La Dra. Elayna Fernández Presenta Charla en la Cumbre Empowering Women and Girls to Thrive en las Naciones Unidas

La Dra. Elayna Fernández, fundadora de Positive MOM®, fue oradora principal en la Cumbre Empowering Women and Girls to Thrive en las Naciones Unidas.

NEW YORK CITY, NEW YORK, UNITED STATES, September 3, 2024 / EINPresswire.com / -- La Dra. Elayna Fernández, fundadora de Positive MOM, fue una de las oradoras principales en la Cumbre Empowering Women and Girls to Thrive en las Naciones Unidas.Este evento transformador tuvo lugar el miércoles 31 de julio en la Plaza de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York y se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 5: "lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas".Fernández fue una de las 14 oradoras que participaron en el evento. El evento reunió intencionalmente a mujeres de diferentes ámbitos de la vida, que representan diversos orígenes, etnias, edades y habilidades, con el propósito común de ofrecer soluciones a los problemas globales que enfrentan las mujeres y las niñas. También contó con la participación de Ben Dotsei Malor, editor jefe de Noticias de las Naciones Unidas, un invitado de honor que compartió su conmovedora historia y su poderoso mensaje de empoderamiento, inspirado en sus humildes comienzos, al haber sido criado por una madre viuda y apoyado por sus cuatro hermanas mayores.Como narradora galardonada, estratega de historias y creadora del sistema S.T.O.R.Y. para la narración transformacional, la Dra. Elayna Fernández ayuda a líderes centrados en el impacto a crear, contar y usar sus historias dolorosas para romper ciclos, encontrar la paz y sentirse completos. Recientemente fue nombrada Mujer de Influencia y una de las 125 Líderes de Mayor Impacto a nivel mundial por la revista SUCCESS.Autoproclamada estudiante del dolor, es una sobreviviente de traumas múltiples a quien le apasiona prevenir y amortiguar las experiencias adversas en la niñez (ACEs).Su blog, thePositiveMOM.com, inspira a millones de mamás en 168 países y su trabajo ha aparecido en TEDx , FORBES, WSJ, SUCCESS Magazine, Inc., SXSW, Authority Magazine, NBC, ABC, CBS, Scary Mommy, Yahoo! CNN, Real Leaders, FOX, The Huffington Post, Univision, Telemundo, LATINA, Good Morning America, BRAINZ Magazine y un sinnúmero de otros medios y publicaciones nacionales e internacionales. La Dra. Elayna es escritora contribuyente a la revista Entrepreneur.“Mi charla fue diseñada para ayudar a personas que haya luchado o estén luchando con pensamientos suicidas”, dijo Fernández.“El suicidio es un problema de todos y todos podemos participar en los esfuerzos de prevención, aprendiendo a convertirnos en una persona SEGURA para quienes nos rodean y sufren en silencio”, continuó.Su charla, “Prevención del suicidio: cómo ser una persona SEGURA y SALVAR vidas”, fue elaborada utilizando el sistema S.T.O.R.Y. para la narración transformacional que ella creó. La Dra. Elayna se desempeñó como entrenadora de oradores y estratega de narración de historias para cada oradora en la cumbre, guiándolas para que se enfocaran en la transformación que deseaban inspirar y crear en la audiencia.“El sistema S.T.O.R.Y. es una técnica inspirada que he estado usando durante casi dos décadas en mi propia narración de historias y en mis programas de coaching de oradores y autores, y que enseño en conferencias, corporaciones y organizaciones que quieren marcar una diferencia y crear un cambio significativo”, compartió.Los asistentes de Panamá, Nigeria, Ghana, Inglaterra, Canadá y de todo Estados Unidos se reunieron en esta cumbre empoderadora y comentaron sobre el impacto duradero que dejó en ellos la charla de la Dra. Fernández:“Fui hospitalizada una vez debido a ideación suicida y comportamiento dañino hace 17 años y estoy profundamente involucrada en el mensaje que transmitió la Dra. Fernández hoy. Palabras muy poderosas”.“El discurso de la Dra. Elayna fue sobre un tema difícil que enfrentan tantos miembros de la sociedad. Su experiencia personal fue compartida con honestidad vulnerable”.“Elayna ofrece consejos poderosos para lidiar con quienes contemplan el suicidio. ¡Poderoso!”“¡GUAU! Estoy agradecida con la Dra. Elayna por ayudar a las personas a aprender cómo apoyar a las personas que están luchando. Me encanta que haya compartido pautas simples para desestigmatizar el suicidio. ¡¡¡Palabras sabias!!!”