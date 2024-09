La Société royale du Canada annonce l’élection de la nouvelle cohorte (2024) de membres de la SRC et du Collège

OTTAWA, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société royale du Canada (SRC) et ses membres ont élu la cohorte de 2024 de membres de la Société et du Collège de la SRC.

Cent quatre nouveaux membres ont été élus par leurs pairs pour leurs réalisations scientifiques exceptionnelles. Cette reconnaissance par la SRC est la plus haute distinction décernée dans les domaines des arts, des sciences sociales, des sciences humaines et des sciences de la nature.

Le Collège de la SRC accueille également cinquante-six nouveaux membres. Ces chefs de file en milieu de carrière apporteront la capacité multigénérationnelle nécessaire pour relever les défis importants et saisir les nouvelles opportunités qui se présentent, y compris dans les domaines en émergence.

« La Société royale du Canada est très fière d’accueillir aujourd’hui un groupe imposant de chercheurs, d’artistes et de créateurs inspirants dont les pairs ont reconnu les contributions exceptionnelles au monde des sciences et de la culture ainsi qu’au bien-être des Canadiens et des Canadiennes. Leurs travaux continueront d’influencer l’élaboration des politiques publiques pour des années à venir, tout en contribuant au bien-être de notre société », a déclaré Alain-G. Gagnon, MSRC et président de la SRC.

Le vendredi 8 novembre 2024, la SRC intronisera les personnes élues en 2024 membres de la Société et du Collège de la SRC lors d’une cérémonie qui se tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique, à l’occasion de la Célébration de l’excellence et de l’engagement. Soyez des nôtres pour célébrer ce panorama de talent, d’imagination, de disciplines et de découverte. Inscrivez-vous ici!

Pour les questions des médias ou liées aux communications, veuillez contacter Paige Beveridge, à l’adresse communications@rsc-src.ca.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) est composée de l’Académie des arts et des lettres, de l’Académie des sciences sociales, de l’Académie des sciences et du Collège de la SRC. La SRC reconnaît l’excellence, conseille le gouvernement et la société dans son ensemble, et promeut une culture de la connaissance et de l’innovation au Canada et avec d’autres académies nationales dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.rsc-src.ca/fr.

