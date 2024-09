MYOCENE AU SERVICE DE L'ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL

LIÈGE, Belgique, 02 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myocene, la sportstech liégeoise qui développe un dispositif de mesure objective de la fatigue musculaire à destination des sportifs de haut niveau, annonce aujourd’hui que l’équipe de France de Handball fait désormais partie de ses utilisateurs.



Le dispositif innovant développé par Myocene représente un changement radical dans la gestion de la fatigue et de la récupération des sportifs, en permettant pour la première fois de les quantifier de façon objective et très précise. Il calcule en deux minutes la valeur exacte de l’indice de fatigue musculaire. La solution utilise un algorithme dédié pour analyser des mesures très précises obtenues à l’aide d’un capteur spécifique et d’une commande de haute précision de la contraction musculaire. Utilisable autant en salle que sur le terrain, le dispositif permet d’aider les sportifs de haut niveau à gérer leur fatigue et ainsi améliorer leur performance. Il contribue à l’encadrement technique en offrant la possibilité d’adapter les entraînements et les périodes de repos. Il aide également à prévenir les risques de surentraînement et de blessures.

« Nous avons décidé d’intégrer le dispositif Myocene car il nous permet d’évaluer de manière objective et très rapidement le niveau de fatigue et de récupération des joueurs», déclare Olivier Maurelli, préparateur physique de l’équipe de France masculine. « Nous l'utilisons lors des rassemblements avant les grandes compétitions, il est transportable et peut être emmené en stage. La mesure est très facile, nous la réalisons tous les 2-3 jours le matin au réveil afin d’avoir un indicateur objectif sur l’état de fatigue musculaire des joueurs. Nous pouvons de cette manière gérer de façon optimale la récupération et l’enchainement des entrainements, entre autres dans la préparation de notre échéance toute proche ».

« Nous sommes ravis que la Fédération Française de Handball utilise notre dispositif », commente Jean-Yves Mignolet, CEO. « Après avoir convaincu de grands clubs professionnels du top européen dans le football notamment, cette nouvelle étape nous montre toute la pertinence de notre solution pour les sélections nationales également. Celles-ci ont en effet des besoins spécifiques, différents des clubs, puisque les joueurs n’y sont présents que quelques semaines par an, pour les différentes compétitions internationales et leurs préparations. Le Myocene contribue dans ce cadre à une prise en charge individuelle des joueurs en fonction de l’état de forme de chacun ».

A propos de Myocene

Myocene est une entreprise de technologie médicale et sportive qui développe un dispositif innovant pour mesurer la fatigue musculaire. Celle-ci est évaluée à l’aide d’algorithmes brevetés pour fournir des mesures objectives, précises, quantifiables et rapides. Au moyen d’une combinaison d’électrostimulation et de capteurs de force, le dispositif de Myocene permet de mesurer un indice de fatigue en seulement deux minutes.

L'application de la technologie, déjà testée par près de 1 500 sportifs, s'étend à l'ensemble du marché du sport professionnel et semi-professionnel, comblant ainsi un vide important dans l'évaluation objective de la fatigue musculaire, un paramètre fondamental lié à la performance athlétique. Le dispositif Myocene offre également des possibilités d’applications dans le domaine médical (médecine du travail, pathologies musculaires).

La technologie de Myocene a été validée par le Pr Guillaume Millet, physiologiste du sport à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, en France.

La société a été fondée en 2020 et est basée à Liège, en Belgique.

Contact Jean-Yves Mignolet, CEO info@myocene.com

