Atos Point de Marché - 2 septembre 2024

Communiqué de presse

Point de marché

Atos met à jour ses projections financières pour 2024-2027 afin de refléter les résultats du premier semestre 2024, les tendances commerciales actuelles dans des régions clés et l'impact attendu sur le flux de trésorerie disponible1

Pas d'impact sur les principaux termes du plan de restructuration financière convenus avec la majorité des créanciers financiers ni sur les besoins de liquidité pour la période 2024-2027

Charges d'intérêts en numéraire plus faibles reflétant les modalités du plan de restructuration financière 2

Génération de trésorerie positive attendue en 2026 bien que plus faible que prévu initialement 3

Levier financier attendu en dessous de 2,0x en 2027 contre fin 2026 précédemment

Objectif de retrouver un profil de notation de crédit BB dans le courant de l'année 2027, bien avant les étapes de refinancement de la dette fin 2029

Le calendrier envisagé pour la mise en œuvre du plan de restructuration financière prénégocié dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée demeure inchangé

Réunion pour le vote des classes de parties affectées sur la procédure de sauvegarde accélérée envisagée le 27 septembre 2024

Audience du Tribunal pour l'approbation du plan de sauvegarde accéléré envisagée le 15 octobre 2024

Suite à l'approbation du Tribunal, mise en œuvre du plan par le biais de plusieurs augmentations de capital et émissions de nouveaux financements de novembre 2024 à janvier 2025





La mise en œuvre du plan de restructuration financière envisagé entraînera une dilution massive des actionnaires actuels d’Atos

Paris, France – 2 septembre 2024 – Atos SE (« Atos » ou la « Société ») annonce aujourd'hui une mise à jour des projections financières pour la période 2024-2027 afin de refléter les résultats du premier semestre 2024, les tendances commerciales actuelles et l'impact attendu sur le flux de trésorerie disponible du Groupe. Atos a précédemment publié, le 29 avril 2024, son plan d’affaires sur la période 2024-2027 dans le cadre de son processus de restructuration financière.

Le plan d’affaires mis à jour est établi sur la base du périmètre actuel du Groupe.

20244

Le chiffre d'affaires du Groupe en 2024 est de 9,7 milliards d'euros par rapport à 9,8 milliards d'euros communiqué précédemment, représentant une évolution organique d'environ -4,0% par rapport à 2023, comparé à environ -3,3% communiqué le 29 avril 2024.

La marge opérationnelle du Groupe est de 0,2 milliard d'euros, soit 2,4 % du chiffre d'affaires, par rapport à 0,3 milliard d'euros communiqué précédemment soit 2,9 % du chiffre d'affaires.

La variation de la trésorerie avant remboursement de la dette est de -0,8 milliard d'euros par rapport à -0,6 milliard d'euros communiqué précédemment. Elle exclut le débouclage des actions spécifiques sur le fonds de roulement d'environ 1,8 milliard d'euros au 31 décembre 2023, qui seront couverts par la trésorerie du bilan.

20275

Le chiffre d'affaires du Groupe est de 10,6 milliards d’euros en 2027 contre 11,0 milliards d’euros communiqué précédemment, représentant une croissance TCAC6 du chiffre d'affaires de +1,2% sur la période 2023PF7 - 2027, par rapport à environ +2,3% communiqué le 29 avril 2024.

La marge opérationnelle du Groupe est de 1,0 milliard d'euros, soit 9,4 % du chiffre d'affaires, par rapport à 1,1 milliard d'euros communiqué précédemment soit 9,9 % du chiffre d'affaires.

La variation de la trésorerie avant remboursement de dette s'élève à 0,4 milliard d'euros par rapport à 0,3 milliard d'euros communiqué auparavant.

Sur une base comparable8, la variation de trésorerie avant remboursement de dette cumulée sur la période 2024-2027 s’élève à -528 millions d’euros, comparé à -194 millions d’euros communiqué dans le plan d’affaires daté du 29 avril 2024.

