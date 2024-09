Deenova anuncia la implementación exitosa de su sistema de gestión de medicamentos en laso cerrado en el Marienhospital de Gelsenkirchen (Alemania).

GELSENKIRCHEN, Alemania, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova, el proveedor líder de soluciones innovadoras de automatización para la gestión de medicamentos se enorgullece en anunciar la exitosa implementación de su sistema de Gestión de Medicamentos en laso Cerrado (CLMM) en el Marienhospital de Gelsenkirchen. Este hito marca el primero de su tipo en Alemania, estableciendo un nuevo estándar para la dispensación de medicamentos en forma segura en los hospitales de todo el país.

En colaboración con el KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH, el Marienhospital de Gelsenkirchen (MHG) ha comenzado el despliegue del sistema de dosis unitarias descentralizado de Deenova, como parte de una iniciativa más amplia (CLMM). Este sistema de vanguardia, que estará plenamente operativo en todos los hospitales afiliados a KERN para finales de 2024, está diseñado para crear un ciclo de gestión de medicamentos seguro y cerrado, mejorando significativamente la seguridad del paciente y reduciendo la carga de trabajo del personal hospitalario.

Además, el nuevo flujo de trabajo de la farmacia en el Marienhospital de Gelsenkirchen motivado por el sistema de Deenova, ha recibido la aprobación del Amtsapotheker. La aprobación del Amtsapotheker es una certificación importante en Alemania, emitida por autoridades farmacéuticas reconocidas. Confirmando que los flujos de trabajo de la farmacia cumplen con estrictos estándares regulatorios de seguridad y eficiencia en el uso de medicamentos, y que todos los procesos cumplen con las normativas sanitarias nacionales.

Anette Woermann, jefa de farmacia en MHG, destacó la importancia de este desarrollo: “Hemos comenzado a implementar un sistema de dosis unitarias descentralizado de la empresa Deenova en la farmacia del Marienhospital de Gelsenkirchen GmbH, lo que nos convierte en el primer hospital de toda Alemania en hacerlo; somos el hospital piloto en Alemania. Este nuevo sistema, que forma parte de la gestión de medicamentos en laso cerrado (CLMM), se implementará gradualmente en cada hospital del KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH y estará completamente operativo para finales de 2024. Así, estamos creando un ciclo de medicación cerrado y seguro en los hospitales que servimos, lo que promete una mayor seguridad para los pacientes y un alivio significativo para el personal en sus rutinas hospitalarias diarias.”

El innovador sistema CLMM integra robótica avanzada y software para automatizar la producción de medicamentos de dosis única, conocidos como unidosis en la farmacia del hospital. En las salas, los sistemas automatizados manejan la distribución precisa de estas dosis, adaptándose incluso a los cambios de medicación de última hora ordenados por los médicos. Al escanear las pulseras de los pacientes y los códigos QR en los medicamentos de dosis unitaria, el sistema garantiza un proceso de administración fluido y sin errores, mejorando en gran medida la transparencia y la seguridad en la medicación.

Christophe Jaffuel, director comercial de Deenova, también comentó sobre la importancia de este logro: “Este hito es un testimonio sólido del compromiso de Deenova con la transformación de la atención médica a través de soluciones innovadoras. La exitosa implementación de nuestro sistema CLMM en el Marienhospital de Gelsenkirchen marca un nuevo capítulo en la gestión de medicamentos en Alemania. Resalta nuestra dedicación a mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia operativa en los hospitales. Estamos ansiosos por ver el impacto positivo de la tecnología de Deenova, ya sea en los flujos de trabajo de farmacia centralizados o descentralizados, en todo el país.”

Acerca de KERN:

En el corazón de la Metrópolis del Ruhr y extendiéndose hacia el norte del área del Ruhr, KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH (KERN GmbH) tiene tanto sus raíces como su futuro. Muchas de sus ubicaciones están estrechamente vinculadas al desarrollo de la industria y la minería en la región y son un testimonio del trabajo social y la responsabilidad caritativa llevada a cabo por las parroquias católicas, tanto en el pasado como en la actualidad. KERN GmbH es una red sólida para la medicina, la atención y la educación, y un empleador comprometido de aproximadamente 7,500 profesionales en alrededor de cuarenta ubicaciones en Essen, Gelsenkirchen, Bochum-Wattenscheid, Gladbeck, Bottrop-Kirchhellen, Herten-Westerholt, Dorsten, Marl y Haltern am See.

Acerca de Deenova:

Deenova es un proveedor líder de soluciones innovadoras y automatizadas para la gestión de medicamentos y la trazabilidad de dispositivos médicos en hospitales e instituciones de salud. Con un fuerte enfoque en la seguridad del paciente, la eficiencia y la excelencia operativa, los sistemas de Deenova optimizan todo el proceso de medicación, desde la prescripción hasta la administración. La solución insignia de la compañía, el sistema de gestión de medicamentos en laso cerrado (CLMM), está diseñado para minimizar errores, mejorar la transparencia y los resultados generales de los pacientes. El compromiso de Deenova con el avance de la atención médica a través de la tecnología la ha convertido en un socio de confianza para más de 100 hospitales en toda Europa. Para obtener más información sobre Deenova y el sistema CLMM, visite el sitio web de Deenova.

