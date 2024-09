Sierpniowe dane Proof of Reserves Bitget: Wzrost współczynnika rezerw i aktywów użytkowników w Ethereum (ETH)

VICTORIA, Seychelles, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, wiodąca na świecie giełda kryptowalut i firma Web3, udostępniła swoją comiesięczną aktualizację pozwalającą na przejrzyste śledzenie Proof of Reserves (PoR) firmy, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników rezerw Bitcoina (BTC), Ethereum (ETH), USDT i USDC. Aktualizacje te demonstrują zaangażowanie platformy w przejrzystość i bezpieczeństwo i podkreślają znaczny wzrost zarówno aktywów użytkowników, jak i rezerw platformy.



W sierpniu 2024 r. dane Proof of Reserves Bitget wskazują na znaczną pozytywną zmianę; aktywa ETH użytkowników wzrosły o 22%, co oznacza najwyższy wskaźnik wzrostu na ETH w tym roku. Aktywa BTC kontynuują trend zwyżkowy, notując 6% wzrostu, podczas gdy USDC również odnotowuje dobre wyniki na początku okresu, podkreślając zaufanie użytkowników do tych kluczowych aktywów.

Od sierpnia 2024 r. całkowity wskaźnik rezerw Bitget wynosi imponujące 176% i wzrósł o 9% w porównaniu do 167% w lipcu. Najnowsze wskaźniki rezerw dla kluczowych aktywów są następujące:

BTC : aktywa platformy: 18 905,85 BTC, aktywa użytkowników: 6492,53 BTC, współczynnik rezerwy: 291%.

: aktywa platformy: 18 905,85 BTC, aktywa użytkowników: 6492,53 BTC, współczynnik rezerwy: 291%. USDT : aktywa platformy: 1 041 659 177,52 USDT, aktywa użytkowników: 858 766 618,14 USDT, współczynnik rezerwy: 121%

: aktywa platformy: 1 041 659 177,52 USDT, aktywa użytkowników: 858 766 618,14 USDT, współczynnik rezerwy: 121% ETH : aktywa platformy: 123 686,9 ETH, aktywa użytkowników: 81 625,78 ETH, współczynnik rezerwy: 152%.

: aktywa platformy: 123 686,9 ETH, aktywa użytkowników: 81 625,78 ETH, współczynnik rezerwy: 152%. USDC: aktywa platformy: 77 244 895,83 USDC, aktywa użytkowników: 13 633 360,87 USDC, współczynnik rezerwy: 567%

W sierpniu rezerwy Bitget wzmocniły się we wszystkich głównych aktywach. Aktywa BTC i ETH użytkowników wzrosły, a wskaźnik rezerw BTC wzrósł do 291%. Wskaźniki rezerw USDT i USDC uległy znacznej poprawie, rosnąc odpowiednio do 121% i 567%.

„Siła i przywództwo Bitget w przestrzeni Web3 opiera się na zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i przejrzystości. Nasza koncentracja na comiesięcznym udostępnianiu jasnych aktualizacji Proof of Reserves gwarantuje bezpieczeństwo zasobów naszych użytkowników. Wyznaczamy standardy w zakresie zaufania i niezawodności giełd CEX i będziemy nadal kontynuować nasze działania w trosce o bezpieczeństwo aktywów naszych użytkowników” – komentuje Gracy Chen, dyrektorka zarządzająca w Bitget.

Od stycznia do sierpnia 2024 r. Bitget zaobserwował znaczny wzrost aktywów użytkowników we wszystkich głównych kryptowalutach. Na prowadzenie wysunął się ETH z imponującym wzrostem o 200,88%, odzwierciedlającym zwiększone zainteresowanie użytkowników i zaufanie do tego aktywa. BTC również odnotował silny wzrost o 96,55%, prawie podwajając się w ciągu ośmiu miesięcy. USDT uplasował się tuż za nim ze wzrostem o 69,89%, wykazując silną i stałą akumulację wśród użytkowników. Tymczasem aktywa USDC wzrosły o 30,17%, co wskazuje na stałe, choć skromniejsze zaangażowanie użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, okres ten wskazuje na znaczny i zróżnicowany wzrost aktywów użytkowników na Bitget.

Zaktualizowany PoR podkreśla wysiłki Bitget w kwestii utrzymywania ponad 100% rezerw, co skutecznie gwarantuje, że aktywa użytkowników są bezpieczne. Platforma jest w stanie pokryć wypłaty użytkowników, nawet jeśli wszystkie ich aktywa zostałyby wypłacone.

Oprócz utrzymywania wyższego niż standardowy w branży wskaźnika PoR, Bitget dodatkowo ubezpiecza swoich użytkowników poprzez założenie funduszu ochronnego o wartości 300 mln USD, który według najnowszego raportu funduszu ochronnego jest obecnie wyceniany na ponad 400 mln USD. Zapewnia to platformie dodatkową warstwę odporności na zagrożenia cybernetyczne. Użytkownicy, których konta zostały naruszone w wyniku niefortunnych incydentów, których nie można przypisać ich własnym działaniom ani zachowaniom rynkowym, mogą złożyć roszczenie za pośrednictwem Funduszu Ochronnego Bitget.

Aby śledzić PoR w czasie rzeczywistym, odwiedź stronę: https://www.bitget.com/pl/proof-of-reserves

Informacje o Bitget

Założona w 2018 r. platforma Bitget jest wiodącą na świecie giełdą kryptowalut i firmą Web3. Obsługuje ponad 25 milionów użytkowników w ponad 100 krajach i regionach. Pomaga użytkownikom w inteligentniejszym handlu dzięki pionierskiej funkcji copy tradingu i innym rozwiązaniom handlowym. Bitget Wallet , wcześniej znany jako BitKeep, to światowej klasy portfel krypto multi-chain, który oferuje szereg kompleksowych rozwiązań i funkcji Web3, w tym funkcjonalność portfela, swap, rynek NFT, przeglądarkę dApp i wiele innych. Bitget inspiruje ludzi do korzystania z krypto poprzez współpracę z wiarygodnymi partnerami, w tym legendarnym argentyńskim piłkarzem Lionelem Messim i tureckimi sportowcami, Buse Tosun Çavuşoğlu (mistrzyni świata w zapasach), Samet Gümüş (złoty medalista w boksie) i İlkin Aydın (reprezentantka narodowa w siatkówce).

Więcej informacji można znaleźć tutaj: Strona internetowa | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu znajduje się na stronie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88b1dde6-1dda-458e-be20-bb3fb85f812e

Pytania dotyczące mediów prosimy kierować na adres: media@bitget.com

Proof of Reserves Proof of Reserves August

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.