Principales révisions des hypothèses du plan d’affaires

Le plan d’affaires mis à jour tient compte des conditions de marché et des tendances commerciales actuelles plus faibles dans des régions clés du Groupe, comme mentionné également par l’ensemble de l’industrie. Il reflète également l’impact des résiliations de contrats ainsi que des reports dans l’attribution de nouveaux contrats et de travaux supplémentaires, les clients attendant la finalisation du plan de restructuration financière du Groupe, qui est attendue, à la suite du vote des classes de parties affectées et de l’approbation du plan par le Tribunal, début 2025.

En particulier :

Le plan d'affaires mis à jour pour Digital & Cloud reflète le retour à une croissance organique positive du chiffre d'affaires à partir de juillet 2025 compte tenu du cycle commercial court, et la résiliation de deux grands comptes.

Le plan d'affaires de BDS a été révisé à la baisse pour s'aligner sur la dynamique commerciale actuelle ; la saisonnalité de l'évolution du besoin en fonds de roulement a été mise à jour pour refléter le cycle de livraison attendu des HPC (High-Performance Computers).

Le plan d'affaires mis à jour de Tech Foundations tient compte de l'impact des résiliations de contrats ou des réductions de périmètres contractuels, ainsi que des attentes en matière d'activités futures des clients.

Les charges d'intérêts en numéraire ont été réduites pour refléter les modalités financières de la restructuration financière9.

Le plan d’affaires mis à jour est présenté en Annexe 1, avec le plan d’affaires qui avait été communiqué le 29 avril 2024.

Conséquences du plan d’affaires mis à jour sur la liquidité, la génération de trésorerie et le levier financier

Besoins de liquidité

Les besoins de liquidité pour 2024 et 2025 (cumulés) sont de 1,1 milliard d’euros et s’inscrivent dans le cadre des Nouveaux Financements10 de 1,75 milliard d’euros garantis par un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations dans le cadre de la restructuration financière de la Société.

Redressement de la génération de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible du Groupe devrait devenir positif en 2026.

Bien que le flux de trésorerie disponible en 2026 devrait être inférieur d'environ 215 millions d’euros aux prévisions initiales, le Groupe anticipe toujours un flux de trésorerie disponible positif en 2026 et une variation de trésorerie avant remboursement de la dette positive à 138 millions d’euros11.

Levier financier et notation de crédit

Dans l'hypothèse d'une souscription totale à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 233 millions d'euros, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration financière, le Groupe anticipe maintenant un levier financier de 2,95x à la fin de l'année 2026, par rapport à environ 2,0x précédemment.

À la fin de l'année 2027, le levier financier devrait être inférieur à 2,0x, ce qui signifie que l'objectif de 2,0x initialement prévu pour fin 2026 serait atteint dans le courant de l'année 2027.

Compte tenu de la révision du plan d'affaires, la date cible pour la réévaluation de la notation de crédit de la Société (profil de crédit cible de BB) interviendrait dans le courant de l'année 2027, avant la première date de maturité des nouveaux financements sécurisés (échéance fin 2029) dont le refinancement devrait avoir lieu courant 2028.

Prochaines étapes

La révision du plan d'affaires n'a pas d'impact sur le calendrier de restructuration financière communiqué précédemment :

Le vote des classes de parties affectées devrait avoir lieu le 27 septembre 2024.

L’audience devant le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre pour l’approbation du plan de sauvegarde accéléré devrait se tenir le 15 octobre 2024.

Une fois approuvé par le Tribunal, la réalisation du plan est prévue entre novembre 2024 et janvier 2025, conduisant à la conversion en capital de 2,8 milliards d’euros de dette, à la réception de nouveaux fonds sous forme de dette de 1,5 à 1,675 milliard d'euros et à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 233 millions d'euros déjà garantie en numéraire par des porteurs d’obligations à hauteur de 75 millions d'euros et par les créanciers participant aux nouveaux financements par compensation d’une portion de leurs créances pour 100 millions d’euros, comme communiqué précédemment.

Suite à l’approbation du plan par le Tribunal, le Groupe est confiant dans sa capacité à conclure ces transactions.

La Société informera le marché en temps utile des prochaines étapes de sa restructuration financière.

