMSTRBG hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın .

Bitget Hakkında

2018 yılında kurulan Bitget , dünyanın lider kripto para borsası ve Web3 şirketidir. 100'den fazla ülke ve bölgede 30 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Bitget borsası, öncü Copy Trade özelliği ve diğer işlem çözümleriyle kullanıcıların daha akıllı işlemler yapmalarına yardımcı olmayı taahhüt eder. Eskiden BitKeep olarak bilinen Bitget Wallet , cüzdan işlevselliği, swap, NFT Pazarı, DApp tarayıcısı ve daha fazlasını içeren birçok kapsamlı Web3 çözümü ve özelliği sunan dünya standartlarında çok zincirli bir kripto cüzdanıdır. Bitget, aralarında efsanevi Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve Türk Milli sporcular Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş dünya şampiyonu), Samet Gümüş (Boks altın madalya sahibi) ve İlkin Aydın'ın (Voleybol milli takımı) da bulunduğu güvenilir ortaklarla yaptığı işbirlikleri aracılığıyla bireylere kriptoyu benimsemeleri için ilham veriyor.

Daha fazla bilgi için: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Medya talepleri için: media@bitget.com

Bu duyuruya eşlik eden bir fotoğraf şu adreste mevcuttur: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1de1afb-860d-495c-b7b0-daf021ab2781

Bitget, TON Tabanlı Popüler Dokun-Kazan Oyunu Hamster Kombat'ı (HMSTR) Spot İşlemlerde Listeleyecek Bitget, TON Tabanlı Popüler Dokun-Kazan Oyunu Hamster Kombat'ı (HMSTR) Spot İşlemlerde Listeleyecek

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.