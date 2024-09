Yili annonce un chiffre d’affaires de 59,9 milliards de yuans pour le premier semestre de l’exercice 2024, avec une croissance de 19 % du bénéfice net en glissement annuel attribuable à la société mère.

HOHHOT, Chine, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 29 août Yili Group (600887.SS) a publié son rapport du premier semestre de l’exercice 2024. Au cours de la période considérée, l’entreprise a poursuivi la consolidation de sa position de leader industriel avec un revenu total de 59,915 milliards de yuans (8,45 milliards de dollars). Enregistrant une croissance record de 19,44 % en glissement annuel du bénéfice net attribuable à la société mère, qui s’élève à 7,531 milliards de yuans (1,06 milliard de dollars), la société a établi un nouveau record parmi les entreprises laitières asiatiques.



Ce lien renvoie vers deux couvertures du magazine « Jiangsu Glimpses ».

Dans l’édition 2024 du rapport Global Dairy Top 20 publié par Rabobank, Yili a de nouveau confirmé sa place parmi les cinq premiers au niveau mondial, conservant fermement sa position de leader dans l’industrie laitière asiatique pour la 11eannée consécutive.

Sur le premier semestre de l’exercice 2024, l’entreprise a enregistré pour son activité lait liquide, un chiffre d’affaires de 36,887 milliards de yuans (5,20 milliards de dollars), ce chiffre lui permet de rester en tête du secteur en termes de volume d’activité et de part de marché. Le chiffre d’affaires généré par l’activité lait en poudre et autres activités connexes a augmenté de 7,31 % en glissement annuel pour atteindre 14,509 milliards de yuans (2,05 milliards de dollars), avec des ventes globales dominant le marché national. L’activité crème glacée a réalisé un chiffre d’affaires de 7,322 milliards de yuans (1,03 milliard de dollars), se classant en tête du segment de marché en termes d’échelle commerciale et de part de marché sur une période de 29 années consécutives.

Parallèlement, l’entreprise a redoublé d’efforts en matière d’innovation, poursuivant activement des stratégies de croissance diversifiées afin de favoriser de nouveaux domaines de développement. Au cours de la période considérée, les nouveaux produits phares de Yili ont représenté 15,2 % de son chiffre d’affaires total. L’activité boissons à base d’eau a doublé son chiffre d’affaires global par rapport à l’année précédente, ce qui a permis de maintenir la dynamique de l’activité.

Tout en renforçant sa présence sur le marché intérieur, la stratégie d’internationalisation de Yili a également enregistré une croissance notable, avec sur le premier semestre de l’exercice 2024, un chiffre d’affaires réalisé à l’étranger en progression de 4 % en glissement annuel. Avec 81 sites de production implantés à travers le monde, les produits Yili ont été exportés vers plus de 60 pays et régions.

En juillet 2024, plusieurs produits phares de Yili ont obtenu l’approbation de la FDA américaine et ont été mis en vente sur les marchés locaux, parmi lesquels le yaourt AMBPOMIAL, la boisson lactée Youngfun et la crème glacée Chocliz. À la suite de ces lancements, Yili a inauguré aux États-Unis son premier flagship store à Los Angeles. En Thaïlande et en Indonésie, les marques de crème glacée du groupe, telles que Cremo et Joyday, continuent de dominer les marchés avec la plus forte croissance.

S’appuyant sur sa solide croissance, Yili s’engage également à poursuivre une optique de développement durable et à promouvoir l’intégration de la valeur commerciale et de la valeur sociale. En mai 2024, Yili a publié le premier rapport mondial de comptabilisation de la valeur ESG dans l’industrie alimentaire. Le rapport précise qu’en 2023, les dons externes de Yili se sont élevés à hauteur de 280 millions de yuans (39,48 millions de dollars) et que ses opérations ont créé un impact positif de 6,805 milliards de yuans (0,96 milliard de dollars).

Dans les notations ESG de MSCI pour 2024, l’entreprise a franchi une étape importante en obtenant la note AA, marquant ainsi quatre années consécutives d’amélioration.

Par l’intégration des ODD (Objectifs de Développement Durables) des Nations Unies dans sa stratégie, l’entreprise s’engage activement auprès des membres de la « Net-Zero Carbon Alliance » et des partenaires de toute la chaîne industrielle pour promouvoir la réduction de l’empreinte carbone et la conservation de l’eau.

Source : Groupe Yili

Interlocuteur : M. Sun, tél. : 86-10-63074558