*

Atos SE confirme que les informations susceptibles d’être qualifiées d’informations privilégiées au sens du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir l’égalité d’accès à l’information relative au Groupe Atos entre les investisseurs.

*

Annexe 1 : Plan d’affaires 2024-2027 mis à jour daté du 2 septembre 2024 et rappel du plan d’affaires ajusté communiqué le 29 avril 202412

Plan d’affaires mis à jour de Digital & Cloud (2 septembre 2024)

Digital & Cloud, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 3 518 3 341 3 315 3 567 3 892 Croissance (%) -5,0% -0,8% 7,6% 9,1% Marge opérationnelle 237 62 224 311 415 Taux de marge op. % 6,7% 1,9% 6,7% 8,7% 10,6% EBO pre-IFRS16 88 250 341 442 EBO % 2,6% 7,5% 9,6% 11,4% Flux de trésorerie disponible avant

intérêts et impôts -102 26 239 377

Plan d’affaires ajusté de Digital & Cloud (29 avril 2024)

Digital, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 3 476 3 347 3 443 3 729 4 070 Croissance (%) -3,7% 2,9% 8,3% 9,1% Marge opérationnelle 233 95 254 349 458 Taux de marge op. % 6,7% 2,8% 7,4% 9,3% 11,3% Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts 46 91 276 420

***

Plan d’affaires mis à jour de BDS (2 septembre 2024)

BDS, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 1 427 1 531 1 740 1 942 2 179 Croissance (%) 7,3% 13,7% 11,6% 12,2% Marge opérationnelle 33 87 157 212 259 Taux de marge op. % 2,3% 5,7% 9,0% 10,9% 11,9% EBO pre-IFRS16 163 364 262 313 EBO % 10,6% 20,9% 13,5% 14,4% Flux de trésorerie disponible avant

intérêts et impôts -29 248 191 215

Plan d’affaires ajusté de BDS (29 avril 2024)

BDS, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 1 438 1 553 1 836 2 054 2 253 Croissance (%) 8,0% 18,2% 11,9% 9,7% Marge opérationnelle 35 87 189 237 269 Taux de marge op. % 2,4% 5,6% 10,3% 11,5% 11,9% Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts -71 152 331 97

***

Plan d’affaires mis à jour de Tech Foundations (2 septembre 2024)

Tech Foundations, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 5 185 4 857 4 497 4 486 4 538 Croissance (%) -6,3% -7,4% -0,2% 1,1% Marge opérationnelle 150 89 27 205 326 Taux de marge op. % 2,9% 1,8% 0,6% 4,6% 7,2% EBO pre-IFRS16 282 232 384 504 EBO % 5,8% 5,2% 8,6% 11,1% Flux de trésorerie disponible avant

intérêts et impôts -203 -299 13 211

Plan d’affaires ajusté de Tech Foundations (29 avril 2024)

Tech Foundations, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 5 179 4 857 4 637 4 670 4 724 Croissance (%) -6,2% -4,5% 0,7% 1,1% Marge opérationnelle 148 101 87 243 368 Taux de marge op. % 2,9% 2,1% 1,9% 5,2% 7,8% Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts -160 -238 51 253

***



Plan d’affaires mis à jour du Groupe Atos (2 septembre 2024)

Atos Group, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 10 130 9 729 9 552 9 996 10 609 Croissance (%) -4,0% -1,8% 4,6% 6,1% Marge opérationnelle 420 238 408 728 999 Taux de marge op. % 4,1% 2,4% 4,3% 7,3% 9,4% EBO pre-IFRS16 533 846 988 1 260 EBO % 5,5% 8,9% 9,9% 11,9% Flux de trésorerie disponible avant

intérêts et impôts -334 -25 444 802 Impôts -61 -54 -82 -129 Coûts de séparation & autres -169 -79 -42 -42 Intérêts -219 -170 -182 -186 Variation de trésorerie avant

remboursement de dette -783 -328 138 445

Plan d’affaires ajusté du Groupe Atos (29 avril 2024)

