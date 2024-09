Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) công bố mua lại Quyền nhận tiền bản quyền cho ca khúc "Thank God I Got It" của ca sĩ Desiigner, củng cố danh mục đa dạng với nhiều ngôi sao của công ty

NAPLES, Florida, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), một đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc, vui mừng thông báo việc mua lại Quyền nhận tiền bản quyền cho ca khúc "Thank God I Got It" của nghệ sĩ nổi tiếng Desiigner. Thương vụ mua lại này nhấn mạnh cam kết của công ty Music Licensing, Inc. trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng các sản phẩm chất lượng cao tạo ra doanh thu.

Bước đi mang tính chiến lược này là một phần trong chuỗi các thương vụ mua lại gần đây của Music Licensing, Inc., gồm những tác phẩm âm nhạc của các tên tuổi đình đám như Elton John, Miley Cyrus, Lil Wayne, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Justin Bieber, Mike Posner, Halsey, và nhiều nghệ sĩ khác. Những thương vụ mua lại này phù hợp với chiến lược của công ty nhằm đầu tư vào nhiều nghệ sĩ tài năng và thể loại âm nhạc, nâng cao dịch vụ cũng như thu hút khán giả toàn cầu.

Jake P. Noch, Giám đốc điều hành của Music Licensing, Inc., chia sẻ về công cuộc mua lại này: "Việc đảm bảo quyền đối với ca khúc 'Thank God I Got It' cùng các tác phẩm của những tài năng lớn khác trong ngành âm nhạc sẽ mở rộng danh mục đầu tư của chúng tôi và giúp công ty tiếp tục phát triển. Mỗi nghệ sĩ này đều mang đến màu sắc âm nhạc và lượng người hâm mộ riêng, giúp tăng tiềm năng từ doanh thu tiền bản quyền và làm phong phú thêm tài nguyên của công ty chúng tôi".

Việc thêm ca khúc "Thank God I Got It" vào danh mục của Music Licensing, Inc. là một phần trong chiến lược lớn hơn của công ty nhằm tận dụng các tác phẩm âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn, hứa hẹn mang lại doanh thu bền vững và giá trị văn hóa. Bằng cách đầu tư vào nguồn tiền bản quyền bài hát của nhiều thể loại âm nhạc, công ty đảm bảo một danh mục đa dạng có thể đáp ứng thị hiếu của công chúng và củng cố vị thế trên thị trường của mình với tư cách là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Nghe ca khúc "Thank God I Got It" của ca sĩ Desiigner tại đây.

Giới thiệu về Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), hay còn được biết đến với tên gọi Pro Music Rights, là một công ty cổ phần đa dạng, và cũng là tổ chức quyền biểu diễn công cộng (PRO) thứ năm được thành lập tại Hoa Kỳ. Các công ty được tổ chức này cấp phép gồm những thương hiệu lớn như TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo và nhiều công ty khác. Theo ước tính, Pro Music Rights nắm giữ khoảng 7,4% thị phần tại Hoa Kỳ, đại diện cho hơn 2.500.000 tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng như A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert cùng vô số những tên tuổi khác, cũng như trí tuệ nhân tạo (A.I.) đã tạo ra âm nhạc.

Ngoài ra, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) còn sở hữu cổ phần tiền bản quyền của thương hiệu Listerine "Mouthwash" Antiseptic và các tác phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ như The Weeknd, Justin Bieber, Kanye West, Elton John, Mike Posner, blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, Eric Bellinger, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, Rihanna cùng nghiều nghệ sĩ khác.

