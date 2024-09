Belite Bio 宣布任命 Hendrik P. N. Scholl 医学博士为首席医学官

Scholl 博士是全球眼科领域备受推崇的领军人物,并在规模最大的斯特格病自然病程研究中担任协调首席研究员



圣迭戈, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Belite Bio, Inc(纳斯达克股票代码:BLTE)(以下简称“Belite Bio”或“公司”)是一家临床阶段生物制药药品开发公司,致力于针对退行性视网膜疾病推出新型疗法,以解决亟待满足的医疗需求。本公司今日宣布,董事会已任命 Hendrik P. N. Scholl医学博士为公司首席医学官,即日生效。 Scholl 博士是全球斯特格病变与黄斑部疾病(AMD)领域备受推崇的首席权威,在视网膜疾病治疗方面积累了数十年的丰富经验,其经验也包括 Belite Bio 主打候选药物 Tinlarebant 所针对的两个关键适应症。

Belite Bio董事长暨执行长Tom Lin博士表示:“Hendrik Scholl 医学博士为当代多项眼科重要进展的开创者,我们非常荣幸和兴奋地欢迎他加入 Belite Bio。Scholl 博士曾担任我们第 2 阶段和第 3 阶段斯塔加特病临床试验的数据与安全监测委员会主席,他加入 Belite Bio 的决定进一步证实了我们对 Tinlarebant 在改善衰弱性黄斑病变患者生活方面具有巨大潜力的信念。在我们推进Tinlarebant临床进程中,Hendrik Scholl首席医学官的领导、专业知识及解决高度未被满足医疗需求的决心将是一大助力。”

“我很高兴能在公司发展这一关键时刻加入 Belite Bio,”Scholl 博士表示,“我毕生致力于改善视网膜疾病患者的生活。我对Belite Bio开发斯特格病变与干性黄斑部病变突破性疗法所实行的创新方法感到钦佩, 这些疾病一直以来缺乏有效的治疗方案。我期待着与团队携手,共同推进这些项目,为全球患者带来希望的曙光。”

Scholl 博士曾担任巴塞尔分子与临床眼科研究所(IOB)创始人兼科学联席主任,也曾任瑞士巴塞尔大学的眼科教授及系主任。 他目前担任欧洲视觉协会会长与欧洲最大的眼科临床研究网EVICR.net及其视网膜失养症专家委员会的主席。 此外,他也是瑞士视觉与眼科研究协会(Swiss Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO-SWISS)的创办人兼主席。

Scholl 博士在其辉煌的学术生涯中担任过多个重要学术机构的领导职务。 最近,他曾在约翰斯·霍普金斯大学医学院的 Wilmer 眼科研究所担任眼科教授兼捐赠讲席教授。 在约翰斯·霍普金斯医院,他曾担任视网膜退化诊所负责人兼视觉神经生理学服务部主任。 在 Wilmer 眼科研究所,他还担任过约翰斯·霍普金斯干细胞和眼再生医学中心的联席主任。

Hendrik Scholl医学博士是斯特格病变疾病自然史研究(ProgStar Study)的首席研究员,ProgStar Study是该领域中规模最大的指针性研究,该研究共招募了 365 名受试者。 纵观职业生涯,他参与了超过 10 项关于斯塔加特病和年龄相关性黄斑变性的临床研究,并在同侪审查之期刊上发表超过280篇文章与评论,也荣获了无数的荣誉奖项,其中包括欧洲视觉奖、美国视网膜专家协会会长奖、黄斑部协会W. Richard Green奖及Paul Henkind纪念奖、瑞士Alfred-Vogt 奖,以及视觉与眼科研究协会(ARVO)Kupfer奖。 此外,他也荣获匈牙利布达佩斯塞梅维什大学名誉博士学位,并担任奥地利维也纳医科大学兼职教授。

在 25 年的职业生涯中,Scholl 博士参与并领导了众多的董事会和咨询委员会。 他目前身兼Pro Retina Deutschland、Foundation Fighting Blindness、荷兰伊拉斯姆斯大学医学中心、AIBILI和巴黎视觉研究所的科学咨询委员会、Droia NV 投资咨询委员会,以及 Roche Holding AG 和 ViGeneron GmbH 数据安全监测委员会成员。

Hendrik Scholl毕业于德国蒂宾根大学医学院,取得文学硕士学位及医学博士学位。在蒂宾根大学眼科医院完成了专科医师训练后,即于全球知名眼科医院的伦敦莫菲尔德眼科医院和眼科研究所进行研究员培训,后于德国波恩大学眼科诊所获取德国研究基金会海森堡计划的黄斑部疾病教授职位。

关于 Belite Bio

Belite Bio 是一家临床阶段生物制药药品开发公司,致力于推行针对视网膜退行性眼病的新型疗法,这些疾病包括包括晚期干性年龄相关性黄斑变性中的斯塔加特病和地理萎缩症,其治疗需求尤为迫切但尚未得到满足。此外,Belite Bio 还专注于研究特定的代谢疾病。 Belite Bio 的主打候选药物 Tinlarebant 是一种旨在减少眼部毒素积累的口服治疗药物,目前正在多个临床研究中进行评估:针对青少年斯塔加特病受试者的第 3 阶段研究(DRAGON)和第 2/3 阶段研究(DRAGON II),以及针对地图样萎缩症受试者的第 3 阶段研究(PHOENIX)。 如需了解更多信息,请在 Twitter、Instagram、LinkedIn、Facebook 上关注我们,或登录我们的网站 www.belitebio.com。

