La Dra. Elayna Fernández Organiza Primer Evento TEDx en Español en los Estados Unidos en Wilmington, Delaware Dra. Elayna Fernández - Ponente de 5 charlas TEDx en inglés Dra. Elayna Fernández and Dan Young, PHD - Organizadores TEDxWilmington Salon Latino

FORT WORTH, TX, UNITED STATES, September 3, 2024 / EINPresswire.com / -- La Dra. Elayna Fernández, fundadora de Positive MOM, organizó junto al Dr. Dan Young, la primera cumbre TEDx completamente en el idioma español en los Estados Unidos.Este evento histórico, titulado TEDxWilmington Salon Latino , tuvo lugar el sábado 3 de Agosto en Theatre N en la ciudad de Wilmington, estado de Delaware. Aunque TED es una plataforma que ha existido por 40 años y por muchos años se ha extendido a través de España, México, y el resto de Latinoamérica, es la primera vez que se realiza un TEDxSalon en español, reuniendo a ponentes de origen latino que son residentes en los Estados Unidos.“Mi blog llega a más de 168 países en idioma inglés, y ser entrevistada por Ismael Cala en su programa de CNN en Español, me inspiró a que hace unos años me propusiera hacer una charla TEDx en mi lengua materna, pero no pude encontrar una plataforma en los EE. UU.,” nos cuenta la Dra. Fernández.“Después de dar 5 charlas TEDx en inglés , contribuir como una de las traductoras TED inglés/español, y entrenar a numerosos oradores TEDx para crear y ofrecer charlas impactantes, decidí hacer realidad mi visión y crear una plataforma donde mi lengua materna y mi cultura pudieran exhibirse en los Estados Unidos y la experiencia de los latinos e hispanos en los EE. UU. pudiera escucharse,” añade.Para lograr su objetivo, Fernández, inmigrante de la República Dominicana y ciudadana naturalizada de los Estados Unidos, unió fuerzas con un experimentado licenciatario de TEDx, quien ha organizado este tipo de eventos por más de 10 años y que ha sido orador de TEDx en dos ocasiones.“Agradezco a mi querido amigo Dan Young, PhD, que creyó en mi sueño y comparte mis valores de inclusión y representación, me brindó todo su apoyo para hacer posible esta visión. También a Yonathan Galindo, Lena Thayer, y Elyssa Fernández por su contribución al éxito de este evento transformador e inspirador,” dijo la Dra. Fernández.La Dra. Elayna Fernández entrevistó y escogió ocho ponentes, y sirvió como coach de estos oradores, guiándoles en cada paso de su participación para que sus charlas dejaran un impacto transformador en la audiencia.Los presentes aplaudieron al escuchar discursos TEDx de Carmen Paredes, Adrián Romero, Pedro Escárcega, Carlos De Los Ramos, Alejandra L. Valenzuela, Ilan Shapiro, Salvador Rodriguez, y Patricia V. Rivera, representando diferentes países y diferentes vivencias y compartiendo sus inspiradoras narrativas.“Me apasiona ayudar a quienes quieren ser oradores y autores de impacto,” compartió la Dra. Fernández, quien cuenta con casi dos décadas como oradora en conferencias, corporaciones y organizaciones a nivel nacional e internacional y tanto en inglés como en español.Como narradora galardonada, estratega de historias y creadora del sistema S.T.O.R.Y. para la narración transformacional, autora de varios libros, y columnista en la revista Entrepreneur, la Dra. Elayna Fernández ayuda a líderes centrados en el impacto a crear, contar y usar sus historias para empoderar a otros a romper ciclos, encontrar la paz y sentirse completos, en sus hogares, lugares de trabajo y en el mundo.Recientemente, la Dra. Fernández fue nombrada Mujer de Influencia y una de las 125 Líderes de Más Impacto del Mundo por la revista SUCCESS. También fue reconocida con el premio “Lifetime Achievement Award” del Presidente de los Estados Unidos.“Estoy muy agradecida por la oportunidad de elevar a nuestra gente y aportar una nueva perspectiva a los eventos TEDx al dar voz a los inmigrantes y descendientes hispanos, compartiendo ideas que pueden cambiarlo todo,” expresó.Para obtener más información sobre la Dra. Elayna, visite thePositiveMOM.com/keynote-speaker y sígala en @thepositivemom en su red social favorita. Asegúrese de conectarse con ella en LinkedIn en https://www.linkedin.com/in/thepositivemom

“What Dying Taught Me About Living” | Dra. Elayna Fernandez | TEDx MCPHS

