Queera växter växer fram på väggarna i stipendiatens utställning

Uppsala, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bild: Catja Tonberg, Queering the Flora, 2023. Obs! Bilden får endast publiceras i anslutning till artikel/reportage av nedanstående utställning. Catja Tonberg Växtvärk / Growing Pains Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2024 7 sep...

Catja Tonberg

Växtvärk / Growing Pains

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2024

7 september - 6 oktober 2024

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Lördag 7 september öppnar utställningen Växtvärk/Growing Pains med Catja Tonberg, Bror Hjorthföreningens teckningsstipendi­at 2024. Konstnären kommer under några dagar, både innan och efter att utställningen har invigts, att skapa stora kolteckningar av växter direkt på utställningsrummets väggar. Växterna som avbildas är sådana som getts namn med kvinnliga eller queera konnotationer.

Pressvisning med konstnären: torsdag 5 september kl 10-12 (se mer nedan)

– Tecknandet har den fördelen att man kommer nära. Man får syn på saker tydligare när man använder handen för att se, säger konstnären Catja Tonberg.

I verket Queering the Flora teckna hon av växter från boken Den nordiska floran med svart kol på vita väggar, som på oskrivna sidor i en bok. Växterna avbildas i en större skala än konstnären själv, som för att poängtera deras egenvärde och ge dem plats i rummet. Namnen skalas bort och förblir i floran.

– Människan har en önskan att indela både växter och människor i olika kategorier, ofta på sätt som egentligen inte säger så mycket om den faktiska individen. Detta är utgångspunkten för mitt verk. Jag är intresserad av hur vi läser växterna som om de hade ett kön utifrån hur namngivaren tolkat deras utseende, säger Tonberg.

Catja Tonberg arbetar idébaserat och hennes verk kan ta form i installation, video, teckning eller performativa arbetsprocesser. Utställningen i Bror Hjorths Hus består huvudsakligen av kolteckningar på vägg, men innehåller även några videoverk med liknande tematiken. En del av verket Queering the Flora kommer att lämnas öppet för komplettering och ges en performativ sida. Under två dagar, 13-14 september, kan besökare möta konstnären i arbete och se hur fler växter växer fram på väggarna.

Den brittiska teoretikern Sara Ahmed talar om ”queera ögonblick”, tillfällen när vår värld förefaller annorlunda än hur den vanligtvis uppfattas. Catja Tonbergs ambition är att skapa sådana ögonblick och få oss att se växterna på ett nytt sätt och kanske skapa ett skifte för hur närmar oss dem.

Catja Tonberg (född 1983) tog tidigare i år sin konstnärlig masterexamen i fri konst från HDK-Valand i Göteborg, har en kandidatexamen från Konsthögskolan i Umeå och har tidigare bakgrund som journalist.

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium är avsett att uppmuntra lovande tecknare vid landets konsthögskolor. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnär­ligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien 1949-59. Stipendiet instiftades 1992 och delas ut vartannat år till en elev på någon av lan­dets fem konsthögskolor. Stipendiesumman är 25.000 kr. Utställningen är ett samarbete med Bror Hjorthföreningen, museet Bror Hjorths Hus vänförening.

Mer om konstnären: www.catjatonberg.com

instagram.com/catjatonberg

PRESSVISNING:

Du är välkommen att få en förhandsvisning av utställningen tillsammans med konstnären tors 5 sep kl 10-12.

Avtala tid med: Tomas Järliden, utställningskommissarie, 018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se

PRESSBILDER:

Pressmaterial hittar du på press.brorhjorthshus.se

Frågor eller önskemål? Kontakta mattias@brorhjorthshus.se

INVIGNING:

Lördag 7 september kl 14.00

Stipendieutdelning och samtal med konstnären Catja Tonberg.

MÖT KONSTNÄREN:

Fredag 13 sep kl 12-16 och lördag 14 sep kl 12-19

Konstnären Catja Tonberg arbetar med att teckna i sin utställning Växtvärk. Passa på att titta och fråga om utställningen, konstnären och skapandet!



Fredag 13 sep kl 14 och lördag 14 sep kl 13 & 17

Catja Tonberg visar själv sin utställning.





VERKSTAD MED KONSTNÄREN

Torsdag 12 sep kl 18.15-19.45

Catja Tonberg leder en verkstad för vuxna under museets kvällsöppet.

Begränsat antal platser. Föranmälan. Köp plats på Tickster.com

VISNINGAR:

Söndagar kl 13.00

Kortare introduktion tors-fre kl 14.00.

ÖPPET:

Torsdag–söndag kl 12–16

Kvällsöppet 12 sep kl 18– 20

About Press - Bror Hjorts Hus



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contacts

Marknadsförare/Intendent

Mattias Enström



mattias@brorhjorthshus.se

018-567032



Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.