Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group anuncia que duplicará la capacidad de manufactura en Europa

TEMECULA, California, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (Grupo), parte del segmento de Negocios Industriales de Nikkiso Co. Ltd., celebró la expansión de sus operaciones de manufactura en Wurzen, Sajonia, Alemania, el 29 de agosto durante una ceremonia de inauguración. El espacio adicional casi duplicará la capacidad de manufactura del Grupo en Europa.



Con el espacio adicional, el Grupo aprovechará su negocio existente de captura de carbono y aportará nuevas capacidades de fabricación para el ensamblaje de bombas criogénicas, intercambiadores de calor y plataformas de abastecimiento de hidrógeno para satisfacer la demanda del mercado de equipos criogénicos y soluciones de plantas utilizadas en proyectos de energía limpia como estaciones de abastecimiento de hidrógeno, terminales de GNL y amoníaco y plantas de producción de hidrógeno.

"Nikkiso está invirtiendo para satisfacer la demanda del mercado de energía limpia y expandiendo nuestras operaciones en Alemania debido a las condiciones de mercado cada vez más favorables para las soluciones energéticas de bajo carbono", dijo Peter Wagner, presidente ejecutivo del directorio de Nikkiso CE&IG.

La expansión del espacio y las capacidades de manufactura en Europa ayudará al Grupo a compartir conocimientos y experiencia entre regiones y a ofrecer empleos bien remunerados para los trabajadores locales: un crecimiento de aproximadamente el 20 por ciento a corto plazo, y se espera un mayor crecimiento a largo plazo.





"Nikkiso aporta una profunda experiencia en la industria criogénica que pocos pueden igualar", dijo Adrian Ridge, director ejecutivo de Nikkiso CE&IG. "La instalación en Wurzen será el centro de manufactura de Nikkiso en Europa y complementará nuestro centro de clientes en Neuenburg".

El Primer Ministro de Saxony, Michael Kretschmer, añadió: "La expansión de las instalaciones de Nikkiso en Wurzen es una inversión con visión futura que muestra lo atractiva que es Sajonia como lugar de negocios para los inversores internacionales. La duplicación de la capacidad de producción es un voto de confianza del que podemos estar orgullosos. Con esta decisión, Nikkiso se convertirá en una parte importante de la economía del hidrógeno en la que queremos confiar en Sajonia en las próximas décadas. Estoy encantado de que juntos estemos fortaleciendo esta cooperación en la dirección de energía limpia e innovación. Esta es una buena noticia para Wurzen y para Sajonia como lugar de negocios".

Las operaciones de la instalación están y continuarán totalmente alimentadas por energía solar renovable cuando la operación expandida se complete en el primer semestre de 2025.

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso) es un proveedor líder de equipos criogénicos, tecnologías y aplicaciones para segmentos de mercado de energía limpia y gas industrial. El Grupo emplea a más de 1.700 personas en 22 países y está dirigido por Cryogenic Industries, Inc. en el sur de California, Estados Unidos, una subsidiaria de propiedad integral de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Contacto para los medios de comunicación:

pr@nikkisoceig.com

Acerca de Nikkiso Co. Ltd.

Desde su fundación en 1953, Nikkiso contribuye para resolver cuestiones sociales anticipando los tiempos cambiantes con tecnologías y productos pioneros en el mundo y en el Japón. En el sector industrial, Nikkiso desarrolló nuevos mercados con el desarrollo de productos en el campo energético, productos relacionados con la hemodiálisis en el sector médico y aeroestructuras CFRP (plástico reforzado con fibra de carbono) en el sector aeroespacial.

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2882c7d6-8104-4a8b-bda0-a382175b7461/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bde2f5f3-00c7-4a3f-929d-40eb8abf6438/es

Instalación expandida de Nikkiso CE&IG Representación gráfica de las instalaciones expandidas de Nikkiso en Wurzen, Sajonia, Alemania. La primera excavación en Wurzen Los líderes de Nikkiso CE&IG, el Primer Ministro de Sajonia y el Embajador de Japón pusieron la primera piedra en la ceremonia inaugural de Nikkiso en Wurzen, Alemania, en agosto de 2024.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.