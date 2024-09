CSIS Security Group förvärvar Security Alliance Limited

Daniel Shepherd Rob Dartnall

LONDON, UNITED KINGDOM, September 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- CSIS Security Group (”CSIS”) som ingår i svenska cybersäkerhetsgruppen Allurity, är mycket glada över att tillkännage förvärvet av Security Alliance Limited (”SecAlliance”). En milstolpe i bolagets strategi för att etablera sig som en ledande europeisk aktör av proaktiva och datadrivna cybersäkerhetstjänster.

Cyberattacker fortsätter att slå mot organisationer och företag världen över. Enligt Identity Theft Resource Center ökade antalet rapporterade dataintrång under 2023 med 78 % jämfört med 2022. Den senaste rapporten från IBM Cost of a Data Breach visar också att den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång nådde en rekordhög nivå på 45 miljoner svenska kronor samma år.

CSIS som nyligen etablerade sig på den svenska marknaden, grundades i Danmark 2003 och är ledande inom MDR-tjänster (Managed Detection and Response), incidenthantering och rådgivning inom cybersäkerhet för stora och medelstora företag inom en rad branscher. CSIS har en unik kapacitet inom hotunderrättelsetjänster (även kallat Threat Intelligence) och levererar idag tjänster till ett flertal komplexa kunder, inklusive flera av världens största banker och globala storföretag. Sedan 2022 är CSIS en del av svenska Allurity, en ledande europeisk cybersäkerhetsgrupp med visionen att bli den främsta partnern inom cybersäkerhet i Europa. Allurity är i sin tur finansierat av impact-bolaget Trill Impact som fokuserat investerar i företag med en positiv inverkan på FN:s globala hållbarhetsmål och ett starkt engagemang för ESG.

SecAlliance, som grundades i England 2007, är en CREST-certifierad ledande leverantör av hotanalys i Europa. Företaget, som präglas av ett starkt engagemang för kvalitet och att göra rätt, är baserat i Europa men har en global närvaro. SecAlliance levererar tjänster för hantering av cyberhot samt underrättelse och rådgivning till banker, centralbanker, finansiella marknadsinfrastrukturer, statliga myndigheter, EU-institutioner, internationella organisationer och operatörer av kritisk nationell infrastruktur (telekom, elnät, transport). Företaget främjar samarbete och driver engagemang i nationella och internationella nätverk för utbyte av hotinformation.

Daniel Shepherd, vd för CSIS, säger: ”Vårt arbete handlar om att förbättra våra kunders cybersäkerhet, göra dem mindre sårbara för cyberattacker och öka deras motståndskraft för att effektivt upptäcka hot och hantera incidenter. En välutvecklad kapacitet för cyberunderrättelser är avgörande för att uppnå dessa mål och det finns väldigt få cyberföretag globalt som har vad som krävs. Genom att lägga till strategiska och taktiska hotunderrättelsetjänster ger SecAlliance oss en unik och heltäckande kapacitet. Detta kommer att gynna alla våra kunder genom en ökad förståelse av cyberhot för att snabbare och mer effektivt kunna agera mot dem. SecAlliance, med sitt tydliga fokus på högkvalitativa tjänster, kundfokuserade leveransmodell, ThreatMatch-plattform och passionerade kultur, passar perfekt in i vår vision, strategi, våra arbetssätt och värderingar. Det här har varit en tydlig och stark match från början.”

Rob Dartnall, vd för SecAlliance säger: ”Kombinationen av SecAlliances ’Intelligence Made Human’-tjänster och CSIS teknikbaserade utbud kommer att skapa en unik och högst relevant hotunderrättelselösning som förbättrar cybersäkerheten hos både nuvarande och framtida kunder. Vi har inspirerats av arbetet och visionen hos CSIS-teamet och hela Allurity-familjen och ser fram emot att åstadkomma betydande framsteg tillsammans.”

Efterfrågan på cybersäkerhetstjänster förväntas fortsätta öka. Enligt forskning från Markets and Markets kommer den globala marknaden för Managed Detection and Response (MDR) att växa från 42 miljarder svenska kronor år 2024 till 120 miljarder år 2029. Samtidigt förutspår den senaste rapporten från Fortune Business Insights att marknaden för underrättelse om cyberhot kommer att öka från 60 miljarder svenska kronor år 2024 till 254 miljarder kronor år 2032.

Företaget kommer att fungera som en integrerad enhet, samtidigt som båda varumärkena CSIS och SecAlliance bibehålls. För att säkerställa att kunder och samarbetspartners får maximalt utbyte av samarbetet, kommer företaget över tid att forma en gemensam organisation och modell för leverans av tjänster. På kort sikt ligger fokus på att säkerställa kontinuitet och stabilitet gentemot befintliga kunder.

Rob Dartnall, fortsätter: ”Vi är övertygade om att samarbetet med CSIS kommer att gynna alla våra befintliga kunder genom ett förbättrat utbud av tjänster, samtidigt som de fortsatt kommer att få samma höga servicenivå och engagemang från SecAlliance som de alltid har fått.”

Daniel avslutar: ”Det är verkligen inspirerande att arbeta tillsammans med all den fantastiska talang som finns både inom SecAlliance och CSIS. Vi kommer att fortsätta driva våra ambitiösa tillväxtmål och stödja förverkligandet av Alluritys vision att bli den främsta partnern för teknikbaserade cybersäkerhetstjänster i Europa, Tillsammans bekämpar vi cyberbrottslighet genom ett unikt och heltäckande erbjudande och gör därmed världen säkrare.”

Om CSIS Security Group A/S

CSIS grundades 2003 och är en ledande leverantör av avancerade cybersäkerhetslösningar med fokus på proaktiva och datadrivna tjänster för detektering och hantering av hot.

Vi är den främsta cybersäkerhetspartnern för framstående organisationer inom olika sektorer, inklusive bank- och finanssektorn, energi- och försörjningssektorn, tillverkningsindustrin, transport- och logistiksektorn samt statlig och offentlig sektor. Vi är en pålitlig rådgivare åt brottsbekämpande myndigheter (inklusive FBI, NCA, Europol) och är också eftertraktade talare för offentliga och privata konferenser runt om i världen.

Vår djupa kunskap och vårt goda rykte gör att vi ofta anlitas av media som expertkommentatorer i cyberfrågor.

Om Security Alliance Limited

SecAlliance levererar produkter och tjänster inom hotunderrättelse till banker, centralbanker, finansiella marknadsinfrastrukturer, statliga myndigheter och EU-institutioner, internationella organisationer och operatörer av kritisk nationell infrastruktur (telekom, elnät, transport). SecAlliance hjälper dessa organisationer och bolag att stärka sin cybersäkerhet och fatta rätt beslut.

SecAlliance skapar medvetenhet genom att övervaka hotbilder och leverera utvärderingar, utbildning och rådgivning. De främjar samarbete och driver engagemang i nationella och internationella nätverk för utbyte av hotinformation.

Som Europas ledande leverantör av hotunderrättelsetjänster drivs SecAlliance av ett engagemang för kvalitet och att göra det rätta, med en stark bas i Europa men med global räckvidd och närvaro.

För frågor från media:

England / Europa: Allie Andrews, PRPR, alliea@prpr.co.uk,+44 1 442 245030

Danmark / Sverige: Ruzanna Muradiants, press@csis.com,+45 20 93 39 03

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.