Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) Mengumumkan Pemerolehan Hak Diraja untuk "Thank God I Got It" oleh Desiigner, Memperkukuh Portfolionya yang Berpelbagai dan Ditaburi Bintang

NAPLES, Fla., Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), sebuah entiti terkemuka dalam industri muzik, teruja untuk mengumumkan pemerolehan hak royalti kepada "Thank God I Got It" oleh artis terkenal Desiigner. Pemerolehan ini menggariskan komitmen Music Licensing, Inc. untuk mempelbagaikan portfolionya dengan aset yang menjana hasil berkualiti tinggi.

Pembelian strategik ini menambah satu siri pemerolehan terbaru oleh Music Licensing, Inc., termasuk karya muzik oleh artis ikonik seperti Elton John, Miley Cyrus, Lil Wayne, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Justin Bieber, Mike Posner, Halsey dan banyak lagi. Pemerolehan ini sejajar dengan strategi syarikat untuk melabur dalam pelbagai bakat dan genre muzik, mempertingkatkan tawarannya dan menarik perhatian khalayak global.

Jake P. Noch, Ketua Pegawai Eksekutif Music Licensing, Inc., mengulas mengenai pemerolehan itu, "Menjamin hak untuk 'Thank God I Got It' bersama karya daripada syarikat besar industri muzik lain dengan ketara mengukuhkan portfolio kami dan menempatkan kami untuk pertumbuhan yang berterusan. Setiap satu artis ini membawa bunyi dan pangkalan peminat yang unik, meningkatkan potensi aliran royalti yang mantap dan memperkayakan asas aset syarikat kami."

Tambahan "Thank God I Got It" ke dalam katalog Music Licensing, Inc. adalah sebahagian daripada strategi syarikat yang lebih luas untuk memanfaatkan karya muzik berimpak tinggi yang menjanjikan hasil yang mampan dan relevansi budaya. Dengan melabur dalam pelbagai jenis royalti muzik, syarikat ini memastikan portfolio dinamik yang memenuhi cita rasa pelbagai orang awam yang mendengar muzik dan mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran sebagai peneraju dalam industri muzik.

Dengarlah "Thank God I Got It" oleh Desiigner di sini.

Perihal Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com )

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), juga dikenali sebagai Pro Music Rights, ialah sebuah syarikat induk yang pelbagai dan organisasi hak persembahan awam (PRO) kelima ditubuhkan di Amerika Syarikat. Pemegang lesennya termasuk syarikat terkenal seperti TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo dan banyak lagi. Pro Music Rights memegang anggaran 7.4% bahagian pasaran di Amerika Syarikat, mewakili lebih daripada 2,500,000 karya oleh artis terkenal seperti A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert dan yang tidak terkira lagi serta muzik yang dicipta oleh kecerdasan buatan (A.I.).

Selain itu, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) memiliki kepentingan royalti dalam Listerine "Mouthwash" Antiseptik dan karya muzik oleh artis seperti The Weeknd, Justin Bieber, Kanye West, Elton John, Mike Posner, blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, Eric Bellinger, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, Rihanna dan ramai lagi.

Kenyataan Prospektif:

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif dalam pengertian Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, yang bertujuan untuk dilindungi oleh pelabuhan selamat yang dicipta olehnya. Pelabur diberi amaran bahawa, semua pernyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian, termasuk tanpa had, keupayaan Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. untuk mencapai rancangan perniagaannya yang dinyatakan. Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. percaya bahawa andaian yang mendasari kenyataan prospektif yang terkandung di sini adalah munasabah, sebarang andaian mungkin tidak tepat, dan oleh itu, tidak ada jaminan bahawa kenyataan prospektif yang disertakan dalam siaran akhbar ini akan terbukti tepat. Memandangkan ketidaktentuan besar yang wujud dalam kenyataan prospektif yang terkandung di dalam ini, kemasukan maklumat tersebut tidak boleh dianggap sebagai pernyataan oleh Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc. atau mana-mana orang lain.

Pendedahan Bukan Nasihat Perundangan:

Siaran akhbar ini tidak membentuk nasihat undang-undang dan pembaca dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat peguam untuk sebarang perkara atau soalan berkaitan dengan kandungan di dalam ini.

Pendedahan Bukan Nasihat Pelaburan:

Komunikasi ini bertujuan semata-mata untuk tujuan maklumat dan tidak dengan apa-apa cara mengimplikasikan atau membentuk cadangan atau pengumpanan untuk pembelian atau penjualan mana-mana sekuriti, komoditi, bon, opsyen, derivatif atau mana-mana produk pelaburan lain. Sebarang keputusan yang berkaitan dengan pelaburan hendaklah dibuat selepas penyelidikan dan perundingan teliti dengan penasihat kewangan atau profesional yang berkelayakan. Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam komunikasi ini.

