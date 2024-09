Betano devient le sponsor mondial officiel de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League

Kaizen Gaming activera les marques de prestige Betano et Stoiximan jusqu’en 2026/27 dans le cadre d’un accord de trois ans

MONACO, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’UEFA a annoncé que Kaizen Gaming, l’une des principales entreprises de GameTech à l’échelle mondiale, et sa marque de prestige Betano seraient le sponsor mondial officiel de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League de la saison 2024/25 à la saison 2026/27. Stoiximan, la marque de Kaizen Gaming exploitée en Grèce et à Chypre, sera visible en tant que sponsor de la compétition dans ces pays.



Le nouvel accord, officiellement signé à Monaco avant le tirage au sort des compétitions de clubs masculins de l’UEFA, s’appuie sur le programme de parrainage réussi qui a fait de Betano le tout premier partenaire de paris de l’UEFA EURO 2024. Dans le cadre de ce partenariat, la Kaizen Foundation et la Fondation de l’UEFA pour l’enfance ont uni leurs forces pour soutenir le projet 10 000 sourires, qui a permis à 10 000 enfants issus de milieux défavorisés d’assister à 40 matchs dans dix stades pendant l’UEFA EURO 2024.

Aris Dimarakis, Directeur général adjoint de Kaizen Gaming, a déclaré : « Pendant l’UEFA EURO 2024, nous avons établi un partenariat irréprochable avec l’UEFA, améliorant l’expérience de millions de supporters à travers le monde excités à l’idée de visionner l’un des événements sportifs les plus prestigieux au monde. Forts de ce succès, nous unissons à nouveau nos forces pour soutenir l’UEFA Europa League et l’UEFA Conference League. Tandis que Kaizen Gaming poursuit son développement en proposant un divertissement unique grâce au jeu responsable, ce partenariat avec l’une des organisations sportives les plus respectées au monde témoigne de nos progrès et du travail acharné de notre équipe ».

Guy-Laurent Epstein, Directeur marketing de l’UEFA, a ajouté : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Kaizen Gaming et sa marque Betano pour les trois prochaines saisons de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League. Après avoir constaté les efforts impressionnants qu’ils ont su déployer pour l’activation de leur parrainage de l’UEFA EURO 2024 avec nous cet été, nous attendons avec impatience de voir comment Betano va capturer la passion du football de club européen pour offrir encore plus d’émotions aux supporters. »

La nouvelle phase de championnat de l’UEFA Europa League à 36 équipes débutera avec la première journée le 25 septembre, tandis que l’UEFA Conference League, comprenant également 36 clubs, débutera le 3 octobre. Un guide complet sur le nouveau format des compétitions de clubs masculins de l’UEFA est disponible ici.

Contact : Andrew Laxton +44 7872 870 620

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/523161c4-8a00-4f62-ad1b-8614ac51633c

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2b265e9-6327-4f20-9110-2c50ab62a86d

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c195999b-166f-4fbf-8a12-c9b41cb3041f

