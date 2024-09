Avance Clinical GlobalReady Site Partnership Network 迅速扩展至 2,000 个研究机构成员

北卡罗来纳州维克森林和澳大利亚阿德莱德, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日,屡获殊荣的市场领先生物技术 CRO 公司 Avance Clinical 宣布,北美地区 2,000 家临床研究机构已加入 Avance Clinical GlobalReady Site Partnership Network。



Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 表示,2,000 家高素质研究机构的加入,将进一步提升公司服务效率与服务水平,为生物技术客户的临床研发提供前所未有的高效支持。

Avance Clinical 驻美国高级研究机构专家 Tina Schied 表示,团队已对这些研究机构进行逐一审核,内容涵盖质量、治疗领域专业知识、先进流程和合规性等多个方面,以确保为客户提供高质量服务、快速启动项目并帮助患者快速入组,而这些都是临床项目取得成功的关键要素。

“Avance Clinical 在美国生物技术公司中享有盛誉,这些公司目前占我们客户总数的 80% 以上。 其中一个关键因素是我们能够帮助这些公司加快在美国、澳大利亚和亚洲的临床研发进程,涵盖从临床前阶段到 III 期的所有阶段。”Schied 表示。

“而这正是我们 GlobalReady 项目的优势所在,该项目充分利用了我们独特、精简的多区域流程。 通过这条全球路径,我们能够确保每一步都高效推进。”她说道。

“生物技术公司正在寻找能够帮助其快速无缝衔接并提供易于被 FDA 和其他监管机构接受的高质量数据的合作伙伴。 我们的内部全球监管事务团队能够帮助生物技术公司自如应对复杂的监管问题,并在 FDA、EMA 和 TGA 材料提交方面为客户提供支持。”

“Avance Clinical 是一家中等规模、灵活高效、响应迅速的 CRO,在快速推进高质量临床项目方面拥有骄人往绩。 我们的全球团队致力于为生物技术客户加快药物研发进程,涵盖从临床前阶段到 III 期的所有阶段。”

Avance Clinical 还是一家获得认证的细胞和基因技术 CRO,这意味着它可以为转基因疗法进行临床前和临床试验的临床操作。

市场研究领军企业 Frost & Sullivan 的最新分析显示,美国生物技术公司面临的主要挑战之一是找到合适的生物技术 CRO 合作伙伴。

“超过 60% 的美国生物技术公司在寻找合适的 CRO 合作伙伴以加速其药物研发项目时都遭遇过延误。”Lungershausen 说道。 (点击此处查看报告)。

这份综合报告强调,生物技术公司越来越倾向于与规模适中的 CRO 合作,以适应生物技术公司快节奏的需求。

关于 Avance Clinical

Avance Clinical 是澳大利亚、亚洲、北美和欧盟最大的提供优质全方位服务的 CRO,在澳大利亚、新西兰和美国为国际生物技术公司提供高质量的临床试验和全球认可的数据。 该公司的客户是致力于完成 I 期至 III 期药物研发项目的生物技术公司,需要快速、灵活、适应性强且以解决方案为导向的临床研究服务。

Frost & Sullivan 奖项

Avance Clinical 过去五年连续获得 Frost & Sullivan 亚太地区 CRO 市场领导奖 (Frost & Sullivan Asia-Pacific CRO Market Leadership Award),在该地区提供 CRO 服务已超过 26 年。

从临床前到中后期

Avance Clinical 经验丰富的 ClinicReady 团队提供从临床前到 III 期临床服务的全方位服务,公司充分利用澳大利亚政府高达 43.5% 的激励退税政策和快速启动的监管流程,为客户提供最大价值。

凭借覆盖超过 120 种适应症的丰富经验,该 CRO 能够提供世界一流的研究结果以及国际认可的高质量数据,同时符合 FDA 和 EMA 审查标准。

技术

Avance Clinical 在所有功能领域采用最先进的技术和黄金标准系统,为客户提供最有效的流程。 其技术合作伙伴包括 Medidata、Oracle、TrialHub、Certinia、Salesforce、Zelta 和 Medrio。