“La charla de la Dra. Fernández me hizo sentir mucha tristeza y también mucha esperanza. Tengo varios amigos y familiares que luchan con pensamientos suicidas y su charla me ayudó a ver que hay formas en las que puedo ayudarlos sin causarles más dolor, lo cual me daba miedo. Su charla brindó consejos sencillos y cosas que hacer para ayudar a nuestros seres queridos a sentirse apoyados durante estos tiempos aterradores”.“Su discurso me hizo sentir vista y comprendida. Abordar las formas en que podemos ayudar a quienes luchan con estos pensamientos a través de las sugerencias de Elayna podría cambiar mi vida. ¡Inolvidable!”“La Dra. Elayna Fernández es una mujer victoriosa que defiende la manera en que las personas pueden comprender los estigmas relacionados con el suicidio, les da permiso a las personas para que ya no sufran en silencio y nos enseña cómo ser una persona segura y solidaria. Es un ejemplo vivo para todos nosotros”.“El discurso de la Dra. Elayna Fernández no solo fue inspirador sino también profundamente informativo. A través de su orientación sobre los métodos correctos para ayudar a los demás, nos empoderó para convertirnos en personas SEGURAS y trabajar activamente para salvar vidas”.“La charla de Elayna me dejó sin palabras y me hizo reflexionar profundamente sobre una conversación pasada con una amiga que necesitaba una persona segura en la que confiar. Con las mejores intenciones, me di cuenta de que no estaba preparada para ser esa persona en ese momento, pero ahora puedo y lo seré. Elayna nos enseña cómo convertirnos en esa persona segura, empoderándonos para ayudar a quienes luchan con pensamientos suicidas. El mensaje de Elayna es un llamado vital a la acción, que nos muestra cómo podemos marcar una verdadera diferencia en la vida de alguien”.“Elayna tiene la capacidad única de llegar al alma de las personas y al mismo tiempo brindar consejos prácticos para cambiar sus vidas. Afirmar a quienes sufrimos la enfermedad de los pensamientos suicidas es fundamental en el mundo actual para que sepamos que no estamos solos”.“El tema sincero de la Dra. Elayna me hizo llorar. Me sentí informada, convencida y empoderada para ser la persona SEGURA de la que habla. Lamentablemente, el suicidio es un problema global y no podemos permitirnos permanecer desinformados”.“Sus declaraciones son reveladoras y su charla nos enseña cómo ayudar a las personas que sufren. Están en todas partes y pueden estar más cerca de lo que crees”.“El poderoso discurso de la Dra. Elayna Fernández sobre la prevención del suicidio no solo destacó la importancia de ser una persona SEGURA, sino que también nos inspiró a tomar medidas y potencialmente salvar vidas”.“Aprecio su vulnerabilidad y apertura para abordar el tema del suicidio, a menudo pasado por alto y estigmatizado. Educa a su audiencia sobre cómo ser una persona segura y brinda pautas para una comunicación de apoyo, destacando cómo todos podemos desempeñar un papel en la prevención del suicidio y el apoyo a quienes están luchando”.En el evento, la Dra. Elayna Fernández, inmigrante de la República Dominicana y ciudadana naturalizada de los Estados Unidos, también fue honrada con el el premio presidencial llamado “Presidential Lifetime Achievement Award,” acompañado de una carta oficial de la oficina del Presidente de los Estados Unidos, para celebrar el compromiso inquebrantable de ella a empoderar a quienes le rodean a romper ciclos, encontrar la paz y sentirse completos, en sus hogares, lugares de trabajo y en el mundo.Para conmemorar este merecido reconocimiento a su vida de contribución impactante y sus incansables esfuerzos por servir a esta nación, Fernández también apareció en una valla publicitaria en Times Square más tarde ese día.“Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de llevar esperanza a personas de todo el mundo a través de mis libros , charlas y programas de capacitación, y de apoyar a quienes quieren hacer lo mismo para convertirse en narradores de historias transformadores. Como trabajé como coach de oradores con cada orador en esta cumbre, sé el amor que se derramó en cada una de estas charlas y sé que nuestros esfuerzos individuales y colectivos están creando una ola de amor que puede propagarse y sanar al mundo”, dijo la Dra. Elayna Fernández sobre el evento.Para obtener más información sobre la Dra. Elayna, visite thePositiveMOM.com y sígala en @thepositivemom en su plataforma social favorita. Asegúrese de conectarse en LinkedIn en https://www.linkedin.com/in/thepositivemom

