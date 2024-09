Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ने Desiigner के "Thank God I Got It" के रॉयल्टी अधिकारों के अधिग्रहण की घोषणा की, जिससे इसके विविध और स्टार-स्टडेड पोर्टफोलियो को मजबूती मिल…

नेपल्स, फ्लोरिडा, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), संगीत उद्योग की अग्रणी संस्था, प्रसिद्ध कलाकार Desiigner के "Thank God I Got It" के रॉयल्टी अधिकारों के अधिग्रहण की घोषणा करते हुए उत्साहित है। यह अधिग्रहण Music Licensing, Inc. की उच्च गुणवत्ता वाली, राजस्व पैदा करने वाली परिसंपत्तियों के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

यह रणनीतिक खरीद, Music Licensing, Inc. द्वारा हाल ही में किए गए अधिग्रहणों की श्रृंखला में शामिल हो गई है, जिसमें Elton John, Miley Cyrus, Lil Wayne, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Justin Bieber, Mike Posner, Halsey, और कई अन्य कलाकारों के संगीत कार्य भी शामिल हैं। ये अधिग्रहण कंपनी की रणनीति के अनुरूप हैं, जिसमें संगीत प्रतिभाओं और विधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करना, अपनी पेशकश को बढ़ाना और वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करना शामिल है।

Music Licensing, Inc. के सीईओ Jake P. Noch ने अधिग्रहण पर टिप्पणी करते हुए कहा, "अन्य संगीत उद्योग के दिग्गजों के साथ-साथ 'Thank God I Got It' के अधिकार हासिल करने से हमारा पोर्टफोलियो काफी मजबूत हुआ है और हम निरंतर विकास की स्थिति में हैं। इनमें से प्रत्येक कलाकार एक अद्वितीय ध्वनि और प्रशंसक आधार लेकर आता है, जिससे सबल रॉयल्टी स्ट्रीम की संभावना बढ़ जाती है और हमारी कंपनी का परिसंपत्ति आधार समृद्ध होता है।"

Music Licensing, Inc. की सूची में "Thank God I Got It" को शामिल करना, कंपनी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत उच्च प्रभाव वाले संगीत कार्यों का लाभ उठाया जाता है, जो स्थायी राजस्व और सांस्कृतिक प्रासंगिकता का वादा करते हैं। संगीत रॉयल्टी की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करके, कंपनी एक गतिशील पोर्टफोलियो सुनिश्चित करती है जो संगीत सुनने वाले लोगों की विविध रुचियों को पूरा करती है और संगीत उद्योग में एक अग्रणी के रूप में अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करती है।

Desiigner के "Thank God I Got It" को यहां सुनें|

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com) के बारे में

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), जिसे Pro Music Rights के नाम से भी जाना जाता है, एक विविधीकृत होल्डिंग कंपनी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में गठित पांचवां सार्वजनिक प्रदर्शन अधिकार संगठन (PRO) है। इसके लाइसेंसधारियों में TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo, और कई अन्य उल्लेखनीय कंपनियां शामिल हैं। Pro Music Rights की संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमानित बाजार हिस्सेदारी 7.4% है, जो A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert, जैसे और कई अन्य उल्लेखनीय कलाकारों और अनगिनत अन्य लोगों के 2,500,000 से अधिक कार्यों के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) द्वारा निर्मित संगीत का प्रतिनिधित्व करता है।

इसके अतिरिक्त, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) के पास Listerine "Mouthwash" Antiseptic और The Weeknd, Justin Bieber, Kanye West, Elton John, Mike Posner, blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, Eric Bellinger, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, Rihanna जैसे कलाकारों की संगीतमय कृतियों तथा कई अन्य कलाकारों के संगीत कार्यों में रॉयल्टी हिस्सेदारी है।

भविष्य-उन्मुख कथन:

इस प्रेस विज्ञप्ति में संशोधित प्रतिभूति अधिनियम, 1933 की धारा 27ए तथा प्रतिभूति विनिमय अधिनियम, 1934 की धारा 21ई के अर्थ में कुछ भविष्य-उन्मुख कथन सम्मिलित हैं, जिन्हें इसके द्वारा निर्मित सुरक्षा उपायों के अंतर्गत शामिल किया जाना है। निवेशकों को सावधान किया जाता है कि, सभी भविष्य-उन्मुखी वक्तव्यों में जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं, जिनमें बिना किसी सीमा के, Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. की अपनी घोषित व्यावसायिक योजना को पूरा करने की क्षमता शामिल है। Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. का मानना ​​है कि यहां शामिल भविष्य-उन्मुखी कथनों में निहित धारणाएं उचित हैं, कोई भी धारणा गलत हो सकती है, और इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि इस प्रेस विज्ञप्ति में शामिल भविष्य-उन्मुखी कथन सटीक साबित होंगे। यहां शामिल भविष्य-उन्मुखी कथनों में निहित महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के मद्देनजर, ऐसी जानकारी को शामिल करने को Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc., या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

गैर-कानूनी सलाह प्रकटीकरण:

यह प्रेस विज्ञप्ति कानूनी सलाह नहीं है, और पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इसमें दी गई सामग्री से संबंधित किसी भी कानूनी मामले या प्रश्न के लिए कानूनी सलाह लें।

गैर-निवेश सलाह प्रकटीकरण:

यह संचार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी भी तरह से किसी भी प्रतिभूति, कमोडिटी, बांड, विकल्प, डेरिवेटिव या किसी अन्य निवेश उत्पादों की खरीद या बिक्री के लिए सिफारिश या आग्रह नहीं करता है। निवेश से संबंधित कोई भी निर्णय गहन शोध और योग्य वित्तीय सलाहकार या पेशेवर से परामर्श के बाद ही लिया जाना चाहिए। इस संचार में दी गई जानकारी के आधार पर की गई या नहीं की गई किसी भी कार्रवाई के लिए हम कोई दायित्व नहीं लेते हैं।

संपर्क करें: investors@ProMusicRights.com

स्रोत: Music Licensing, Inc

