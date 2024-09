Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 2.9.2024 klo 10.25

Sanoma julkaisee sosiaalisten joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen

Sanoma Oyj on laatinut sosiaalisten joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (”Viitekehys”), jota voidaan soveltaa sosiaalisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuun eri muodoissa, mukaan lukien julkiset ja kohdennetut joukkovelkakirjalainat. Sanoman sosiaalisilla joukkovelkakirjalainoilla keräämillä varoilla rahoitetaan tai jälleenrahoitetaan menoja, joiden tavoitteena on parantaa välttämättömien oppimateriaalien ja koulutuksen saatavuutta. Viitekehys tuo yhteen Sanoman vastuullisuusstrategian ja pitkän aikavälin rahoitusstrategian.

Koulutus on keskeinen ihmisoikeus ja avain kestävän kehityksen saavuttamiseen. Osaamisen, valmiuksien ja luottamuksen rakentamisen lisäksi oppiminen avaa uusia mahdollisuuksia lapsille ja yhteisöille. Johtavana eurooppalaisena ala- ja yläkoulun sekä toisen asteen oppimateriaaleja tarjoavana yhtiönä Sanoma edistää yhdenvertaista koulutuksen saatavuutta, erityisesti meneillään olevassa digitaalisessa murroksessa.

“Tuotteemme ja palvelumme auttavat ja tukevat opettajia sekä kouluja noin 25 miljoonan oppilaan taitojen kehittämisessä, jotta jokainen oppija voisi saavuttaa oman potentiaalinsa. Viitekehys on järjestelmällisen vastuullisuustyömme hieno tulos, ja se myös todentaa vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti tavoitteeseen 4: Hyvä koulutus. Viitekehyksemme kautta sijoittajille tarjoutuu mahdollisuus tukea yhdenvertaisten oppimateriaalien ja koulutuksen saatavuutta”, sanoo Alex Green, Sanoman talousjohtaja.

Viitekehys on kehitetty kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (International Capital Market Association, ICMA) hallinnoimien yhteiskunnallisia joukkovelkakirjalainoja koskevien Social Bond Principles (SBP) 2023 –periaatteiden mukaisesti. Viitekehyksen myötä Sanoma sitoutuu avoimuuteen sijoittajia kohtaan noudattamalla tiukkoja hallinnointi- ja raportointistandardeja.

ISS-Corporate on toiminut Sanoman viitekehyksen ulkopuolisena arvioijana ja vahvistanut sen olevan ICMA:n yhteiskunnallisia joukkovelkakirjalainoja koskevien Social Bond Principles (SBP) 2023 –periaatteiden mukainen. ISS-Corporate on todennut Sanoman viitekehyksen edistävän YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 4: Hyvä koulutus, ja olevan yhtiön vastuullisuusstrategian mukainen.

Swedbank toimi Sanoman neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa.

Viitekehys ja ulkopuolinen arvio ovat luettavissa Sanoman verkkosivuilla.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.