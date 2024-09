Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Akan Melipatgandakan Kapasitas Manufaktur di Eropa

TEMECULA, California, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (Grup), bagian dari segmen Bisnis Industri Nikkiso Co. Ltd., merayakan perluasan operasi manufakturnya di Wurzen, Saxony, Jerman pada tanggal 29 Agustus selama upacara peletakan batu pertama. Bangunan tambahan ini akan hampir melipatgandakan kapasitas manufaktur Grup ini di Eropa.

Dengan bangunan tambahan ini, Grup akan mengembangkan bisnis penangkapan karbonnya yang sudah ada serta menghadirkan kemampuan manufaktur baru bagi rakitan pompa kriogenik, alat penukar panas, dan skid pengisian bahan bakar hidrogen untuk memenuhi permintaan pasar akan solusi peralatan dan instalasi kriogenik yang digunakan dalam proyek energi bersih seperti stasiun pengisian bahan bakar hidrogen, terminal LNG dan amonia, serta instalasi produksi hidrogen.

“Nikkiso berinvestasi untuk memenuhi permintaan pasar akan energi bersih serta menumbuhkan operasi kami di Jerman karena kondisi pasar yang semakin positif bagi solusi energi rendah karbon,” ujar Peter Wagner, Direktur Eksekutif, Direksi Nikkiso CE&IG.

Perluasan bangunan dan kemampuan manufaktur di Eropa akan membantu Grup dalam membagikan pengetahuan dan keahliannya di antara berbagai kawasan serta memberikan gaji yang layak untuk pekerja setempat —pertumbuhan sekitar 20 persen dalam waktu dekat dengan pertumbuhan lebih lanjut diperkirakan akan berlangsung dalam jangka panjang.

“Nikkiso menghadirkan pengalaman mendalam di industri kriogenik yang hanya dimiliki segelintir pihak,” ungkap Adrian Ridge, CEO, Nikkiso CE&IG. “Fasilitas di Wurzen akan menjadi pusat manufaktur Nikkiso di Eropa serta melengkapi pusat pelanggan kami di Neuenburg.”

Perdana Menteri Saxony, Michael Kretschmer, menambahkan: “Perluasan fasilitas Nikkiso di Wurzen merupakan investasi bijak untuk masa depan yang menunjukkan daya tarik Saxony sebagai lokasi bisnis bagi investor internasional. Kami bangga dan yakin dengan keputusan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga dua kali lipat ini. Melalui keputusan ini, Nikkiso akan menjadi bagian penting dari perekonomian hidrogen yang kami di Saxony ingin andalkan dalam beberapa dekade mendatang. Saya senang karena bersama-sama, kita memperkuat kerja sama ini ke arah energi bersih dan inovasi. Ini adalah kabar baik bagi Wurzen dan bagi Saxony sebagai lokasi bisnis.”

Pengoperasian fasilitas saat ini dan selanjutnya akan sepenuhnya memanfaatkan energi surya terbarukan saat perluasan operasi selesai pada semester pertama tahun 2025.

Tentang Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group adalah penyedia peralatan, teknologi, dan aplikasi kriogenik terkemuka untuk segmen pasar energi bersih dan gas industri. Grup ini mempekerjakan lebih dari 1.700 karyawan di 22 negara dan dipimpin oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S., yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nikkiso Co. Ltd. (TSE: 6376).

Tentang Nikkiso Co. Ltd.

Sejak didirikan pada tahun 1953, Nikkiso telah berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial dengan mengantisipasi perubahan zaman dengan teknologi dan produk yang pertama di dunia dan pertama di Jepang. Dalam bisnis industri, Nikkiso telah menciptakan berbagai pasar baru dengan mengembangkan produk di bidang energi, produk yang berhubungan dengan hemodialisis dalam bisnis medis, dan aerostruktur CFRP (carbon fiber reinforced plastic/plastik yang diperkuat oleh serat karbon) dalam bisnis kedirgantaraan.

Nikkiso CE&IG Memperluas Fasilitas Representasi grafis perluasan fasilitas Nikkiso di Wurzen, Saxony, Jerman. Penggalian pertama di Wurzen Para pimpinan Nikkiso CE&IG, Perdana Menteri Saxony, dan Duta Besar Jepang mencangkul tanah pertama dalam upacara peletakan batu pertama Nikkiso di Wurzen, Jerman pada Agustus 2024.

