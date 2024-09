الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: تحقيق الريادة على صعيد النمو الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون بين دول البريكس Hisense

جوهانسبورغ, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية وتقوية الروابط الاقتصادية العالمية، استقبل مصنع Hisense في جنوب أفريقيا مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من الهند. وقد أكدت هذه الزيارة، التي أُجريت بحضور المفوض السامي الجنوب أفريقي المعين لدى الهند، البروفيسور Anil Sooklal، على الروابط الراسخة بين ثلاث دول رئيسة في مجموعة البريكس: الصين والهند وجنوب أفريقيا.



تعزيز العلاقات الاقتصادية

تواصل شركة Hisense، التي تسهم بشكل فعال في اقتصاد جنوب إفريقيا، دفع عجلة التقدم من خلال الاستثمار الكفوء وخلق فرص العمل والتصنيع المحلي. وقد أتاحت الجولة في المصنع للوفود الهندية إلقاء نظرة مباشرة على هذه الاسهامات، والتأكيد على دور Hisense في تمكين النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا.

ومن جهته، شدد البروفيسور Sooklal في كلمته على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية بين دول البريكس، لا سيما بين جنوب أفريقيا والهند والصين. وقال: "إن استثمار بعض الشركات مثل Hisense يعد أمراً بالغ الأهمية، ليس فقط لخلق فرص عمل ولكن أيضًا لتحقيق تنمية مستدامة في بلادنا".

البريكس: ركيزة للتعاون العالمي

أسهمت هذه الزيارة في تسليط الضوء على الدور المحوري لمجموعة البريكس في تشكيل معالم الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالميين. وفي هذا السياق، تحدث البروفيسور Sooklal عن التعاون ضمن دول مجموعة البريكس قائلاً: "فيما نعمل بشكل وثيق مع الهند، يتحتم علينا أن نبقي الجنوب العالمي جزءاً لا يتجزأ من عملية صنع القرار في العالم". وأعرب عن ثقته في أهمية توطيد أواصر التعاون بين هذه الدول، لا سيما وأن الهند تستعد لقيادة مجموعة دول البريكس في عام 2026.

رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي

يسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات التاريخية المتجذرة بين الهند وجنوب أفريقيا. وتجسّد استثمارات Hisense في المنطقة كيف يمكن للشركات العالمية أن تُحدث تأثيراً ملموساً من خلال خلق فرص عمل، وصقل المهارات المحلية وتعزيز الابتكار.

وأكدت المديرة العامة لشركة Hisense جنوب أفريقيا Vivi Liu على التزام الشركة بالشراكة والتنمية المجتمعية، قائلة: "من خلال التحسين المستمر لصناعتنا وتوسيع نطاقها في جنوب أفريقيا، فإننا بذلك نبني جسوراً بين الدول ونمكّن المجتمعات ونسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولاً".

التطلع إلى الأمام

وقد اختتمت الزيارة بالتزام جميع الأطراف بمواصلة البناء على هذه الأسس، بما يضمن بقاء الشراكات الاقتصادية بين الصين والهند وجنوب أفريقيا متينة ومفيدة للطرفين.





