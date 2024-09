ベライト・バイオ (Belite Bio)、ヘンドリック・P・N・ショル医学博士、修士 (Hendrik P. N. Scholl, MD, MA) をチーフ・メディカル・オフィサーに任命

ショル博士は眼科の分野で世界的に認められたリーダーであり、スターガルト病の史上最大規模の自然史研究の調整主任研究者



サンディエゴ発, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- アンメット・メディカル・ニーズの変性網膜疾患を対象とした新規治療薬の開発に注力する臨床段階のバイオ医薬品開発会社であるベライト・バイオ (Belite Bio, Inc) (NASDAQ: BLTE) (「ベライト・バイオ」または「同社」) は本日、取締役会がヘンドリック・P・N・ショル医学博士、修士を即時任命のチーフ・メディカル・オフィサー (以下、CMO) に任命したことを発表しました。 ショル博士は、スターガルト病と加齢黄斑変性症 (AMD) に関する世界的に最も著名な権威であり、ベライト・バイオの主力候補薬であるティンラレバント (Tinlarebant) が対象とする2つの主要な適応症を含む網膜疾患の治療において数十年にわたる専門知識を持っています。

ベライト・バイオの会長兼CEOであるトム・リン博士 (Dr. Tom Lin) は以下のように述べています。「ショル博士は、現代の最も重要な眼科の進歩のいくつかを開拓してきました。彼をCMOとして迎えることができて、大変光栄に思い、胸を躍らせています」。 「ショル博士は、当社の第II相および第III相のスターガルト病試験の両方でデータおよび安全性モニタリング委員会の委員長を務めており、ベライトに加わるという同博士の決断は、ティンラレバントが衰弱性黄斑疾患を患う患者の生活を改善する大きな可能性を秘めているとの当社の信念をさらに裏付けるものです。 同博士のリーダーシップ、専門知識、そしてアンメットニーズの高いこの分野への取り組みへのコミットメントは、これまでも、そしてこれからも、当社が臨床プログラムを進める上で非常に貴重なものとなります」。

ショル博士は以下のように述べています。「会社の発展にとって極めて重要なこの時期にベライト・バイオに参加できることを嬉しく思います」。 「私は、深刻な網膜および黄斑疾患に苦しむ人々の生活を改善することにキャリアを捧げてきました。これまで有効な治療選択肢がなかったスターガルト病とドライ型加齢黄斑変性症 に対する革新的な治療法の開発に対するベライト・バイオの先駆的なアプローチに深く感銘を受けています。 チームと協力してこれらのプログラムを前進させ、世界中の患者に希望をもたらすことを楽しみにしています」。

ショル博士は、バーゼル分子臨床眼科学研究所 (IOB) の創設者兼科学共同ディレクター、バーゼル大学眼科学教授、同大学眼科学科の会長を務めました。 現在は、欧州視覚研究所の会長、欧州最大の眼科学臨床研究ネットワークであるEVICR.netの会長、およびその網膜ジストロフィー専門委員会の会長を務めています。 また、スイス視覚眼科学研究協会 (ARVO-SWISS) の創設者兼会長でもあります。

ショル博士の学術界における輝かしい経歴には、いくつかの主要な学術機関での指導的地位が含まれています。 最近では、ジョンズ・ホプキンズ大学医学部のウィルマー眼科研究所で眼科学教授および寄付講座教授を務めました。 ジョンズ・ホプキンズ病院では、網膜変性クリニックの責任者および視覚神経生理学サービスのディレクターを務めました。 ウィルマー眼科研究所では、ジョンズ・ホプキンズ幹細胞および眼科再生医療センターの共同ディレクターも務めました。

ショル博士は、365 人の被験者が参加したスターガルト病の最大の自然史研究 (ProgStar研究 (ProgStar Study)) の調整主任研究者です。 これまでのキャリアを通じて、スターガルト病と加齢黄斑変性症の両方で10件を超える臨床研究に参加し、査読付きジャーナルに280件を超える論文とレビューを執筆し、ヨーロッパ視覚賞、米国網膜専門医協会会長賞、黄斑協会のW.リチャード・グリーン賞とポール・ヘンキント記念賞、スイスのアルフレッド・フォークト賞、ARVOのクッファー賞など、数々の名誉ある賞を受賞しています。 ハンガリーのブダペストにあるセンメルワイス大学から名誉博士号を授与され、オーストリアのウィーン医科大学の非常勤教授も務めています。

25年にわたる経験の中で、ショル博士は数多くの委員会や諮問委員会を率いたり参加したりしてきました。 現在は、プロ・レティーナ・ドイチュランド (Pro Retina Deutschland)の科学諮問委員会、失明撲滅財団 (Foundation Fighting Blindness)、エラスムス大学医療センター、AIBILI、アンスティテュート・デュ・ラ・ビジョン (Institut de la Vision) (パリ)、ドロイア (Droia NV) の投資諮問委員会、ロシュ・ホールディング (Roche Holding AG)およびビジェネロン (ViGeneron GmbH) のデータ安全性モニタリング委員会に所属しています。

ショル博士は、ドイツのテュービンゲン大学で医学博士号と文学修士号を取得しました。 テュービンゲンの大学眼科病院で専門研修を修了した後、ロンドンのムアフィールズ眼科病院および眼科研究所でドイツ研究財団 (DFG) からフェローシップを授与され、またドイツのボン大学眼科クリニックで黄斑疾患のDFGハイゼンベルク教授の職を授与されました。

ベライト・バイオについて

ベライト・バイオは、特定の代謝性疾患に加え、進行したドライ型加齢黄斑変性症 (AMD) におけるスターガルト病や地図状萎縮など、アンメットニーズの網膜変性眼疾患を対象とした新規治療薬の開発に注力している臨床段階のバイオ医薬品開発会社です。 ベライトの主力候補であるティンラレバントは、眼への毒素蓄積を減らすことを目的とした経口治療薬で、現在、青少年のスターガルト病患者を対象とした第III相試験 (DRAGON) および第II/III相試験 (DRAGON II)、地図状萎縮患者を対象とした第III相試験 (PHOENIX) で評価中です。 詳しくは、Twitter、Instagram、LinkedIn、Facebookをフォローされるか、www.belitebio.comにアクセスしてください。

報道担当者および投資家向け問い合わせ先:

ジェニファー・ウー (Jennifer Wu):ir@belitebio.com

ジュリー・ファロン (Julie Fallon):belite@argotpartners.com

