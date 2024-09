RobotPlusPlus stellt auf der SMM 2024 den Reinigungsroboter HighMate C20 vor – Effizienz und Sicherheit für die Schifffahrtsbranche

HAMBURG, Deutschland, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- RobotPlusPlus , ein Ingenieursunternehmen, das Roboter für Arbeiten in der Höhe entwickelt, hat diese Woche seinen Frachtraum-Reinigungsroboter HighMate C20 mit Live-Vorführungen auf der SMM 2024 in Hamburg, Deutschland, vorgestellt. Der Reinigungsroboter verbessert die Reinigung von Frachträumen, indem er unter den meisten Seebedingungen einen zuverlässigen und effizienten Betrieb gewährleistet und bis zu 95 % der Oberfläche des Frachtraums erreicht. Er bietet ein einheitlicheres und leistungsfähigeres System, das Seeleute vor den Gefahren der manuellen Reinigung in der Höhe schützt.

Auf der SMM 2024 stellt RobotPlusPlus den HighMate C20 zehntausenden Besuchern auf der weltweit führenden Fachmesse für die Schifffahrtsbranche vor. Am Stand B8-128 zeigt RobotPlusPlus, wie das vielseitige Design des HighMate C20 einzigartige Lösungen für alle Arten von Schiffen bietet, zusammen mit anderen Angeboten für die Schiffbau- und -reparaturbranche. Darüber hinaus wird der strategische Partner von RobotPlusPlus aus Deutschland, MontiPower (B5-323), die gemeinsam entwickelte robotergestützte HighMate Prepper-Lösung für das Schweißen, die Inspektion und das Sandstrahlen vorstellen.

Die fünf leistungsstarken 500-Bar-Hochdruckdüsen des HighMate C20 reinigen auf einer Breite von 1 Meter mit einer Abdeckung von 95 %. Der maximale Arbeitsdruck entspricht dem 100-fachen Druck eines herkömmlichen Feuerlöschschlauchs und kann bis zu 500 m² pro Stunde reinigen.

Der Roboter ist bemerkenswert einfach zu bedienen; die meisten Seeleute können die Grundfunktionen des HighMate C20 in maximal 10 Minuten erlernen. Mit der Einführung des HighMate C20 auf der SMM hofft RobotPlusPlus, gleichgesinnte Unternehmen zu gewinnen, die zur Verbesserung der weltweiten Seeschifffahrt beitragen.

„Wir freuen uns sehr, den C20 auf der SMM vor führenden Vertretern der Schifffahrtsbranche aus aller Welt vorzustellen“, so Hua-yang Xu, Gründer und CEO von RobotPlusPlus. „Wir freuen uns über die Gelegenheit, auf dieser renommierten Fachmesse auch neue Partner aus der ganzen Welt zu gewinnen. Bei RobotPlusPlus haben wir uns schon immer für Innovationen in der Schifffahrtsbranche eingesetzt und arbeiten gerne mit gleichgesinnten Partnern in diesem Bereich zusammen.“

Internationale Vertriebshändler, die an einer Partnerschaft mit RobotPlusPlus interessiert sind, können sich per E-Mail an sales@robotplusplus.com wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Über RobotPlusPlus

RobotPlusPlus ist ein Ingenieursunternehmen, das Roboter für Arbeiten in der Höhe entwickelt, um effiziente und umweltfreundliche Lösungen zu bieten und gleichzeitig mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Wir kombinieren Robotik, KI und RaaS zur Entwicklung autonomer Produkte.

Roboter von RobotPlusPlus haben bisher etwa 1 Million Quadratmeter gereinigt und uns zum weltweit größten Anbieter von Robotern für Arbeiten in der Höhe für die Schifffahrtsbranche gemacht.

www.robotplusplus.com/

Folgen Sie RobotPlusPlus auf LinkedIn , YouTube und TikTok .

