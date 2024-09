CamScanner lanza programa de campus, empoderando a estudiantes universitarios y profesores en todo el mundo

La empresa patrocinará eventos académicos, seminarios y varias actividades en el campus a través de cuentas premium de CamScanner y otros medios de soporte

NUEVA YORK, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CamScanner, un líder mundial en aplicaciones de escaneo de documentos con más de 300 millones de usuarios, diseñó el Programa de Empoderamiento del Campus CamScanner, con el objetivo de empoderar a estudiantes y profesores universitarios en todo el mundo.

Esta iniciativa a largo plazo integra la tecnología de CamScanner en entornos de educación superior, haciendo la vida en el campus más inteligente y eficaz. El programa está diseñado para apoyar a los estudiantes en diversos aspectos, incluyendo actividades académicas, conferencias, orientaciones de primer año, ceremonias de graduación y eventos para grupos de estudiantes, entre otros.

Los estudiantes de Unicamp en Limeira, una de las mejores universidades de Brasil, recientemente se asociaron con el Programa de Empoderamiento del Campus de CamScanner para su organización estudiantil Raízes do Esporte, una organización sin fines de lucro que ofrece capacitación deportiva gratuita para niños locales. Como socio, CamScanner ayudará a estos estudiantes con sus estudios, así como con trabajo comunitario.

"Estamos encantados de lanzar el Programa de Empoderamiento del Campus de CamScanner para universidades de todo el mundo y empoderar a estudiantes y al personal a través de la tecnología", dijo un portavoz de CamScanner. "También estamos orgullosos de iniciar la primera fase de nuestra asociación con Raízes do Esporte (Raíces del Deporte). CamScanner se compromete a beneficiar a los estudiantes de todo el mundo, no solo en sus estudios, sino también en su trabajo y actividades comunitarias".

"Estamos entusiasmados con esta asociación, pues muchos de nosotros ya estábamos usando la aplicación para solucionar problemas del día a día", dijo João Galli, vicepresidente de Raízes do Esporte. "Esta colaboración nos ayudará a trabajar de manera más eficaz y apoyar el desarrollo de la comunidad de Limeira".

CamScanner, disponible en aplicaciones móviles, desktop y en línea, empodera a los usuarios para organizar de forma eficaz sus documentos en cualquier momento y en cualquier lugar con un simple toque o clic. Permite a los estudiantes escanear documentos, mejorar el contenido agregando sus notas y digitalizarlo en archivos seguros y fáciles de usar. El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) avanzado de CamScanner también permite a los usuarios extraer con precisión el texto de las notas escritas a mano, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para estudiantes y educadores.

Los estudiantes y educadores interesados en colaborar a través del Programa del Campus CamScanner se pueden comunicar a través de prcontact@camscanner.com. Los administradores de la universidad también pueden enviar correos electrónicos para ideas y oportunidades de colaboración.

Como parte del programa, CamScanner también lanzará una serie completa de tutoriales en línea en las páginas de Twitter, YouTube e Instagram de la empresa, explorando funciones avanzadas de la aplicación y compartiendo sugerencias para que los académicos aprovechen al máximo los innumerables usos del producto.

Contacto: Yufan Yin, yufan_yin@intsig.net

