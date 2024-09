PHILIPPINES, September 3 - Press Release

September 3, 2024 Gatchalian to challenge intelligence fund of law enforcement agencies Senator Win Gatchalian said he would challenge the intelligence funds of the country's law enforcement agencies following an apparent intelligence failure related to the escape from the country of Guo Hua Ping, also known as Alice Guo, and cohorts, who left undetected. "Talagang may pagkukulang ang ating mga law enforcement agencies pagdating sa intelligence. Once we deliberate on their budgets for 2025, I will definitely ask these agencies how their intelligence funds are being spent and how they build an efficient intelligence network," Gatchalian said. The intelligence community should have detected the whereabouts of Alice Guo after her last appearance at a Senate hearing on May 22, according to the chairperson of the Ways and Means Committee. "Malaya silang nakalipat ng iba't ibang lugar o nakarating ng pantalan. Ano ang nangyari doon sa network na binuo ng mga enforcement agencies?" Gatchalian asked while referencing a claim by Sheila Guo, also known as the Chinese national Zhang Mier, that they managed to leave the country via an unidentified port in Luzon. "Whether there was collusion or a failure of intelligence, there should be accountability on this issue," Gatchalian said. He also criticized the snail-pace process of filing charges against Alice Guo and her cohorts responsible for the illegal POGO hubs. He pointed out that without the orders of arrest issued by the Senate and the House of Representatives, there would have been no basis for bringing Sheila Guo and Katherine Cassandra Ong back to the country. "This is a learning process, and it is important for our agencies to expedite the gathering of evidence for the immediate filing of cases," he said. "Importante na mapanagot natin ang mga taong responsable sa mga krimen na nangyari sa loob ng mga POGO," he concluded. Gatchalian hahamunin ang intelligence funds ng law enforcement agencies Sinabi ni Senador Win Gatchalian na hahamunin niya ang intelligence funds ng law enforcement agencies sa bansa dahil sa failure of intelligence kaugnay ng pagtakas mula sa bansa ng grupo ni Guo Hua Ping, na kilala rin bilang Alice Guo, nang hindi nalalaman ng mga awtoridad. "Talagang may pagkukulang ang ating mga law enforcement agencies pagdating sa intelligence. Kapag tatalakayin na ang kanilang mga budget para sa 2025, tatanungin ko talaga ang mga ahensyang ito kung paano ginagastos ang kanilang intelligence funds at kung paano sila bumuo ng isang mahusay na intelligence network," sabi ni Gatchalian. Dapat ay nakita ng intelligence community ang kinaroroonan ni Alice Guo pagkatapos ng kanyang huling pagharap sa pagdinig ng Senado noong Mayo 22, ayon sa chairperson ng Ways and Means Committee. "Malaya silang nakalipat ng iba pang lugar o nakarating ng pantalan. Ano ang nangyari doon sa network na binuo ng mga enforcement agencies?" tanong ni Gatchalian, matapos ang pahayag ni Sheila Guo, na isa pa lang Chinese national na may pangalang Zhang Mier. Sabi ni Shiela Guo, nakaalis sila ng bansa sa pamamagitan ng hindi natukoy na daungan sa Luzon. "Dapat may managot, may kuntsabahan man kapalpakan ng intelligence," sabi ni Gatchalian. Pinuna rin niya ang mabagal na proseso ng pagsasampa ng mga kaso laban kay Alice Guo sampu ng kanyang mga kasamahan na responsable sa mga ilegal na POGO. Ipinunto niya na kung hindi naglabas ng arrest order ang Senado at Kamara, hindi sana humaharap ngayon sina Sheila Guo at Katherine Cassandra Ong sa mga pagdinig. "Sana'y natuto na tayo sa mga nangyari, kaya mahalagang mabilis ang aksyon ng mga ahensya sa pangangalap ng mga ebidensiya para na rin sa agarang pagsasampa ng mga kaso," aniya. "Importante na mapanagot natin ang mga taong responsable sa mga krimen na nangyayari sa loob ng mga POGO," pagtatapos niya.

