Deriv 25. yıldönümünü “İngiltere’nin Finansal Hizmetler ve Sigorta alanındaki En İyi İşyerleri™” zaferi ile kutluyor.

LONDRA, İngiltere, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 25 yıllık inovasyon ve hizmeti kutlayan önde gelen bir çevrimiçi ticaret platformu olan Deriv, 2024 için “İngiltere'nin Finansal Hizmetler & Sigorta alanındaki En İyi İşyerleri”nden biri olarak tanındı. Bu prestijli ödül, Deriv'in güvene, yenilikçiliğe ve olağanüstü hizmete dayanan bir işyeri kültürünü destekleme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Bu kayda değer başarıya ek olarak Deriv'in İngiltere ofisleri, diğer altı ofisin (Paraguay, Kıbrıs, Fransa, Ürdün, Malta ve Ruanda) yanı sıra Great Place to Work® sertifikalarını da yeniledi; Deriv Paraguay, üst üste üçüncü yıl yeniden sertifikalandırıldı. Bu, şirketin küresel operasyonlarında olumlu ve tatmin edici bir çalışma ortamı yaratma konusundaki kararlılığını da vurguluyor.

İnsan Kaynakları Direktörü Seema Hallon, "Özellikle insanlar 25 yıldır işimizin kalbi olduğu için, bu takdiri almaktan büyük onur duyuyoruz" dedi. “Bu, herkesin kendini değerli hissettiği, güçlendiği ve tam potansiyeline ulaşmak için ilham aldığı bir ortam yaratmak için sürekli çabalayan tüm ekibimizin sıkı çalışmasının ve tutkusunun bir örneğidir. Bu ödüller yalnızca geçmiş başarılarımızı kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir işyeri kültürünün uzun vadeli başarının temel taşı olduğuna olan inancımızı güçlendiriyor ve Deriv'in gelecek 25 yılı için zemin hazırlıyor.”

Deriv'in son zaferi, şirketin son 25 yıldaki başarısında etkili olan ve geleceğini şekillendirmeye devam edecek olan temel değerlerinin altını çiziyor.

Güven : Deriv, şeffaflık, açık iletişim ve karşılıklı saygı kültürünü geliştirerek çalışanların çalışma ortamlarında kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

Yenilik : Şirket, yaratıcılığı, denemeyi ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek çalışanların dünya çapındaki tüccarların gelişen ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş çözümler geliştirmesine olanak tanır.

Hizmet: Deriv, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlama ve yatırımcılara finansal piyasalarda gelişmek için ihtiyaç duydukları araç ve kaynakları sağlama konusunda tutkuludur.



Great Place To Work® İngiltere Genel Müdürü Benedict Gautrey şunları söyledi:

“Finansal Hizmetler ve Sigorta Alanında En İyi İşyerleri listesi, sektörde çalışan çalışanların işyeri deneyimlerine ilişkin anonim geri bildirimleri kullanılarak oluşturuldu.

Kültürünüzün diğerleriyle nasıl karşılaştırıldığını anlamak için çalışanlarınıza anket yaparak kendinizi sektördeki diğer kişilerle kıyaslamak, liderlerin yalnızca geliştirilecek alanlar hakkında daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda işverenlere mevcut tekliflerinin hangi yönlerine ilişkin veriye dayalı bir anlayış sağlar, onların öne çıkmasını sağlayarak daha rekabetçi bir işveren markası oluşturulmasına yardımcı olur.

İşyerlerini gerçekten 'harika' hale getiren kuruluşların bu kadar çok örneğini görmek harika. Bu prestijli listeyi hazırladığı için Deriv'i çok büyük tebrik ediyoruz.”

Hallon, "Çalışanlarımıza ve güvenin, yenilikçiliğin ve hizmetin yeşerdiği bir ortama yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye ekledi. “Deriv'in sektördeki sürekli büyümesini ve yenilikçiliğini yönlendirecek ve onu gelecek yıllarda çalışmak için harika bir yer olarak tutacak olan, olağanüstü ekibimizdir.”

Deriv Hakkında

Deriv, 25 yıldır çevrimiçi ticareti herkes için her yerde erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. Dünya çapında 2,5 milyondan fazla yatırımcının güvendiği şirket, geniş bir ticaret türü yelpazesi sunuyor ve ödüllü, sezgisel ticaret platformlarında popüler pazarlarda 200'den fazla varlığa sahip. Dünya çapında 1.400'den fazla kişiden oluşan bir iş gücüyle Deriv, başarıları kutlayan, profesyonel büyümeyi teşvik eden ve yetenek gelişimini besleyen bir ortam geliştirmiştir; bu da Investors in People tarafından Platin akreditasyonunda yansıtılmıştır.

