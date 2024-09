Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布计划将其在欧洲的制造能力翻倍

特曼库拉加利福尼亚州, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co. Ltd. 旗下的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (以下简称该集团),在 8 月 29 日于德国萨克森州武尔岑举行了奠基仪式,庆祝其制造业务的扩展。 新增空间将使该集团在欧洲的制造能力几乎翻倍。

借助新增空间,该集团将扩展其现有的碳捕集业务,并引入新的制造能力,包括低温泵组装、热交换器和氢燃料加注装置,以满足市场对低温设备和工厂解决方案的需求,这些设备和解决方案被用于清洁能源项目,如氢燃料加注站、液化天然气和氨终端以及制氢工厂。

“由于低碳能源解决方案的市场条件日益有利,Nikkiso 正在进行投资以满足清洁能源市场的需求,并拓展我们在德国的业务。”Nikkiso CE&IG 董事会执行主席 Peter Wagner 表示。

通过在欧洲扩大制造空间和增强制造能力,该集团将能够在不同地区间共享知识和专长,并为当地工人提供高薪岗位——预计近期内将增长约 20%,并有望在长期内实现进一步增长。

“Nikkiso 在低温行业的丰富经验几乎无人能及。”Nikkiso CE&IG 首席执行官 Adrian Ridge 表示。 “位于武尔岑的设施将成为 Nikkiso 在欧洲的制造中心,并与我们在纳沙泰尔的客户中心相辅相成。”

萨克森州州长 Michael Kretschmer 补充道:“Nikkiso 在武尔岑的设施扩建是一项具有远见卓识的投资,彰显了萨克森州作为商业中心对国际投资者的吸引力。 制造能力翻倍是对我们的极大信任,值得我们引以为傲。 通过这一决策,Nikkiso 将成为我们萨克森州在未来几十年所依赖的氢能经济的重要组成部分。 我很高兴我们将共同推进清洁能源与创新领域的合作。 这对武尔岑以及作为商业中心的萨克森州来说都是好消息。”

设施运营目前已完全依靠可再生太阳能,并且在 2025 年上半年扩建工程完工后,将继续维持这一状态。

关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是清洁能源和工业气体市场领域低温设备、技术和应用的领先供应商。 该集团在 22 个国家/地区拥有超过 1,700 名员工,由位于美国加利福尼亚州南部的 Cryogenic Industries, Inc. 领导,该公司是 Nikkiso Co. Ltd. (TSE: 6376) 的全资子公司。

媒体联系人

pr@nikkisoceig.com

关于 Nikkiso Co. Ltd.

自 1953 年创立以来,Nikkiso 通过预见时代的变化,凭借世界首创、日本首创的技术和产品,为解决社会问题做出了贡献。 在工业业务方面,Nikkiso 通过开发能源领域的产品、医疗业务中的血液透析相关产品以及航空航天业务中的 CFRP (碳纤维增强塑料) 航空结构,开辟了新的市场。

Nikkiso CE&IG 扩建设施 图示为 Nikkiso 位于德国萨克森州武尔岑的扩建设施。 位于武尔岑的奠基仪式 2024 年 8 月,Nikkiso CE&IG 领导层、萨克森州州长和日本大使在德国武尔岑的 Nikkiso 奠基仪式上共同铲下第一锹土。