Atos Group, en millions d’euros 2023PF 2024E 2025E 2026E 2027E Chiffre d'affaires 10 093 9 757 9 915 10 453 11 046 Croissance (%) -3,3% 1,6% 5,4% 5,7% Marge opérationnelle 417 282 531 828 1 095 Taux de marge op. % 4,1% 2,9% 5,4% 7,9% 9,9% Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts -185 5 659 770 Impôts -61 -67 -92 -134 Coûts de séparation & autres -169 -79 -42 -42 Intérêts13 -219 -170 -182 -186 Variation de trésorerie avant remboursement de dette -634 -311 343 408

Annexe 2 : réconciliation entre le chiffre d’affaires 2023 publié et pro forma

Les tableaux ci-dessous présentent la réconciliation entre le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle 2023 publiés et le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle 2023 pro forma, pour le Groupe, Eviden, Tech Foundations et les deux activités d’Eviden, Digital et BDS. Les éléments en réconciliation correspondent aux activités cédées en 2023.

(en millions d’euros)

Chiffre d'affaires Exercice 2023 publié Impact des changements de périmètre et de taux de change Exercice 2023 PF

(taux juillet 24) Digital 3 630 -112 3 518 BDS 1 459 -32 1 427 Sous-total Eviden 5 089 -144 4 945 Tech Foundations 5 604 -419 5 185 Total Groupe 10 693 -563 10 130 Marge opérationnelle Exercice 2023 publié Impact des changements de périmètre et de taux de change Exercice 2023 PF

(taux juillet 24) Digital 257 -20 237 BDS 38 -5 33 Sous-total Eviden 294 -25 270 Tech Foundations 172 -22 150 Total Groupe 467 -47 420

Les informations pro forma présentées consistent à ajuster les informations historiques publiées des effets de changements de périmètre, et ne doivent pas être considérées comme des informations pro forma au sens du règlement Prospectus de l’Union Européenne.

Annexe 3 : réconciliation du flux de trésorerie disponible

En milliards d’€ Flux de trésorerie disponible 2023 publié -1,1 Moins : actions spécifiques sur le BFR -1,8 Flux de trésorerie disponible sans actions spécifiques sur le BFR -2,9 Variation de trésorerie 2024E avant débouclage des actions spécifiques sur le BFR14 -0,8 Débouclage des actions spécifiques sur le BFR -1,8 Variation de trésorerie 2024E après débouclage des actions spécifiques sur le BFR15 -2,6

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 mai 2024 sous le numéro d’enregistrement D.24-0429 et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2024 publié par Atos le 5 août 2024. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs : David Pierre-Kahn | investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96

Actionnaires individuels : 0805 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

1 Le plan d’affaires mis à jour est établi sur la base du périmètre actuel du Groupe

2 Les charges d'intérêts en numéraire n'incluent pas le paiement en nature de certaines charges d'intérêts

3 Les charges d'intérêts en numéraire n'incluent pas le paiement en nature de certaines charges d'intérêts

4 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse

5 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse

6 TCAC : Taux de croissance annuel composé

7 PF : Pro forma

8 En utilisant la même charge d’intérêt en numéraire que celle découlant des modalités convenues dans l’accord de lock-up

9 Les charges d'intérêts en numéraire n'incluent pas le paiement en nature de certaines charges d'intérêts

10 Comme défini dans le communiqué de presse du 30 juin 2024 : mise à disposition d’un montant allant de 1,5 milliard d’euros à 1,675 milliard d’euros sous forme de nouvelles dettes sécurisées (les « Nouveaux Financements Sécurisés ») ainsi que 75 millions d’euros sous forme de garantie en numéraire dans le cadre de l’Augmentation de Capital avec Droit Préférentiel de Souscription (le « Financement Fonds Propres Garanti », ensemble avec les Nouveaux Financements Sécurisés, les « Nouveaux Financements »).

11 Le plan d’affaires ajusté est établi sur la base du périmètre actuel du Groupe

12 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse

13 En utilisant la même charge d’intérêt en numéraire que celle découlant des modalités convenues dans l’accord de lock-up

14 Avant remboursement de la dette

15 Avant remboursement de la dette

Pièce jointe

