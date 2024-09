Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布歐洲製造能力將翻倍

加州特曼庫拉, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co. Ltd. 工業領域旗下的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases(集團)在 8 月 29 日於德國薩克森州武爾岑舉行奠基儀式,為擴展製造業務揭開序幕。 新建的工廠設施將提升集團在歐洲的製造能力至幾乎兩倍。

工廠落成後,集團將繼續發展碳捕集業務,並透過增加製造低溫泵組、換熱器和氫燃料加注系統,滿足市場對低溫設備與工廠設施的需求,以用於不同潔淨能源項目,例如加氫站、液化天然氣和氨終端以及製氫廠。

「Nikkiso 的投資目的在於滿足潔淨能源市場的需求,而於德國擴展業務,則是因為其低碳能源解決方案的市場條件日益有利。」Nikkiso CE&IG 董事會執行董事長 Peter Wagner 説道。

於歐洲擴建生產設施與提升製造能力有助集團將知識和技術帶到不同地區,並為當地人才提供薪金優厚的工作 —— 集團生產力將於短期內增長約 20%,並預計於長期進一步增長。

Nikkiso CE&IG 行政總裁 Adrian Ridge 表示:「Nikkiso 在低溫工業方面的經驗無人能及。 位於武爾岑的工廠將會成為 Nikkiso 的歐洲生產中心,與位於諾伊恩比格的客戶中心共同提供服務。」

薩克森州州長 Michael Kretschmer 補充道:「Nikkiso 於武爾岑擴建工廠是一項有遠見的投資,展示了薩克森州這個商業地點對國際投資者的吸引力。 製造能力翻倍讓我們充滿信心、引以為傲。 這個決定令 Nikkiso 成為薩克森州氫經濟的重要支柱,而氫業務將成為薩克森州在未來數十年的經濟依靠。 是次加強合作,讓我們能夠共同往潔淨能源與創新科技的方向邁進。 對武爾岑和作為商業地點的薩克森州來説,是個絕佳消息。」

擴建將於 2025 年上半年完成,届時設施的營運將完全由可再生太陽能供電。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 簡介

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是潔淨能源與工業氣體市場板塊中低溫設備、技術和應用的頂尖供應商。 集團在 22 個國家僱用超過 1,700 名員工,以位於美國南加州的 Cryogenic Industries, Inc. 為首,是 Nikkiso Co., Ltd. 的全資附屬公司 (TSE: 6376)。

傳媒聯絡人

pr@nikkisoceig.com

關於 Nikkiso Co., Ltd.

從 1953 年創立之時起,Nikkiso 一直透過日本乃至世界一流的技術和產品預判時代變革,為解決社會問題作出貢獻。 Nikkiso 透過開發能源領域的產品、醫療領域的血液透析相關產品,以及航空航天領域的碳纖維增強塑料(CFRP)飛行器構件,在工業領域開闢了許多新市場。

Nikkiso CE&IG 的擴建工廠 以圖形表示的 Nikkiso 擴建工廠,位於德國薩克森州武爾岑。 武爾岑動土儀式 Nikkiso CE&IG 的領導層、薩克森州州長與日本大使在 2024 年 8 月於德國武爾岑舉行的奠基儀式上動土。

