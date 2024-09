Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Ia Akan Menggandakan Kapasiti Pengilangan di Eropah

TEMECULA, California, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (Kumpulan), sebahagian daripada segmen Perniagaan Industri Nikkiso Co. Ltd. meraikan perluasan operasi pengilangannya di Wurzen, Saxony, Jerman pada 29 Ogos semasa majlis pecah tanah. Ruang tambahan akan hampir menggandakan kapasiti pengilangan Kumpulan di Eropah.

Dengan ruang tambahan, Kumpulan akan membina perniagaan penangkapan karbon sedia ada dan membawa keupayaan pengilangan baharu untuk pemasangan pam kriogenik, penukar haba dan gelincir bahan api hidrogen untuk memenuhi permintaan pasaran bagi peralatan kriogenik dan penyelesaian loji yang digunakan dalam projek tenaga bersih seperti stesen penjanaan bahan api hidrogen, terminal LNG dan ammonia serta loji pengeluaran hidrogen.

“Nikkiso melabur untuk memenuhi permintaan pasaran tenaga bersih dan mengembangkan operasi kami di Jerman kerana keadaan pasaran yang semakin menggalakkan untuk penyelesaian tenaga rendah karbon,” kata Peter Wagner, Pengerusi Eksekutif, Lembaga Nikkiso CE&IG.

Memperluaskan ruang dan keupayaan pengilangan di Eropah akan membantu Kumpulan berkongsi pengetahuan dan kepakaran antara wilayah dan menyediakan pekerjaan bergaji baik untuk pekerja tempatan — kira-kira 20 peratus pertumbuhan dalam jangka masa terdekat dengan pertumbuhan selanjutnya dijangka dalam jangka panjang.

“Nikkiso membawa pengalaman mendalam dalam industri kriogenik yang hanya beberapa yang dapat menandinginya,” kata Adrian Ridge, Ketua Pegawai Eksekutif, Nikkiso CE&IG. “Kemudahan di Wurzen akan menjadi hab pengilangan Nikkiso di Eropah dan melengkapkan pusat pelanggan kami di Neuenburg.”

Perdana Menteri Saxony, Michael Kretschmer, menambah: “Perluasan kemudahan Nikkiso di Wurzen adalah pelaburan berpandangan jauh yang menunjukkan betapa menariknya Saxony sebagai lokasi perniagaan untuk pelabur antarabangsa. Penggandaan kapasiti pengeluaran adalah satu undi keyakinan yang boleh kita banggakan. Dengan keputusan ini, Nikkiso akan menjadi bahagian penting dalam ekonomi hidrogen bahawa kami di Saxony mahu bergantung pada dekad akan datang. Saya gembira kerana bersama-sama kita mengukuhkan kerjasama ini ke arah tenaga bersih dan inovasi. Ini berita baik untuk Wurzen dan Saxony sebagai lokasi perniagaan.”

Operasi kemudahan dan akan terus dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga solar yang boleh diperbaharui apabila operasi yang diperluaskan selesai pada separuh pertama tahun 2025.

Perihal Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ialah pembekal terkemuka peralatan kriogenik, teknologi dan aplikasi untuk tenaga bersih dan segmen pasaran gas industri. Kumpulan menggaji lebih daripada 1,700 orang di 22 negara dan diketuai oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S. yang merupakan anak syarikat milik penuh Nikkiso Co. Ltd. (TSE: 6376).

Perihal Nikkiso Co. Ltd.

Sejak penubuhannya pada tahun 1953, Nikkiso telah menyumbang kepada penyelesaian isu sosial dengan menjangkakan perubahan zaman dengan teknologi dan produk yang pertama di dunia dan Jepun. Dalam perniagaan perindustrian, Nikkiso telah mencipta pasaran baharu dengan membangunkan produk dalam bidang tenaga, produk berkaitan hemodialisis dalam perniagaan perubatan dan aerostruktur CFRP (plastik tetulang gentian karbon) dalam perniagaan aeroangkasa.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bc3aca5-7d42-4a94-bdc6-ba8757e4b0d0/ms

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc46b781-51e8-4458-a1f3-f06f26ac0ba6/ms

Kemudahan Nikkiso CE&IG Diperluaskan Perwakilan grafik kemudahan Nikkiso yang diperluaskan di Wurzen, Saxony, Jerman. Penggalian pertama di Wurzen Pemimpin Nikkiso CE&IG, Perdana Menteri Saxony dan Duta Jepun menyodok tanah pertama di majlis pecah tanah Nikkiso di Wurzen, Jerman pada bulan Ogos 2024.

